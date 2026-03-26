UEFA Dünya Kupası Playoffları: Nasıl işliyor ve yarı finalde oynanacak tüm maçlar

Avrupa için ayrılan kontenjan 13'ten 16'ya çıkıyor: Eleme turları 12 gruba ayrıldığından, her grubun birincisi Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanıyor; diğer takımlar ise son anda bir şans yakalamayı umarak bu takımların peşinden koşmak zorunda kalıyor. İşte bu noktada play-offlar devreye giriyor.

UEFA için kalan 4 kontenjan, kendi grubunu lider olarak tamamlayamayanlar için son şans olan bir play-off sistemi aracılığıyla belirlenir.

Play-off'lara 16 takım katılır. Katılımcılar şu şekilde belirlenir:

-Eleme gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takım;

-Nations League'den gelen, doğrudan veya ikinci olarak elemeyi garantilememiş çeşitli liglerin galibi veya en iyi sıralamaya sahip takımları arasından seçilen 4 takım.

Bunların arasında, bir kez daha her şeyi riske atarak eleme maçlarına çıkacak olan İtalya da bulunmaktadır.