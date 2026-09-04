UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması kura çekimi: Roma, Barcelona, Real Madrid ve Chelsea ile; Juventus, PSG ve Lyon ile; Inter ise Arsenal ve Manchester City ile eşleşti

Önümüzdeki saatlerde hazırlanacak fikstür beklenirken, İtalya şampiyonu Roma sahasında Barcelona, Real Madrid ve Servette ile, deplasmanda ise Chelsea (birkaç hafta önce eski Roma oyuncusu Giulia Dragoni’nin transfer olduğu takım), Benfica ve Leuven ile karşılaşacak. Dikkat çeken bir detay: altı rakibin dördü (Barcelona, Chelsea, Real ve Leuven) geçen yılki rakiplerle aynı. Juventus ise sahasında Lyon, Benfica ve Leuven ile, deplasmanda Paris Saint-Germain, Hacken ve Austria Vienna ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezona göre Lyon ve Benfica’ya karşı tekrar oynanacak. Wolfsburg karşısındaki olağanüstü başarının ardından League Phase’te ilk kez yer alacak Inter için ise, üçüncü torbadan geldiği için en zorlu görev söz konusu olacak: Inter sahasında Arsenal, Hacken ve Manchester City ile, deplasmanda ise Lyon, Real Madrid ve Austria Vienna ile oynayacak.