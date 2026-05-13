UEFA, mali kuralları ihlal ettiği için kendisine verilen cezaya uymayan Fransız kulübü Lyon'u Avrupa kupalarından men etmekle tehdit ediyor

Ligue 1 sezonunun son haftasına girerken Lyon için riskler daha yüksek olamazdı, ancak kulübün en büyük mücadelesi şu anda saha dışında yaşanıyor. Şu anda Lille’in sadece bir puan gerisinde, ligde dördüncü sırada yer alan kulüp, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmak için çok avantajlı bir konumda bulunuyor. Ancak UEFA, finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlali nedeniyle bir yasak uygulamaya karar verirse, sahada gösterilen tüm bu çaba boşa gidebilir.

The Telegraph'ın haberine göre, Lyon'un kıtasal turnuvalara katılabilmesi için UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından belirlenen şartları yerine getirdiğini kanıtlaması gerekiyor. Geçen Temmuz ayında CFCB, Chelsea ve Aston Villa dahil olmak üzere birçok kulübe yaptırım uyguladığını duyurdu, ancak Lyon'a getirilen şartlar özellikle spesifikti. Bu şartların yerine getirilmemesi, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden tamamen men edilmesine yol açabilir.



