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UEFA'nın boykot tehdidinin ardından CONCACAF, Gianni Infantino'nun FIFA'nın bazı bölümlerini özel sermayeye satma planını 'reddetti'
CONCACAF, Infantino'nun planına karşı çıktı
Infantino'nun planı çarşamba günü futbol dünyasını şoke etti. Haberlere göre FIFA'nın altı futbol konfederasyonundan hiçbirine danışmadan FIFA Başkanı, FIFA'nın tüm ticari operasyonlarını ayrı bir şirkete taşıyacak kapsamlı bir değişikliği açıkladı; bu şirketin yüzde 20'si ise özel yatırımcılara açık olacaktı.
CONCACAF da dahil olmak üzere çok sayıda konfederasyon, şüphelerini dile getiren ilk açıklamalar yayımladı. Ancak perşembe günü kurum, bir açıklamayla daha net bir tavır aldı:
"Concacaf bugün, 41 Üye Federasyonunun başkanlarının yanı sıra Başkanını, Konsey üyelerini ve FIFA Konseyi üyelerini, FIFA Başkanı tarafından geliştirilen ve sunulan, 'FIFA Forward Enterprise'ı kurmayı ve FIFA Dünya Kupası'ndaki payları özel yatırımcılara satmayı amaçlayan bir teklifi görüşmek üzere bir toplantıda bir araya getirdi...
"Toplantı sırasında üyeler, teklifle ilgili usule ilişkin süreç eksikliği, dayatılan yapay derecede kısa son tarih ve ilgili FIFA yönetim organlarının herhangi bir inceleme veya onayının bulunmaması konusunda derin endişelerini dile getirdi. Ayrıca, tarihteki en kârlı FIFA Dünya Kupası'nın ardından yeni ve mevcut FIFA Forward programlarını finanse etmek için özel sermaye yatırımına ihtiyaç duyulması da sorgulandı. Tartışma, daha fazla şeffaflık ve uygun yönetişim ihtiyacını pekiştirdi.
"Bu nedenlerle Concacaf ve 41 Üye Federasyonu teklifi reddetmiştir."
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UEFA en sert tavrı aldı
Bu gelişme, UEFA'nın perşembe günkü protesto açıklamasının hemen ardından geldi. FIFA'nın 211 üye federasyonunun 55'ini bünyesinde barındıran Avrupa futbol konfederasyonu, Infantino önerisini geri çekmediği takdirde tüm FIFA organizasyonlarını boykot edeceğini açıklamıştı. CONCACAF'ın kamuoyu önündeki reddiyle birlikte, FIFA'nın elinde görünüşe göre 96 'hayır' oyu var. Tüm önerilerin kabul edilmesi için salt çoğunluk gerekiyor.
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Hâlâ müzakere payı var mı?
Ancak CONCACAF, FIFA'nın herhangi bir organizasyonundan tamamen çekileceğine dair tam bir taahhütte bulunmadı. Hatta açıklamalarında, yönetim organının hâlihazırda daha küçük federasyonlara sunduğu mevcut fon olan FIFA Forward konusunda müzakereye açık olduklarını da belirttiler:
"[Concacaf ve 41 üye federasyonu], bölgemiz genelinde futbolun gelişimi için mevcut dev FIFA rezervlerinin FIFA Forward fonunu artırmak amacıyla nasıl kullanılabileceğini belirlemek üzere FIFA Konseyi üyelerini FIFA ile görüşmekle görevlendirdi."
2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliğine aday olan Amerika Birleşik Devletleri de CONCACAF'ın üye federasyonları arasında yer alıyor.
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Infantino'nun koltuğu sallanıyor
Daha geniş tablo, Infantino'nun dünya futbolunun zirvesindeki konumunun artık biraz güvensiz olabileceğine işaret ediyor.
Başkanın gelecek ilkbaharda FIFA'nın seçimlerine rakipsiz girmesi muhtemel görünüyordu, ancak şimdi başka bir adayın ortaya çıkması için baskının arttığı bildiriliyor. Meydan okumak için adı geçenler arasında PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin de bulunduğu konuşuluyordu, ancak göreve aday olma konusunda isteksiz olduğu da bildiriliyor. The Athleticperşembe öğleden sonra, bazı CONCACAF üyelerinin Infantino'nun FIFA'yı yönetme becerisine olan 'güvenini kaybettiğini' bildirdi.
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