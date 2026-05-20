UEFA'nın uluslararası futbolda devrim yaratma planı ortaya çıktı; yeni Şampiyonlar Ligi planı ise hazırlık aşamasında
Uluslar Ligi'nde İsviçre sistemine geçiş
UEFA, 2028 Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesinin ardından milli takım takvimini önemli ölçüde değiştirmeye karar verdi. Mevcut formatta, Uluslar Ligi dört kademeden oluşuyor ve ülkeler dörtlü küçük gruplara ayrılıp her rakiple hem evinde hem de deplasmanda maç yapıyor. Ancak bu sistem, her biri 18 takımdan oluşan üç lige geçecek. Bu ligler, altı takımdan oluşan üç gruba ayrılacak ve ülkeler beş farklı rakiple altı maç oynayacak. Geleneksel çift maçlar yerine, ülkeler kendi grubundaki bir takımla sadece bir çift maç oynayarak, farklı seri başı gruplarından gelen rakiplerle evinde veya deplasmanda karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi formatı ön eleme maçlarına uygulandı
Kapsamlı reformlar sadece Uluslar Ligi ile sınırlı değil. Tarihsel olarak, Dünya Kupası gibi büyük turnuvaların Avrupa elemeleri, beş ya da altı takımdan oluşan grupların hem evinde hem de deplasmanda 8 ila 10 maç boyunca birbirleriyle mücadele etmesine dayanıyordu. Ancak yeni sistem, iki kademeden oluşan bir lig yapısını benimseyecek: birincisi sıralamada ilk 36'da yer alan ülkeleri, ikincisi ise geri kalan 18 ya da 19 ülkeyi barındıracak. Üst lig, 12 takımdan oluşan üç gruptan oluşacaktır. Modern kulüp müsabakalarını yansıtacak şekilde, her ülke üç sıralama grubundan ikişer takımla eşleşerek altı farklı rakibe karşı altı maç oynayacaktır. Bu, mevcut tekrarlayan grup aşamalarından büyük bir sapma anlamına gelmektedir.
Heyecan dolu maçlar ve play-off'ların devamı
Birinci kademe grup aşamalarında köklü değişiklikler yapılırken, UEFA mevcut sistemin başarısını kanıtlamış unsurlarını korumaya özen gösteriyor. Yükselme ve düşme play-off'ları olduğu gibi kalacak ve yeni ligler arasında rekabetçi bir köprü işlevi görecek. İkinci kademe ligde, tüm üye federasyonların aktif kalmasını sağlamak için altı takımlı üç grup veya yedi takımlı tek bir grup kullanılacak. En önemlisi, en üst ligdeki en üst sıradaki takımlar final turnuvalarına doğrudan katılma hakkı kazanırken, kalan yerler yüksek riskli bir play-off sistemi ile belirlenecek. Bu kapsayıcı yol, alt sıralarda yer alan takımların da büyük uluslararası sahnelere ulaşma şansını matematiksel olarak korumasını garanti ediyor.
Avrupa milli takımlarını bundan sonra neler bekliyor?
2028-29 sezonundaki uygulamaya geçilmeden önce, ulusal federasyonların artık bir geçiş dönemine hazırlanmaları gerekiyor. UEFA’nın önümüzdeki aylarda maç takvimi ve yayın hakları paketleriyle ilgili ayrıntıları kesinleştirmesi bekleniyor. Hem taraftarlar hem de oyuncular, bu yoğun maç takviminin bundan sonra ulusal ve uluslararası futbol dinamiklerini nasıl etkileyeceğini yakından takip edecek.