FFE projesinin çökmesinin ardından UEFA, başarısız olan planla ilgili belgelerin silinmesi veya değiştirilmesine yönelik herhangi bir girişimin suç teşkil eden bir eylem olarak değerlendirilebileceği konusunda Infantino ve FIFA'yı açıkça uyardı. Telegraph'ın gördüğü bir mektuba göre Avrupa futbolunun yönetim organı şunları yazdı: "UEFA işbu yazıyla, FIFA tarafından önerilen FFE planından ve aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklanan bununla bağlantılı tüm hususlardan kaynaklanan ve bunlarla bağlantılı hukuki işlem, tahkim ve/veya düzenleyici şikayetleri (topluca "süreçler") aktif olarak değerlendirdiğini resmen bildirir.

"Siz ve FIFA, bu bildiride açıklanan ve sizin veya FIFA'nın mülkiyetinde, nezaretinde ya da kontrolünde bulunan tüm belgeleri ve elektronik ortamda saklanan bilgileri tespit etmek, bulmak ve muhafaza etmek için derhal adım atmakla yükümlüsünüz.

"Bu yükümlülükler, sizin veya kuruluşunuzun yürürlükte tuttuğu herhangi bir iç saklama politikasından bağımsız olarak doğar ve normalde geçerli olacak rutin belge imha veya silme politikalarının yerine geçer.

"Süreçlerin makul şekilde öngörüldüğü göz önüne alındığında, ilgili tüm materyalleri (aşağıda tanımlandığı şekliyle) derhal geçerli olmak üzere muhafaza etmekle yükümlüsünüz."