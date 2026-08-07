UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun özrüne rağmen Dünya Kupası boykot tehdidini sürdürüyor

Baltayı gömme girişimine rağmen, UEFA üyeleri perşembe günü yeniden saflara dönmeleri için öne sürdükleri şartların karşılanmadığını söyledi. BBC'nin aktardığına göre UEFA, açıklamasında, "UEFA'ya bağlı federasyonlar, FIFA organizasyonlarına katılmama kararına bağlı şartlar konusunda son derece netti. İlk olarak, büyük organizasyonların satılmasına yönelik önerilerin geri çekilmesi gerekiyordu ve ikinci olarak, oyunun bu şekilde çarpıtılmasına yönelik bu tür girişimlerin bir daha asla yapılmayacağına dair güvence verilmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Açıklama, diplomatik ilişkilerde tam bir kopuşa işaret ederek şöyle devam etti: "Bu şartlar yerine getirilmedi. Ayrıca UEFA, cumartesi günkü açıklamasında Gianni Infantino'nun başkanlığına olan güvenini kaybettiğini fazlasıyla açık şekilde belirtmişti. Bu tutum sürüyor."