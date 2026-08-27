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UEFA, Infantino'nun peşine düştü! Hurdaya çıkarılan 4,2 milyar dolarlık FIFA planı nedeniyle cezai işlem talep ediliyor
UEFA, Infantino ve FIFA'ya karşı hukuki hamle başlattı
Avrupa futbolunun yönetim organı, büyük turnuvalardaki ticari hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik tartışmalı ve daha sonra rafa kaldırılan bir teklifin ardından, İsviçre'de FIFA ve başkanı Infantino aleyhine cezai yasal süreç başlattı. BBC Sport tarafından elde edilen belgeler, UEFA'nın zor durumdaki FIFA başkanı ile kurumun kendisine karşı suçlamalarda bulunmak için kritik İsviçre delillerine derhal erişim talep ettiğini ortaya koyuyor.
Anlaşmazlığın kaynağında, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları ile Kulüpler Dünya Kupası'nın ticari haklarının FIFA Forward Enterprise (FFE) adı verilen yeni bir yapıya devredilmesine yönelik gizli bir strateji yer alıyor. UEFA'nın hukuki başvurularına göre Infantino, bu yapıyı kendi cebini doldurmak ve dünya futbolunun daha geniş topluluğu pahasına seçilmiş bir özel finansör grubuna fayda sağlamak için kurguladı.
- Getty
Kişisel çıkar ve aceleye getirilen onaylar suçlamaları
UEFA'nın mahkemeye sunduğu belgelerde, önerilen girişimin Infantino'nun yakın çevresine kalıcı mali getiriler sağlamak için tasarlanmış özel bir araç olduğu iddia ediliyor. Dosyada, FIFA başkanının standart yönetişim prosedürlerini baypas ettiği ve kilit yöneticilere daha önce hiç görmedikleri bir planı onaylamaları için yalnızca saatler verildiği acil bir toplantıda milyarlarca dolarlık planı dayattığı öne sürülüyor.
Ayrıca Avrupa futbolunun yönetim organı, anlaşmanın mali şartlarının FIFA'nın en değerli varlıklarını ciddi biçimde düşük gösterdiğini savunuyor. Özel konsorsiyumun, FIFA'nın ticari kolunda kalıcı bir hisseyi 4,2 milyar dolar karşılığında satın alması öngörülüyordu; bu da herhangi bir bağımsız değerleme ya da rekabetçi ihale süreci olmaksızın tüm girişimin gerçek piyasa değerinin çok altında değerlenmesi anlamına geliyordu.
İsviçre'deki savcılığa destek için ABD mahkemesine başvuru
İsviçre'deki yaklaşan ceza davasını güçlendirmek isteyen UEFA, 2026 Dünya Kupası'nı organize etmek için kurulan ve FIFA tarafından işletilen şirketlerin elindeki dosyalara erişim talebiyle Florida'da bir mahkemeye başvuruda bulundu. Avrupa futbolunun yönetim organı, Infantino ve FIFA'ya karşı yürüteceği hukuki süreç için kritik kanıtlar toplamak amacıyla bu belgeleri istiyor.
Hukuki temsilciler, FFE girişiminin gizlice oluşturulup pazarlanmasının FIFA'nın kurumsal bütünlüğüne ve ticari istikrarına önemli zarar verdiğini belirtiyor. UEFA, amiral niteliğindeki uluslararası turnuvaları özelleştirmeye yönelik şeffaf olmayan girişim nedeniyle, kendi 55 ulusal federasyonu da dahil olmak üzere 211 üye federasyonun tamamının doğrudan mali ve itibari zarar gördüğünü savunuyor.
- AFP
Uzun süredir devam eden gizli bir komplonun iddiaları
Hukuki belgeler, teklifin Temmuz 2026'daki beklenmedik kamuoyu duyurusundan önce bir yıldan uzun süre boyunca tam bir gizlilik içinde geliştirildiğini vurguluyor. FIFA Konseyi, kıtasal konfederasyonlar ve üye ülkelerden hiçbiri, Infantino'nun FFE'nin oluşturulmasına ilişkin tek taraflı açıklamasından önce ne kendilerine danışıldı ne de bilgilendirildi.
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