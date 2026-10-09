AFP
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UEFA, ırkçı taraftar istismarının ardından Sırbistan'a stat kapatma cezası ve ağır para cezaları verdi
Sırbistan, UEFA yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı
Sırbistan, UEFA'nın ulusal futbol federasyonuna ağır yaptırımlar uygulamasının ardından yaklaşan iç saha maçını seyircisiz oynayacak. Ceza, son milli maçlar döneminde taraftarlarının karıştığı bir dizi endişe verici olayın ardından geldi.
Sırbistan taraftarlarının eylülde oynanan iki Uluslar Ligi maçında ırkçı ve ayrımcı davranışlarda bulunduğu tespit edildi. Bu olaylar 24 Eylül'de Yunanistan'a karşı ve üç gün sonra Hollanda'ya karşı yaşandı.
Bunun doğrudan sonucu olarak, yönetim organı cuma günü doğruladı ve bir sonraki maçlarına hiçbir ev sahibi takım taraftarının alınmayacağını açıkladı. Sırbistan, 13 Kasım'da Almanya'yı boş tribünler önünde ağırlayacak.
- Getty Images Sport
Ağır para cezalarını incelemek
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Sırbistan Futbol Federasyonu'na ağır bir mali ceza paketi verdi. Eylül ayındaki iki maçta tribünlerdeki ırkçı ve ayrımcı davranışlar nedeniyle özellikle 50.000 € para cezası kesildi.
Ancak mali darbe bununla da sınırlı kalmadı. Balkan ülkesi, spor etkinliği için uygunsuz görülen mesajların iletilmesi nedeniyle ek olarak 22.500 € daha ödemeye mahkum edildi.
Ayrıca sahaya girilmesi nedeniyle 15.000 € para cezası verilirken, piroteknik madde yakılması için de 2.000 € ceza uygulandı. Sırbistan, söz konusu iki maçın ikisini de 2-1'lik skorla kaybetti.
Ekim ayındaki karşılaşmayla ilgili ek cezalar
Disiplin önlemleri, 4 Ekim'de Sırbistan'ın Hollanda'ya karşı oynadığı maçla ilgili ayrı bir vakayı da kapsıyor. Sahada bir başka 2-1'lik yenilgiye rağmen, tribünlerdeki taraftarların davranışı bir kez daha yetkililerin dikkatini çekti.
UEFA, bu karşılaşma sırasında sergilenen ilave ırkçı ve ayrımcı davranışlar nedeniyle federasyona ek 20.000 € para cezası verdi. Mali cezaya ek olarak, deplasman taraftarlarına yönelik bilet satışına gelecek bir deplasman maçı için yasak getirildi, ancak bu özel yaptırım iki yıllık denetim süresi boyunca askıya alındı.
Artan yaptırım listelerine ek olarak 20.000 €'luk bir ceza daha verildi. Bu ceza da bir spor etkinliği için tamamen uygunsuz kabul edilen bir mesajın iletilmesi nedeniyle uygulandı.
- Getty Images Sport
Saha içinde ve saha dışında süren sıkıntılar
Saha dışındaki tartışmalar, Sırbistan Milli Takımı için zaten felaket geçen Uluslar Ligi kampanyasını daha da ağırlaştırıyor. Teknik direktör Veljko Paunovic, zor durumdaki ekibi olumlu sonuçlar almakta zorlanmayı sürdürürken büyük baskı altında bulunuyor.
Üst üste alınan dört yenilginin ardından Sırbistan, şu anda Uluslar Ligi A2 Grubu'nun son sırasında yer alıyor. Takımın turnuvadaki kendi kademesinden düşmemeye yönelik umutları hızla tükeniyor.
Şimdi 13 Kasım'da Almanya ile, iç saha taraftar desteğinden yoksun şekilde karşılaşmaya hazırlanmak zorundalar. Takımın boş tribünlere ve UEFA'nın bu ağır cezalarının yarattığı süregelen gölgeye nasıl tepki vereceği ise belirsizliğini koruyor.
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