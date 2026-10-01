Madrid, sporun bütünlüğünü korumak için yönetim organından kamuoyu önünde hızlı bir çözüm talep etti. Kulübün resmî açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid C.F., UEFA artık bu belgelere sahip olduğuna göre, soruşturmanın tam olarak sonuçlanana kadar azami aciliyetle ilerlemesini ve yetkili organların doğrulanmış gerçeklerin ciddiyetine uygun kararları almasını hayati görüyor."

Ayrıca kulüp, sürecin içinde kalma sözü vererek şunları ekledi: "Kulübümüz, UEFA ile aktif şekilde iş birliği yapmayı sürdürecek ve Avrupa futbolunu yönetmesi gereken dürüstlük, şeffaflık ve fair play ilkeleriyle bağdaşmadığını düşündüğü olayları açıklığa kavuşturmak için elindeki tüm adımları atacak."