Avrupa futbolunun yönetim organının, bu perşembe günü Monako'da üye federasyonlarla yapılacak toplantıda FIFA ile tarihi bir ayrılığın eşiğinden resmen geri adım atması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde düzenlenecek toplantıda, The Associated Press'e çarşamba günü konuşan ve teklife aşina olan bir kişiye göre, UEFA üyelerinin haftalardır uluslararası futbolun üzerinde dolaşan boykot tehdidini sona erdirmek için oy kullanması muhtemel.

Bu anlaşmazlığın çözülmesi, siyasi geri çekilme gölgesi olmadan birçok öne çıkan ülkenin yaklaşan turnuvalarda mücadele etmesinin önünü açtığı için dünya futbolu adına önemli bir rahatlama anlamına geliyor. Özellikle bu, 5 Eylül'de Polonya'da başlaması planlanan FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası için altı Avrupa takımının son hazırlıklarına devam edebilmesini sağlıyor.