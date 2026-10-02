UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan takımları için buruk tatlı bir maç haftası yaşandı; ekipler toplamda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. İlk sahne alan takım, İsveç’te Hacken deplasmanında 3-0 kazanan Juventus oldu; böylece Juventus, Benfica’ya karşı Stadium’daki ilk maçta aldığı yenilgiyi telafi etti. Golleri, Juventus’un UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki 100. golünü atan Tatiana Pinto ile Emma Stolen Godo ve Alba Redondo kaydetti.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Juventus kazandı, Roma kaybetti, Inter berabere kaldı. İkinci maç gününün ardından durum
Roma, Barcelona karşısında ağır yenilgi aldı
Çarşamba gününün ikinci maçında Piovani’nin Roma’sı ağır bir yenilgi aldı ve Tre Fontane’de Barcelona’ya 6-0 mağlup oldu. London City Lionesses’a transfer olan Alexia Putellas olmadan da Barcelona, şampiyonluk için geçilmesi gereken takım konumunda: golleri Hansen ile Pina kaydetti; ikisi de ikişer gol atarken, Pajor da skora katkı yaptı. Skor, Oladipo’nun kendi kalesine attığı golle tamamlandı.
Inter uzatma dakikalarında kurtuldu
Inter için Austria Vienna deplasmanında önemli bir puan. Franz-Horr Stadı'nda maç 1-1 sona erdi; Sassarini'nin ekibi, karşılaşmanın son pozisyonunda Ivana Andrés sayesinde beraberlik golünü buldu. 180 dakikanın ardından Inter'in puanı 4, Juventus'un 3, Roma'nın ise 1 (OH Leuven ile oynadığı ilk maçtaki beraberlik sayesinde).
Barcelona puan kaybı yaşamayan tek takım
İki haftanın ardından 6 puanla tam puanlı tek takım Barcelona oldu. Onu 4 puanla Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Arsenal, Inter ve Chelsea takip ediyor. Hacken ile Servette ise 0 puanda yer alıyor. League Phase sonunda ilk dört sıradaki takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek, beşinci ile 12. sıra arasında yer alan takımlar ise play-off oynayacak. 13. ile 18. sıra arasında tamamlayan takımlar elenecek.
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