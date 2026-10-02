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AS Roma v FC Barcelona - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Federico Zanon
Çeviri:

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Juventus kazandı, Roma kaybetti, Inter berabere kaldı. İkinci maç gününün ardından durum

Women's Champions League

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan takımları için buruk tatlı bir maç haftası yaşandı; ekipler toplamda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. İlk sahne alan takım, İsveç’te Hacken deplasmanında 3-0 kazanan Juventus oldu; böylece Juventus, Benfica’ya karşı Stadium’daki ilk maçta aldığı yenilgiyi telafi etti. Golleri, Juventus’un UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki 100. golünü atan Tatiana Pinto ile Emma Stolen Godo ve Alba Redondo kaydetti.

  • Roma, Barcelona karşısında ağır yenilgi aldı

    Çarşamba gününün ikinci maçında Piovani’nin Roma’sı ağır bir yenilgi aldı ve Tre Fontane’de Barcelona’ya 6-0 mağlup oldu. London City Lionesses’a transfer olan Alexia Putellas olmadan da Barcelona, şampiyonluk için geçilmesi gereken takım konumunda: golleri Hansen ile Pina kaydetti; ikisi de ikişer gol atarken, Pajor da skora katkı yaptı. Skor, Oladipo’nun kendi kalesine attığı golle tamamlandı.

  • Inter uzatma dakikalarında kurtuldu

    Inter için Austria Vienna deplasmanında önemli bir puan. Franz-Horr Stadı'nda maç 1-1 sona erdi; Sassarini'nin ekibi, karşılaşmanın son pozisyonunda Ivana Andrés sayesinde beraberlik golünü buldu. 180 dakikanın ardından Inter'in puanı 4, Juventus'un 3, Roma'nın ise 1 (OH Leuven ile oynadığı ilk maçtaki beraberlik sayesinde).

  • Barcelona puan kaybı yaşamayan tek takım

    İki haftanın ardından 6 puanla tam puanlı tek takım Barcelona oldu. Onu 4 puanla Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Arsenal, Inter ve Chelsea takip ediyor. Hacken ile Servette ise 0 puanda yer alıyor. League Phase sonunda ilk dört sıradaki takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek, beşinci ile 12. sıra arasında yer alan takımlar ise play-off oynayacak. 13. ile 18. sıra arasında tamamlayan takımlar elenecek.

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