İşte çok sert açıklama: "UEFA ve ona bağlı 55 federasyon birlik içinde. Dünya Kupası'nın ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyetinin özel yatırımcılara devredilmesine yönelik FIFA teklifini oy birliğiyle ve çekincesiz şekilde reddediyoruz. Dünya Kupası bir yatırım ürünü gibi görülemez. Futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca her kıtadan oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Onun hiçbir parçası özel yatırımcılara asla devredilmemelidir. Dünya Kupası satılık değildir. Futbol için bu denli önemli bir teklifin gizlice tasarlanmış ve bu sporun yönetimi kendilerine emanet edilenlerle hiçbir anlamlı istişare yapılmadan neredeyse onay aşamasına getirilmiş olması sorumsuzca ve savunulamazdır. Bu yalnızca ciddi bir liderlik eksikliği değil, aynı zamanda FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olma görevinden gerçek anlamda feragat etmesidir, denildi. Dünyanın dört bir yanındaki ulusal federasyonlar şimdi bir ültimatomla karşı karşıya: Ya en büyük futbol organizasyonlarının geri döndürülemez biçimde ele geçirilmesini kabul edecekler ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu bir "demokratik karar" değil, gözdağına dayalı bir yönetim anlayışı; dünya futbolunun korunması emanet edilmiş bir kuruma yakışmayan bir zorlama eylemidir. Ancak bizim itirazımız usulün çok ötesine geçiyor. Dış yatırımcılar FIFA organizasyonlarında mülkiyet payı edinmeye başladığı anda futbol sonsuza dek değişir. Ticari kâr kalıcı bir zorunluluk haline gelir. Yatırımcıların beklentileri günlük bir baskıya dönüşür. O andan itibaren uluslararası takvimle ilgili her karar, organizasyon formatlarıyla ilgili her karar ve futbolun geleceğini şekillendiren her karar artık oyuna en iyi hizmet edene göre değil, hissedarlara en iyi hizmet edene göre alınır. Bu modelin dünya futbolunda yeri yoktur. Futbolun geleceği, birincil görevi finansal kârı azamiye çıkarmak olanların beklentileri tarafından belirlenemez. Ulusal federasyonların, liglerin, kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların çıkarları da yatırımcıların kârına tabi kılınamaz. Futbol, mali kazanç uğruna kendi geleceğini ipotek altına alamaz. Avrupa'nın tutumu nettir. Bu modele asla meşruiyet kazandırmayacağız. Hiç kimsenin, gelecek nesil adına emanet olarak elinde tuttuğu şeyi satmaya ahlaki yetkisi yoktur. Bugünkü görüşmenin ardından, bu teklifler tamamen geri çekilmediği ve FIFA'nın yönetimini ya da organizasyonlarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmediği sürece, hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın: UEFA ve ulusal federasyonları bu planlara mutlak kararlılıkla karşı çıkacaktır. Kurumların, kabul etmeye razı oldukları şeylerle değil, taviz vermeyi reddettikleri şeylerle yargılandıkları anlar vardır. Bu da o anlardan biridir. Bazı şeyler satılmak için fazla önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Sonsuza dek futbola ait kalacaktır. Ve Avrupa söz sahibi olduğu sürece asla satılık olmayacaktır".