İtalyan kadın futbolu için 22 ve 23 Eylül arasında başlayacak olan bu UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sezonu tarihi nitelikte olacak: Bugün Nyon’da gerçekleştirilen kura çekiminin Roma, Juventus (ikisi de ikinci torbadan katılıyordu) ve Inter’i (üçüncü torbada) bekleyen yolu belirlemesiyle birlikte, Serie A Women’dan üç takım League Phase’te yer alacak. Üst üste ikinci sezonda Kadınlar Şampiyonlar Ligi formatı erkeklerdekiyle eşitlendi: 18 takımlı tek grup, altı maç (üç iç sahada ve üç deplasmanda) ve her torbadan ikişer olmak üzere altı farklı rakibe karşı karşıya gelinecek.
Çeviri:
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması kura çekimi: Roma, Barcelona, Real Madrid ve Chelsea ile; Juventus, PSG ve Lyon ile; Inter ise Arsenal ve Manchester City ile eşleşti
Juventus, Inter ve Roma'nın rakipleri
Önümüzdeki saatlerde hazırlanacak fikstür beklenirken, İtalya şampiyonu Roma sahasında Barcelona, Real Madrid ve Servette ile, deplasmanda ise Chelsea (birkaç hafta önce eski Roma oyuncusu Giulia Dragoni’nin transfer olduğu takım), Benfica ve Leuven ile karşılaşacak. Dikkat çeken bir detay: altı rakibin dördü (Barcelona, Chelsea, Real ve Leuven) geçen yılki rakiplerle aynı. Juventus ise sahasında Lyon, Benfica ve Leuven ile, deplasmanda Paris Saint-Germain, Hacken ve Austria Vienna ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezona göre Lyon ve Benfica’ya karşı tekrar oynanacak. Wolfsburg karşısındaki olağanüstü başarının ardından League Phase’te ilk kez yer alacak Inter için ise, üçüncü torbadan geldiği için en zorlu görev söz konusu olacak: Inter sahasında Arsenal, Hacken ve Manchester City ile, deplasmanda ise Lyon, Real Madrid ve Austria Vienna ile oynayacak.
FORMÜL
Altı maçın sonunda puan tablosunda ilk dört sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Beşinci ile on ikinci sıralar arasında yer alacak takımlar ise, çeyrek finale kalan dört takımı belirlemek için eleme aşaması play-off'larında mücadele edecek.
Lig aşamasının tarihleri - Tüm maçlar Disney+'ta
1. maç günü: 22/23 Eylül
2. maç günü: 30 Eylül/1 Ekim
3. maç günü: 28/29 Ekim
4. maç günü: 10/11 Kasım
5. maç günü: 18/19 Kasım
6. maç günü: 16 Aralık
Eleme aşaması kura çekimi
18 Aralık, Nyon (tarih değişikliğe tabidir)
Eleme aşaması play-off'ları
İlk maçlar: 3/4 Şubat
Rövanş: 10/11 Şubat
Çeyrek finaller
İlk maçlar: 23/24 Mart
Rövanş: 31 Mart/1 Nisan
Yarı finaller
İlk maçlar: 1/2 Mayıs
Rövanş: 8/9 Mayıs
Final (Stadion Narodowy, Varşova)
28, 29 veya 30 Mayıs
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