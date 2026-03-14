UEFA, paranın yeniden dağıtılmasına yönelik orta ve küçük kulüplerin önerisi: Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan kulüplerine şok kesinti

Calcio e Finanza’nın ayrıntılı analizinde yer alan ve burada aktardığımız UEC’nin önerisi, spor sonuçlarına bağlı bir payı koruyarak, ancak performansla doğrudan bağlantılı olmayan kaynakları farklı bir şekilde yeniden dağıtarak sistemi yeniden dengelemeyi amaçlamaktadır.

Temel noktalardan biri, televizyon pazarlarının değeri ve kulüplerin geçmiş sıralamalarına göre ödüller dağıtan mekanizma olan sözde “değer direği”nin ortadan kaldırılmasıdır.

Yeni modele göre:

gelirlerin %62,5'i turnuvalara katılım için ayrılacak;

%37,5'i ise spor sonuçlarına göre dağıtılacaktır.

Üç UEFA turnuvası arasındaki dağılım da değişecek:

%50 Şampiyonlar Ligi'ne

%30 Avrupa Ligi'ne

%20'si Konferans Ligi'ne

Toplam ödül havuzunun 3,5 milyar avronun üzerinde olduğu varsayımıyla yapılan simülasyon, şu yeni dağılımı gösteriyor:

Şampiyonlar Ligi: 1,763 milyar (bugün yaklaşık 2,467 milyar)

Avrupa Ligi: 1,058 milyar (bugün 565 milyon)

Konferans Ligi: 705 milyon (bugün 285 milyon)

Yeni ulusal yeniden dağıtım mekanizması.

Bir diğer önemli yenilik ise katılımla bağlantılı payın dağıtımıyla ilgilidir.

Önerilen modele göre, bu kaynaklar Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan kulüplere doğrudan gitmeyecek, ancak ulusal liglere aktarılacak ve bu ligler de bu kaynakları ligdeki tüm kulüpler arasında yeniden dağıtmakla görevli olacak.

İtalya örneğinde, 2024/25 sezonundaki ödülleri referans alırsak, katılım payı yaklaşık 202 milyon avro olacaktır:

%85'i Serie A kulüplerine

%15'i Serie B kulüplerine

Amaç, kupalara katılan takımlar ile katılmayan takımlar arasındaki ekonomik dengesizliği azaltmaktır.