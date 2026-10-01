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UEFA'nın, Barcelona ödemeleriyle ilgili şikâyetin ardından Negreira davası soruşturmasını yeniden açmasının ardından Real Madrid resmî açıklama yayımladı
Real Madrid, UEFA soruşturmasını doğruladı
UEFA, Real Madrid'den gelen kapsamlı bir şikâyetin ardından Negreira davasına ilişkin soruşturmasını resmen yeniden açtı. Başkent ekibi bugün yayımladığı resmî açıklamada, Barcelona'nın 2001 ile 2018 yılları arasında José María Enríquez Negreira'ya ödediği 8,4 milyon € ile ilgili geniş kapsamlı belgelerin Avrupa futbolunun yönetim organına ulaştığını doğruladı.
Madrid şu ifadeleri kullandı: "UEFA, Real Madrid C.F. tarafından yapılan şikâyetin teslim alındığını ve F.C. Barcelona'nın son yirmi yılda Hakemler Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü teyit etti. Kulübümüz tarafından yapılan şikâyet, rekabetin bütünlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan etkileyen olağanüstü ciddiyetteki olaylara ilişkin kapsamlı belge ve kanıtlar içermektedir."
- Getty Imges
Acil müdahale talep edildi
Madrid, sporun bütünlüğünü korumak için yönetim organından kamuoyu önünde hızlı bir çözüm talep etti. Kulübün resmî açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid C.F., UEFA artık bu belgelere sahip olduğuna göre, soruşturmanın tam olarak sonuçlanana kadar azami aciliyetle ilerlemesini ve yetkili organların doğrulanmış gerçeklerin ciddiyetine uygun kararları almasını hayati görüyor."
Ayrıca kulüp, sürecin içinde kalma sözü vererek şunları ekledi: "Kulübümüz, UEFA ile aktif şekilde iş birliği yapmayı sürdürecek ve Avrupa futbolunu yönetmesi gereken dürüstlük, şeffaflık ve fair play ilkeleriyle bağdaşmadığını düşündüğü olayları açıklığa kavuşturmak için elindeki tüm adımları atacak."
Ceferin vahim duruma dikkat çekti
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, daha önce Barcelona'nın Hakemler Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısıyla ilgili eylemlerinin ciddiyetine dikkat çekmişti.
Tarihi ödemelerle ilgili ilk ifşaatlar hakkında konuşan Ceferin, şunları söyledi: "Bununla ilgili doğrudan yorum yapamam, bunun iki nedeni var. Birincisi, bundan sorumlu bağımsız bir disiplin komitemiz var. İkincisi ise bu konuyu ayrıntılı şekilde ele almadım. Ancak bir şey söyleyebilirim. Bana bilgi verildi ve durum son derece ciddi. Benim görüşüme göre o kadar ciddi ki futbolda gördüğüm en ağır durumlardan biri. Elbette LaLiga düzeyinde konu zaman aşımına uğramış durumda ve sportif sonuçlar doğuramaz, ancak İspanya'da savcılığın nezdinde süreçler devam ediyor. UEFA açısından ise hiçbir şey zaman aşımına uğramış değil." Ayrıca resmî bir sözcü, yönetim organının "Negreira vakası" olarak adlandırılan konuyla ilgili belgeleri aldığını doğruladı.
- Getty Images Sport
Barcelona için sırada ne var?
UEFA artık sunulan kanıtları kapsamlı şekilde inceleyecek ve Barcelona'nın resmî başvuruları da dahil olmak üzere olaya karışan tüm taraflardan doğrudan ifadeler toplayacak. Disiplin komitesi, rekabetin dürüstlüğünü çarpıtma girişimlerine dair somut kanıt bulması halinde bir takımı Avrupa kupalarından men etme yetkisine sahip. Bu da Barcelona'nın eşi benzeri görülmemiş olabilecek sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.
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