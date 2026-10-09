UEFA, ırkçı taraftar istismarının ardından Sırbistan'a stat kapatma cezası ve ağır para cezaları verdi

Disiplin önlemleri, 4 Ekim'de Sırbistan'ın Hollanda'ya karşı oynadığı maçla ilgili ayrı bir vakayı da kapsıyor. Sahada bir başka 2-1'lik yenilgiye rağmen, tribünlerdeki taraftarların davranışı bir kez daha yetkililerin dikkatini çekti.

UEFA, bu karşılaşma sırasında sergilenen ilave ırkçı ve ayrımcı davranışlar nedeniyle federasyona ek 20.000 € para cezası verdi. Mali cezaya ek olarak, deplasman taraftarlarına yönelik bilet satışına gelecek bir deplasman maçı için yasak getirildi, ancak bu özel yaptırım iki yıllık denetim süresi boyunca askıya alındı.

Artan yaptırım listelerine ek olarak 20.000 €'luk bir ceza daha verildi. Bu ceza da bir spor etkinliği için tamamen uygunsuz kabul edilen bir mesajın iletilmesi nedeniyle uygulandı.