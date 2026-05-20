UEFA'nın uluslararası futbolda devrim yaratma planı ortaya çıktı; yeni Şampiyonlar Ligi planı ise hazırlık aşamasında

Kapsamlı reformlar sadece Uluslar Ligi ile sınırlı değil. Tarihsel olarak, Dünya Kupası gibi büyük turnuvaların Avrupa elemeleri, beş ya da altı takımdan oluşan grupların hem evinde hem de deplasmanda 8 ila 10 maç boyunca birbirleriyle mücadele etmesine dayanıyordu. Ancak yeni sistem, iki kademeden oluşan bir lig yapısını benimseyecek: birincisi sıralamada ilk 36'da yer alan ülkeleri, ikincisi ise geri kalan 18 ya da 19 ülkeyi barındıracak. Üst lig, 12 takımdan oluşan üç gruptan oluşacaktır. Modern kulüp müsabakalarını yansıtacak şekilde, her ülke üç sıralama grubundan ikişer takımla eşleşerek altı farklı rakibe karşı altı maç oynayacaktır. Bu, mevcut tekrarlayan grup aşamalarından büyük bir sapma anlamına gelmektedir.