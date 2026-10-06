AFP
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UEFA, İrlanda ile İsrail arasında oynanan maçta yaşandığı iddia edilen tükürme olayıyla ilgili disiplin soruşturması başlattı
UEFA, Uluslar Ligi karşılaşmasıyla ilgili soruşturma başlattı
UEFA, İrlanda Cumhuriyeti’nin İsrail ile Uluslar Ligi’nde 1-1 berabere kaldığı maç sırasında yaşandığı iddia edilen bir tükürme olayıyla ilgili resmî soruşturma başlattı. Yönetim kurumu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın Backa Topola kentinde seyircisiz oynanan maçla ilgili resmî raporların bir disiplin müfettişi tarafından inceleneceğini doğruladı.
Pazar günü devre arasında tünelde ya da tünel çevresinde İsrailli oyuncuların İrlandalı bir antrenöre doğru tükürdüğü iddiasını içeren haberler ortaya çıktı. UEFA, müfettişin karşılaşma sırasında gerçekleşmiş olabilecek olası uygunsuz davranışları değerlendireceğini doğruladı. Bu olay, son haftalarda artan siyasi ve sportif gerilimin ardından iki ülke arasında yaşanan son gerilim noktası oldu. Disiplin süreci artık resmen başlatılmışken, iki ülkenin federasyonu da Avrupa futbolunun yönetim organının bulgularını bekliyor.
- Getty Images Sport
Zıt tepkiler ve artan gerilim
UEFA sözcüsü, devre arasındaki iddiayı ayrıntılarıyla aktaran resmi maç raporlarının incelenmesinin ardından bir Etik ve Disiplin Müfettişi atandığını doğruladı. Müfettiş, 4 Ekim'deki karşılaşmada oyuncu uygunsuz davranışı yaşanıp yaşanmadığını belirleyecek.
UEFA sözcüsü, "Tünelde ya da tünel çevresinde devre arasında yaşanan bir olaya ilişkin iddia içeren resmi raporların incelenmesinin ardından, 4 Ekim 2026'da Sırbistan'ın Backa Topola kentinde oynanan İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki UEFA Uluslar Ligi 2027 lig aşaması maçı vesilesiyle oyuncu(lar)dan kaynaklanan olası uygunsuz davranışlara ilişkin uygun disiplin soruşturmasını yürütmek üzere bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır" dedi.
IFA suçlamaları hızla reddetti ve kadrolarının hiçbir üyesinin profesyonellik dışı davranmadığını savundu. The Athletic'in aktardığına göre, İsrail Futbol Federasyonu sözcüsü, "Hiç kimse teknik direktöre doğru tükürmedi" dedi. "Bu iki maç boyunca, İrlanda tarafının yapmaya karar verdiği provokasyon ne olursa olsun her zamanki gibi sportmence davranmak konusunda ısrarcı olduk."
Maç öncesindeki gergin diyalogların ardından medya erişiminin kısıtlanmasıyla saha dışındaki gerginlik de sahanın ötesine taşındı. UEFA daha sonra, İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ile yapılan daha önceki medya brifinginin aniden sona ermesinin ardından pazar günkü maç sonrası basın toplantısına iki gazetecinin katılmasını yasakladı.
Taraflar arasında tartışmalarla dolu bir geçmiş var
Gerilim, pazar günkü Sırbistan maçından çok önce tırmanmaya başlamıştı. 27 Eylül'deki ilk karşılaşma öncesinde İrlanda Cumhuriyeti kalecisi Gavin Bazunu, "bölgedeki vahşetlere" karşı çıkarak kadrodan çekildi.
Bazunu'nun çekilmesine rağmen, kadronun "önemli çoğunluğu" maçın oynanması yönünde oy kullandıktan sonra İrlanda Cumhuriyeti ilk karşılaşmayı 3-0 kazandı. O maç öncesinde Hallgrimsson, takımının "soykırıma karşı oynayacağını" söyledi.
IFA buna sert bir yanıt vererek, "cehalet, ikiyüzlülük ve aptallıkla oynamadıklarını", ancak "bunları temsil eden teknik direktöre karşı oynadıklarını" belirtti.
- AFP
Gelecekteki sonuçlar ve disiplin adımları
Etik ve Disiplin Müfettişi, yaptırım gerekip gerekmediğine karar vermek için kanıt toplayacak ve resmi raporları inceleyecek. Süreç, tünel çevresindeki uygunsuz davranıştan suçlu bulunan herhangi bir kişi için resmi disiplin suçlamalarıyla sonuçlanabilir.
Gelecekteki fikstürleri çevreleyen siyasi gerilimin kısa sürede dağılması beklenmiyor. İrlanda Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı David Courell, gelecekteki turnuvalarda iki ülkenin birbirine rakip olmamasına yönelik resmi bir talebin daha önce UEFA tarafından reddedildiğini açıkladı. Resmi soruşturma ilerlerken iki federasyon da artık UEFA'nın kararını bekliyor.
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