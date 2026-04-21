Çeviri:
"UEFA, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasını istiyor" ama 15 yıllık kıtlık döneminin ardından Kırmızı Şeytanlar önümüzdeki 10 sezon içinde bu hedefe ulaşabilecek mi?
Manchester United, 2007 ile 2011 yılları arasında üç kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
2007 ile 2011 arasındaki dört yıllık dönemde Manchester United, Şampiyonlar Ligi finaline üç kez yükseldi. Yağmurla ıslanan Moskova'da penaltılarda Chelsea'yi mağlup ederek bu finallerin ilkinde zafer kazandılar; ancak daha sonra Lionel Messi'nin liderliğindeki Barcelona'ya karşı iki acı yenilgiye uğradılar.
O dönemde takımın başında Sir Alex Ferguson vardı ve efsanevi İskoç teknik adam, Kırmızı Şeytanları küresel bir süper güce dönüştürmeye yardımcı oldu. Ferguson, Old Trafford'daki sadık taraftarlara veda hediyesi olarak 13. Premier Lig şampiyonluğunu kazandırdıktan sonra 2013 yazında emekliye ayrıldı.
Van Gaal, Mourinho ve Amorim, Kırmızı Şeytanları yeniden zirveye taşıyamadılar
O dönemde bundan sonra neler olacağını tahmin edebilen pek kimse yoktu. O günden bu yana ligde üstünlük kurmak bir türlü mümkün olmadı; David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag ve Ruben Amorim gibi isimler İngiltere’de birinci lig şampiyonluğunu geri kazanmayı başaramadı.
Portekizli "Özel Adam" Mourinho, 2017'de Avrupa Ligi zaferine imza attı; ayrıca iki FA Kupası ve birkaç Lig Kupası da kazanıldı. "Rüyalar Tiyatrosu"nda, önemli bir yıldönümüne yaklaşılırken, United'ın eski ihtişamını yeniden canlandırmasını amaçlayan iddialı "Proje 150" planı hazırlandı.
Michael Carrick, kritik bir yaz transfer dönemi öncesinde takımı 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmenin eşiğine getirdi, ancak Kırmızı Şeytanlar önümüzdeki on yıl boyunca kıtanın en büyük şerefleri için tekrar mücadele edebilecek mi?
Manchester United önümüzdeki on yıl içinde Şampiyonlar Ligi finaline çıkabilecek mi?
Bu soru Parker’a yöneltildiğinde, iki kez Premier Lig şampiyonluğu kazanan eski Red Devils savunmacısı – Spreadex Sports aracılığıyla GOAL’a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: “O rakamları [son Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana geçen 15 yıl] göz önüne aldığınızda, bence evet, kulüp olarak itibarlarını korumak için bunu başarmaları gerekiyor.
“Eğer bir oyuncuysanız, bence bunu istemeniz gerekir. Oraya gittiğimde, 25 yıldır ilk lig şampiyonluğunu kazanmak için can atıyorlardı. Benim orada olduğum süre içinde bu başarılmasaydı, bence herkes bunun bir başarısızlık olduğunu söylerdi, ben bile öyle düşünürdüm.
“Ancak Manchester United gibi bir kulüp bunu başarmalı. UEFA, Manchester United’ın Avrupa’da olmasını istiyor. UEFA, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde olmasını istiyor. UEFA, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi finalinde olmasını istiyor.
“Manchester United oraya ulaşacak kadar iyi olmak zorunda. Bence UEFA'nın çalışma şekli, büyük takımlara eleme maçlarına katılma fırsatı veriyor. Sistem bu şekilde kurulmuş.”
Parker, Kırmızı Şeytanların şu anda Avrupa'daki konumuna ilişkin olarak şunları ekledi: “Şu anda Manchester United'a bakıyorsunuz, sonra da yarı finalde kimlerin olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan herhangi birini yenebilirler mi? Şu anda PSG'yi yenebileceklerini sanmıyorum. Şu anda Bayern Münih'i yenebileceklerini sanmıyorum. Gelmiş geçmiş en çılgın teknik direktörlerden birine sahip Atletico Madrid'i yenebilecekler mi? Bence onlar için çok hızlı olacaklar. Onların ilk 11'inde çok fazla kart ustası var.
“Bence rekabet edebilecekleri tek takım Arsenal olur. Naçizane fikrimce, yarı finalde bu takımla karşılaşırlarsa, onları yenme şansları çok yüksek olur.”
Old Trafford'da 'Proje 150' kapsamında akıllı transferler yapılması gerekiyor
Manchester United, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmanın ne demek olduğunu en iyi bilen isimlerden biri olan Casemiro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Real Madrid’de forma giydiği dönemde bu efsanevi kupayı beş kez havaya kaldırmıştı. Casemiro, bu yaz Old Trafford’dan bedelsiz olarak ayrılacak.
Kırmızı Şeytanlar kadrolarında bolca potansiyel ve soy ağacına sahip olsa da, son yıllarda çok fazla para harcadıkları için, yurtiçinde ve yurtdışında kupa kazanan takımların zirvesine geri dönmek istiyorlarsa akıllı yatırımlar yapmaları gerekecek.