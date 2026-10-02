UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Juventus kazandı, Roma kaybetti, Inter berabere kaldı. İkinci maç gününün ardından durum

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan takımları için buruk tatlı bir maç haftası yaşandı; ekipler toplamda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. İlk sahne alan takım, İsveç’te Hacken deplasmanında 3-0 kazanan Juventus oldu; böylece Juventus, Benfica’ya karşı Stadium’daki ilk maçta aldığı yenilgiyi telafi etti. Golleri, Juventus’un UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki 100. golünü atan Tatiana Pinto ile Emma Stolen Godo ve Alba Redondo kaydetti.