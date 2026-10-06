UEFA, İrlanda Cumhuriyeti’nin İsrail ile Uluslar Ligi’nde 1-1 berabere kaldığı maç sırasında yaşandığı iddia edilen bir tükürme olayıyla ilgili resmî soruşturma başlattı. Yönetim kurumu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın Backa Topola kentinde seyircisiz oynanan maçla ilgili resmî raporların bir disiplin müfettişi tarafından inceleneceğini doğruladı.

Pazar günü devre arasında tünelde ya da tünel çevresinde İsrailli oyuncuların İrlandalı bir antrenöre doğru tükürdüğü iddiasını içeren haberler ortaya çıktı. UEFA, müfettişin karşılaşma sırasında gerçekleşmiş olabilecek olası uygunsuz davranışları değerlendireceğini doğruladı. Bu olay, son haftalarda artan siyasi ve sportif gerilimin ardından iki ülke arasında yaşanan son gerilim noktası oldu. Disiplin süreci artık resmen başlatılmışken, iki ülkenin federasyonu da Avrupa futbolunun yönetim organının bulgularını bekliyor.