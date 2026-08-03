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UEFA, Gianni Infantino’ya yasal tehditte bulundu ve Dünya Kupası satışındaki fiyaskonun ardından delillerin yok edilmemesi uyarısı yaptı
Başarısız olan Dünya Kupası satış planı
Infantino’nun FFE olarak bilinen 20 milyar dolarlık ticari iştirak için büyük vizyonu, bu haftanın başında görkemli biçimde geri tepti. Plan, FIFA’nın en değerli varlıklarındaki yüzde 20’lik hissenin özel bir yatırımcı grubuna satılmasını içeriyordu; bu grubun merkezinde ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in kardeşi Joshua Kushner tarafından kurulan New York merkezli bir yatırım şirketinin bulunduğu bildirildi. Ancak teklif, proje ilerlerse UEFA’nın 55 üye federasyonuna tüm FIFA organizasyonlarını boykot etme tehdidinde öncülük etmesiyle birlikte bir kınama dalgasını tetikledi.
Eşi benzeri görülmemiş bir iç ve dış isyanla karşı karşıya kalan Infantino, küçük düşürücü bir geri adım atmak zorunda kaldı. Projenin iptal edildiğini doğrulayan açıklamada FIFA Başkanı şu ifadeleri kullandı: "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, destek düzeyi ne olursa olsun, projenin başlangıçta ortaya konan hedefin çıkarına artık olmayan türde bölünmelere yol açtığı açık hale geldi."
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UEFA resmî yasal bildirim yayımladı
FFE projesinin çökmesinin ardından UEFA, başarısız olan planla ilgili belgelerin silinmesi veya değiştirilmesine yönelik herhangi bir girişimin suç teşkil eden bir eylem olarak değerlendirilebileceği konusunda Infantino ve FIFA'yı açıkça uyardı. Telegraph'ın gördüğü bir mektuba göre Avrupa futbolunun yönetim organı şunları yazdı: "UEFA işbu yazıyla, FIFA tarafından önerilen FFE planından ve aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklanan bununla bağlantılı tüm hususlardan kaynaklanan ve bunlarla bağlantılı hukuki işlem, tahkim ve/veya düzenleyici şikayetleri (topluca "süreçler") aktif olarak değerlendirdiğini resmen bildirir.
"Siz ve FIFA, bu bildiride açıklanan ve sizin veya FIFA'nın mülkiyetinde, nezaretinde ya da kontrolünde bulunan tüm belgeleri ve elektronik ortamda saklanan bilgileri tespit etmek, bulmak ve muhafaza etmek için derhal adım atmakla yükümlüsünüz.
"Bu yükümlülükler, sizin veya kuruluşunuzun yürürlükte tuttuğu herhangi bir iç saklama politikasından bağımsız olarak doğar ve normalde geçerli olacak rutin belge imha veya silme politikalarının yerine geçer.
"Süreçlerin makul şekilde öngörüldüğü göz önüne alındığında, ilgili tüm materyalleri (aşağıda tanımlandığı şekliyle) derhal geçerli olmak üzere muhafaza etmekle yükümlüsünüz."
Futbolla "temelden uyumsuz" bir plan
Belge imhasının durdurulmasını talep etmenin ötesinde, Avrupa'nın yönetim organı teklifin kendi bütünlüğünü de sert şekilde eleştirdi ve FIFA'nın ilgili tüm kayıtları koruma yönündeki acil hukuki yükümlülüğünün altını çizdi.
Sıkı hukuki uyarıların ötesinde, yönetim organı gizli müzakerelerin tetiklediği yaygın öfkeyi de yeniden vurgulamayı ihmal etmedi. Ticari iştirake karşı daha geniş küresel mutabakata dikkat çeken mektup şu ifadelerle devam etti: "UEFA'nın yanı sıra diğer konfederasyonlar, FIFA üyesi federasyonlar ve futbolun paydaşları da FFE planını, futbolun doğru şekilde yönetilmesiyle temelden bağdaşmadığı gerekçesiyle en sert ifadelerle kınadı."
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Infantino'nun başkanlığı tehlikede
FFE felaketinin yarattığı sonuçlar, bir sonraki seçimler öncesinde Infantino'yu siyasi geleceği için mücadele etmek zorunda bıraktı. Daha önce rakipsiz şekilde aday olması beklenirken, güvensizlik düzeyi artık o kadar yüksek ki güvensizlik oyu açıkça tartışılıyor. Kıta genelindeki hava ezici ölçüde eleştirel olurken, kıdemli danışman Carlos Cordeiro gibi üst düzey personelin kurum içi istifaları da başkanı daha da yalnızlaştırıyor.
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