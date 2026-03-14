UEFA, paranın yeniden dağıtılmasına yönelik orta ve küçük kulüplerin önerisi: Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan kulüplerine şok kesinti

Avrupa Kulüpler Birliği (UEC) tarafından sunulan devrim: işte yeni modelin analizi

Özellikle küçük ve orta ölçekli kulüpleri temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği (UEC), UEFA turnuvalarından elde edilen gelirlerin dağıtımını yeniden düzenlemeye yönelik bir öneri sundu.

Şu anda toplam kaynakların yaklaşık %74'ü Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüplere ayrılırken, %17'si Avrupa Ligi'ne ve sadece %9'u Konferans Ligi'ne gidiyor.

UEC'ye göre bu sistem, Avrupa kupalarına sürekli olarak katılmaya hak kazanan kulüpleri büyük ölçüde kayırıyor ve bu kulüplerin diğerlerine göre çok daha fazla gelir elde etmesine olanak tanıyor. Dernek, bunun sonucunda ulusal liglerde artan bir ekonomik dengesizlik ortaya çıktığını ve bunun da hem şampiyonluk yarışını hem de kupa elemelerine katılma mücadelesini daha az rekabetçi hale getirdiğini savunuyor.

  • FİKİR: ÜÇ AVRUPA KUPASI ARASINDA DAHA FAZLA DENGE

    Calcio e Finanza’nın ayrıntılı analizinde yer alan ve burada aktardığımız UEC’nin önerisi, spor sonuçlarına bağlı bir payı koruyarak, ancak performansla doğrudan bağlantılı olmayan kaynakları farklı bir şekilde yeniden dağıtarak sistemi yeniden dengelemeyi amaçlamaktadır.

    Temel noktalardan biri, televizyon pazarlarının değeri ve kulüplerin geçmiş sıralamalarına göre ödüller dağıtan mekanizma olan sözde “değer direği”nin ortadan kaldırılmasıdır.

    Yeni modele göre:

    gelirlerin %62,5'i turnuvalara katılım için ayrılacak;

    %37,5'i ise spor sonuçlarına göre dağıtılacaktır.

    Üç UEFA turnuvası arasındaki dağılım da değişecek:

    %50 Şampiyonlar Ligi'ne

    %30 Avrupa Ligi'ne

    %20'si Konferans Ligi'ne

    Toplam ödül havuzunun 3,5 milyar avronun üzerinde olduğu varsayımıyla yapılan simülasyon, şu yeni dağılımı gösteriyor:

    Şampiyonlar Ligi: 1,763 milyar (bugün yaklaşık 2,467 milyar)

    Avrupa Ligi: 1,058 milyar (bugün 565 milyon)

    Konferans Ligi: 705 milyon (bugün 285 milyon)

    Yeni ulusal yeniden dağıtım mekanizması.

    Bir diğer önemli yenilik ise katılımla bağlantılı payın dağıtımıyla ilgilidir.

    Önerilen modele göre, bu kaynaklar Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan kulüplere doğrudan gitmeyecek, ancak ulusal liglere aktarılacak ve bu ligler de bu kaynakları ligdeki tüm kulüpler arasında yeniden dağıtmakla görevli olacak.

    İtalya örneğinde, 2024/25 sezonundaki ödülleri referans alırsak, katılım payı yaklaşık 202 milyon avro olacaktır:

    %85'i Serie A kulüplerine

    %15'i Serie B kulüplerine

    Amaç, kupalara katılan takımlar ile katılmayan takımlar arasındaki ekonomik dengesizliği azaltmaktır.

  • İTALYAN KULÜPLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİ

    2024/25 sezonunun sonuçlarına dayanan simülasyon, yeni sistemin UEFA turnuvalarından en fazla gelir elde eden kulüpler ile en az gelir elde eden kulüpler arasındaki farkı önemli ölçüde azaltacağını gösteriyor.

    Ancak bunun etkileri takımdan takıma büyük farklılıklar gösterecektir.

    Avrupa kupalarına katılan kulüpler arasında en büyük kayıplar şunlar olacaktır:

    Inter: yaklaşık -68 milyon euro

    Juventus: yaklaşık -47 milyon

    Atalanta: yaklaşık -43 milyon

    Yeni sistemden en çok faydalanacak olan ise 12 milyon avrodan fazla ek gelir elde edecek olan Fiorentina olacaktır.

    Kupalara katılmayan Serie A kulüplerinin kazancı ise daha da önemli: gelirleri, şu anki 800 bin avroluk UEFA dayanışma payından her biri için yaklaşık 8,6 milyon avroya çıkacak.

  • GEREKÇELER

    UEC’ye göre, Avrupa futbolu rekabet dengesi konusunda yapısal bir sorunla karşı karşıya. UEFA’nın gelirleri artarken, ulusal televizyon yayın haklarından elde edilen gelirler azalma eğiliminde ve bu durum zengin kulüpler ile daha küçük kulüpler arasındaki uçurumu daha da genişletiyor.

    Dernek için, Avrupa turnuvalarının gelirlerine müdahale etmek, sistemi yeniden dengelemek için tek gerçekçi yol olsa da, bu, en büyük kulüplerin kaynaklarının bir kısmını elinden almak anlamına geliyor.

    Öneri, 2027-2031 televizyon hakları döngüsü hakkında bir tartışma başlatmak amacıyla UEFA, Avrupa Ligleri ve Avrupa Komisyonu'na sunuldu.

    UEC'ye göre, müdahale edilmezse büyük kulüplerin Avrupa futbol sisteminin geri kalanından ekonomik olarak uzaklaşmaya devam etme riski bulunmaktadır. Dernek, bu dinamikleri yavaşlatmanın bile Avrupa futbolunun daha sürdürülebilir hale gelmesi için atılmış ilk adım olacağını belirtmektedir.

