"UEFA, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasını istiyor" ama 15 yıllık kıtlık döneminin ardından Kırmızı Şeytanlar önümüzdeki 10 sezon içinde bu hedefe ulaşabilecek mi?

Bu soru Parker’a yöneltildiğinde, iki kez Premier Lig şampiyonluğu kazanan eski Red Devils savunmacısı – Spreadex Sports aracılığıyla GOAL’a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: “O rakamları [son Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana geçen 15 yıl] göz önüne aldığınızda, bence evet, kulüp olarak itibarlarını korumak için bunu başarmaları gerekiyor.

“Eğer bir oyuncuysanız, bence bunu istemeniz gerekir. Oraya gittiğimde, 25 yıldır ilk lig şampiyonluğunu kazanmak için can atıyorlardı. Benim orada olduğum süre içinde bu başarılmasaydı, bence herkes bunun bir başarısızlık olduğunu söylerdi, ben bile öyle düşünürdüm.

“Ancak Manchester United gibi bir kulüp bunu başarmalı. UEFA, Manchester United’ın Avrupa’da olmasını istiyor. UEFA, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde olmasını istiyor. UEFA, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi finalinde olmasını istiyor.

“Manchester United oraya ulaşacak kadar iyi olmak zorunda. Bence UEFA'nın çalışma şekli, büyük takımlara eleme maçlarına katılma fırsatı veriyor. Sistem bu şekilde kurulmuş.”

Parker, Kırmızı Şeytanların şu anda Avrupa'daki konumuna ilişkin olarak şunları ekledi: “Şu anda Manchester United'a bakıyorsunuz, sonra da yarı finalde kimlerin olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan herhangi birini yenebilirler mi? Şu anda PSG'yi yenebileceklerini sanmıyorum. Şu anda Bayern Münih'i yenebileceklerini sanmıyorum. Gelmiş geçmiş en çılgın teknik direktörlerden birine sahip Atletico Madrid'i yenebilecekler mi? Bence onlar için çok hızlı olacaklar. Onların ilk 11'inde çok fazla kart ustası var.

“Bence rekabet edebilecekleri tek takım Arsenal olur. Naçizane fikrimce, yarı finalde bu takımla karşılaşırlarsa, onları yenme şansları çok yüksek olur.”