UEFA'nın boykot tehdidinin ardından CONCACAF, Gianni Infantino'nun FIFA'nın bazı bölümlerini özel sermayeye satma planını 'reddetti'

Infantino'nun planı çarşamba günü futbol dünyasını şoke etti. Haberlere göre FIFA'nın altı futbol konfederasyonundan hiçbirine danışmadan FIFA Başkanı, FIFA'nın tüm ticari operasyonlarını ayrı bir şirkete taşıyacak kapsamlı bir değişikliği açıkladı; bu şirketin yüzde 20'si ise özel yatırımcılara açık olacaktı.

CONCACAF da dahil olmak üzere çok sayıda konfederasyon, şüphelerini dile getiren ilk açıklamalar yayımladı. Ancak perşembe günü kurum, bir açıklamayla daha net bir tavır aldı:

"Concacaf bugün, 41 Üye Federasyonunun başkanlarının yanı sıra Başkanını, Konsey üyelerini ve FIFA Konseyi üyelerini, FIFA Başkanı tarafından geliştirilen ve sunulan, 'FIFA Forward Enterprise'ı kurmayı ve FIFA Dünya Kupası'ndaki payları özel yatırımcılara satmayı amaçlayan bir teklifi görüşmek üzere bir toplantıda bir araya getirdi...

"Toplantı sırasında üyeler, teklifle ilgili usule ilişkin süreç eksikliği, dayatılan yapay derecede kısa son tarih ve ilgili FIFA yönetim organlarının herhangi bir inceleme veya onayının bulunmaması konusunda derin endişelerini dile getirdi. Ayrıca, tarihteki en kârlı FIFA Dünya Kupası'nın ardından yeni ve mevcut FIFA Forward programlarını finanse etmek için özel sermaye yatırımına ihtiyaç duyulması da sorgulandı. Tartışma, daha fazla şeffaflık ve uygun yönetişim ihtiyacını pekiştirdi.

"Bu nedenlerle Concacaf ve 41 Üye Federasyonu teklifi reddetmiştir."