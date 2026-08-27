Avrupa futbolunun yönetim organı, büyük turnuvalardaki ticari hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik tartışmalı ve daha sonra rafa kaldırılan bir teklifin ardından, İsviçre'de FIFA ve başkanı Infantino aleyhine cezai yasal süreç başlattı. BBC Sport tarafından elde edilen belgeler, UEFA'nın zor durumdaki FIFA başkanı ile kurumun kendisine karşı suçlamalarda bulunmak için kritik İsviçre delillerine derhal erişim talep ettiğini ortaya koyuyor.

Anlaşmazlığın kaynağında, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları ile Kulüpler Dünya Kupası'nın ticari haklarının FIFA Forward Enterprise (FFE) adı verilen yeni bir yapıya devredilmesine yönelik gizli bir strateji yer alıyor. UEFA'nın hukuki başvurularına göre Infantino, bu yapıyı kendi cebini doldurmak ve dünya futbolunun daha geniş topluluğu pahasına seçilmiş bir özel finansör grubuna fayda sağlamak için kurguladı.