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UEFA, Infantino'nun rafa kaldırılan planıyla ilgili güvence verilmesinin ardından FIFA boykotu tehdidine son vermeye hazırlanıyor
Güvenceler ateşkese yol açtı
Avrupa futbolunun yönetim organının, bu perşembe günü Monako'da üye federasyonlarla yapılacak toplantıda FIFA ile tarihi bir ayrılığın eşiğinden resmen geri adım atması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde düzenlenecek toplantıda, The Associated Press'e çarşamba günü konuşan ve teklife aşina olan bir kişiye göre, UEFA üyelerinin haftalardır uluslararası futbolun üzerinde dolaşan boykot tehdidini sona erdirmek için oy kullanması muhtemel.
Bu anlaşmazlığın çözülmesi, siyasi geri çekilme gölgesi olmadan birçok öne çıkan ülkenin yaklaşan turnuvalarda mücadele etmesinin önünü açtığı için dünya futbolu adına önemli bir rahatlama anlamına geliyor. Özellikle bu, 5 Eylül'de Polonya'da başlaması planlanan FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası için altı Avrupa takımının son hazırlıklarına devam edebilmesini sağlıyor.
- AFP
20 milyar dolarlık planın çöküşü
Gerilim, geçen ay Infantino'nun Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA'nın ticari haklarını kontrol edecek 20 milyar dolarlık bir iştirak oluşturma yönündeki iddialı planının ayrıntıları ortaya çıktığında kaynama noktasına ulaştı. FIFA Forward Enterprise adını taşıdığı bildirilen önerilen oluşumun, New York merkezli bir fonun liderlik ettiği özel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum tarafından yüzde 20 oranında sahiplenilmesi amaçlanıyordu.
Yoğun baskı altında kalan FIFA Başkanı, teklifin kamuoyuna açıklanmasından sadece dört gün sonra bu öneriyi geri çekmek zorunda kaldı. Ancak UEFA şüpheci tutumunu korudu ve ayrılacak yapının gelecekte yeniden markalanmayacağı ya da küçük değişikliklerle yeniden sunulmayacağına dair resmi güvenceler talep etti. Kişi, AP'ye yaptığı açıklamada, "UEFA daha sonra FIFA Forward Enterprise olarak adlandırılacak bu ayrılmanın farklı bir biçimde sunulmayacağına dair güvence istedi. Bu güvence artık alındı" dedi.
Infantino liderlik sorunlarıyla karşı karşıya
Anında yaşanan gerilimlerin azalmasına rağmen, Infantino ile Avrupalı liderler arasındaki ilişki gerginliğini koruyor. UEFA, 1 Ağustos'ta kamuoyuna yaptığı açıklamada Infantino'nun liderliğine güven duymadığını ilan etti; bu hamle, gelecek yıl yeniden seçilmesini engelleme girişiminin ilk adımı olarak geniş çapta yorumlandı. Büyüyen bu ayrışmanın altını çizen İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), çarşamba günü yaptığı açıklamada baskı altındaki FIFA başkanına verdiği desteği resmen geri çektiğini duyurdu ve liyakat, sürdürülebilirlik ve taraftar odağına dayanan bir futbol modelini teşvik etme konusunda UEFA ve Avrupalı muadilleriyle aynı çizgide kalma taahhüdünü yineledi.
Yatırımcı planından kaynaklanan sonuçların, Infantino'nun en güçlü paydaşları nezdindeki konumuna tartışmasız şekilde zarar verdiği görülüyor. Yaklaşan seçim için takvim zaten belirlenmiş durumda ve başkanlık yarışına girecek adaylar için son tarih 18 Kasım olarak açıklandı. Nihai oylama ise dört ay sonra Fas'ın Rabat kentinde yapılacak FIFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek.
- Getty Images
Odak yeniden sahaya kayıyor
Avrupa'daki uluslararası organizasyonlarda yer alan oyuncular ve teknik direktörler için boykot tehdidinin sona ermesi, çok ihtiyaç duyulan bir netlik sağlıyor. Fransa ve İspanya gibi ağır topların yanı sıra İngiltere, İtalya, Portekiz ve turnuvanın ev sahibi Polonya artık dikkatini tamamen 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na çevirebilir.
20 Yaş Altı turnuvasının ardından Avrupa'da FIFA yönetimindeki bir sonraki maçlar, 9-13 Ekim tarihleri arasında oynanacak 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri play-off karşılaşmaları olacak. Bu arada, bir sonraki erkekler Dünya Kupası için Avrupa elemelerinin 2029'a kadar başlaması planlanmıyor.
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