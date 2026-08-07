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UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun özrüne rağmen Dünya Kupası boykot tehdidini sürdürüyor
Infantino'nun özrü UEFA'yı etkilemedi
Bu meydan okuyan tutum, FIFA ve Infantino'nun turnuvadaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik tartışmalı teklif nedeniyle kamuoyu önünde özür dilemesine rağmen geliyor. FIFA ve genel sekreter Mattias Grafstrom, çarşamba akşamı FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin arkasındaki sürecin hatalı olduğunu kabul eden ortak bir açıklama yayımladı. Mektupta, "FFE'nin önerilen kuruluş sürecinde hatalar yapıldığını kabul ediyoruz" denildi. "FIFA Konseyi ile FIFA Üye Federasyonlarının süreçten dışlandığını hissetmesi kesinlikle amaçlanmamıştı ve bu süreç farklı şekilde ele alınmalıydı."
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Avrupa, boykot şartlarında kararlı kalıyor
Baltayı gömme girişimine rağmen, UEFA üyeleri perşembe günü yeniden saflara dönmeleri için öne sürdükleri şartların karşılanmadığını söyledi. BBC'nin aktardığına göre UEFA, açıklamasında, "UEFA'ya bağlı federasyonlar, FIFA organizasyonlarına katılmama kararına bağlı şartlar konusunda son derece netti. İlk olarak, büyük organizasyonların satılmasına yönelik önerilerin geri çekilmesi gerekiyordu ve ikinci olarak, oyunun bu şekilde çarpıtılmasına yönelik bu tür girişimlerin bir daha asla yapılmayacağına dair güvence verilmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Açıklama, diplomatik ilişkilerde tam bir kopuşa işaret ederek şöyle devam etti: "Bu şartlar yerine getirilmedi. Ayrıca UEFA, cumartesi günkü açıklamasında Gianni Infantino'nun başkanlığına olan güvenini kaybettiğini fazlasıyla açık şekilde belirtmişti. Bu tutum sürüyor."
İç destek devam ediyor
UEFA boykot tehdidini sürdürürken, Infantino şimdilik koltuğu üzerindeki kontrolünü korumayı başardı. Rabat'taki görüşmeler sırasında FIFA Yönetim Kurulu, birlik görüntüsü vermeyi amaçlayarak başkana tam desteğini yineledi. Resmi bildiride şu ifadeler yer aldı: "Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, FIFA Genel Sekreteri ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu, 211 FIFA Üye Federasyonu tarafından seçilen tek resmi isim olan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya tam desteklerini yinelemektedir."
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FIFA başkanı üzerindeki küresel baskı artıyor
FFE projesinin yarattığı kriz, Luis Figo gibi efsane isimlerin başkanın इस्तifasını istemesiyle iktidar koridorlarının ötesine taştı. Boykot yürürlükte kalırsa, 2027 Kadınlar Dünya Kupası tamamen kaosa sürüklenebilir. UEFA daha önce, futbolun geleceğinin mali getiri peşinde koşanların beklentileri tarafından belirlenemeyeceğini savunmuştu.
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