AFP
Çeviri:
UEFA, mali kuralları ihlal ettiği için kendisine verilen cezaya uymayan Fransız kulübü Lyon'u Avrupa kupalarından men etmekle tehdit ediyor
Avrupa rüyası ciddi tehlike altında
Ligue 1 sezonunun son haftasına girerken Lyon için riskler daha yüksek olamazdı, ancak kulübün en büyük mücadelesi şu anda saha dışında yaşanıyor. Şu anda Lille’in sadece bir puan gerisinde, ligde dördüncü sırada yer alan kulüp, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmak için çok avantajlı bir konumda bulunuyor. Ancak UEFA, finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlali nedeniyle bir yasak uygulamaya karar verirse, sahada gösterilen tüm bu çaba boşa gidebilir.
The Telegraph'ın haberine göre, Lyon'un kıtasal turnuvalara katılabilmesi için UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından belirlenen şartları yerine getirdiğini kanıtlaması gerekiyor. Geçen Temmuz ayında CFCB, Chelsea ve Aston Villa dahil olmak üzere birçok kulübe yaptırım uyguladığını duyurdu, ancak Lyon'a getirilen şartlar özellikle spesifikti. Bu şartların yerine getirilmemesi, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden tamamen men edilmesine yol açabilir.
Kaçırılan son tarihler ve mali kaos
Sorunun özü, kulüp yönetiminin geçen yılın 15 Temmuz tarihine kadar işletmeye 60 milyon avro sermaye enjekte etmesi ve bu tutarın 15 Ekim'e kadar özsermayeye dönüştürülmesi şartından kaynaklanıyor. Anlaşıldığı kadarıyla bu şart yerine getirilmedi. UEFA, tarihi bir kulübü turnuvalarından ihraç etmek gibi nihai bir adımı atma konusunda genellikle isteksiz davranıyor olsa da, eksiklikler önemli boyutta olduğunda yönetim organı harekete geçme baskısı altında bulunuyor.
Groupama Stadyumu'ndaki mali tablo giderek daha da karamsar hale geliyor; kulüp, yalnızca geçen yılın ikinci yarısında 186 milyon avroluk şaşırtıcı bir zarar açıkladı. Şu anda ABD'li yatırımcı Michele Kang ve Ares Management'ın kontrolü altında olan kulüp, önceki sahibi John Textor'un Eagle Football çoklu kulüp modelinin çöküşünün ardından geride bıraktığı enkazın üstesinden gelmeye çalışıyor. Bu geçiş süreci, kulübün geleceğini belirsizliğe sürükleyen hukuki suçlamalar ve devasa borçlarla işaretlendi.
Kayıt dışı işlem iddiaları
Felaket niteliğindeki mali rakamları açıklamak amacıyla Eagle Football Group (EFG), suçu önceki yönetime attı. Grup, Brezilya’daki Botafogo ve Belçika’daki RWD Molenbeek gibi Textor’un eski ağındaki diğer kulüplerin de dahil olduğu gizli anlaşmaların önemli zararlar doğurduğunu iddia ediyor. Bu gizli maliyetler, kulübün Avrupa düzenleyici kurumlarının gözetiminde mali dengesini sağlama çabalarını zorlaştırdı.
Krizle ilgili resmi bir açıklamada Lyon, "Bu garantiler bilinmiyordu ve son yıllarda yayınlanan şirketin mali tablolarında yer almamıştı" dedi.
Kulübün savunması, mevcut yönetimin, önceki sahiplerin iddia edilen kötü yönetimi ve kulüpte şu anda uygulanan yeni kemer sıkma dönemini dikkate alarak UEFA'nın hoşgörü göstereceğini umduğunu gösteriyor.
Hayatta kalma modu
UEFA'nın vereceği olası bir cezanın ağırlığı, büyük olasılıkla kulübün mali hedeflerinden ne kadar uzak kaldığına bağlı olacaktır. Bir men cezası alınmasa bile, Lyon'un bundan sonra sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterebileceğini kanıtlaması gerekecektir. Şu an için oyuncular, yönetim kurulunun yönetimdeki krizi çözememesi durumunda bir galibiyetin bile Avrupa kupaları sezonunu kurtarmaya yetmeyebileceğini bilerek, Pazar günü Lens ile oynayacakları son maça odaklanmalıdır.