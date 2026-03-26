İşte geldik: Beş gün içinde 2026 Dünya Kupası'na katılacak tüm Avrupa takımları belli olacak. İtalya'nın da aralarında bulunduğu 16 takımdan, playoffların temelini oluşturan dört dörtlü grubun galibi olan dört takım bir üst tura yükselecek. Şimdi bu sistemin nasıl işlediğine bir göz atalım.
Çeviri:
UEFA Dünya Kupası Playoffları: Nasıl işliyor ve yarı finalde oynanacak tüm maçlar
PLAYOFF KADROSU
Avrupa için ayrılan kontenjan 13'ten 16'ya çıkıyor: Eleme turları 12 gruba ayrıldığından, her grubun birincisi Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanıyor; diğer takımlar ise son anda bir şans yakalamayı umarak bu takımların peşinden koşmak zorunda kalıyor. İşte bu noktada play-offlar devreye giriyor.
UEFA için kalan 4 kontenjan, kendi grubunu lider olarak tamamlayamayanlar için son şans olan bir play-off sistemi aracılığıyla belirlenir.
Play-off'lara 16 takım katılır. Katılımcılar şu şekilde belirlenir:
-Eleme gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takım;
-Nations League'den gelen, doğrudan veya ikinci olarak elemeyi garantilememiş çeşitli liglerin galibi veya en iyi sıralamaya sahip takımları arasından seçilen 4 takım.
Bunların arasında, bir kez daha her şeyi riske atarak eleme maçlarına çıkacak olan İtalya da bulunmaktadır.
PLAYOFF'LAR NASIL İŞLER?
16 takım, her biri dört milli takımdan oluşan dört gruba (A, B, C ve D) ayrılır. Dağıtım, FIFA sıralaması ve katılım kaynağı (elemeler veya Uluslar Ligi) dikkate alınarak yapılır ve dört grup oluşturulur:
-sıralamadaki en iyi takımlar;
-ikinci en iyi takımlar;
-gruplardan elemeyi geçen diğer takımlar;
-Nations League'den repesajla gelen takımlar.
Kura çekimi ile dört mini grup oluşturulur ve her birinde Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele edilir. Her yol, tek maçlık bir eleme turnuvası gibidir: Dünya Kupası'na katılmak için 26 Mart'ta sıralamada en üstte yer alan takımın evinde oynanacak yarı finalde ve 31 Mart'ta kura ile belirlenen galibin evinde oynanacak finalde iki maçta iki galibiyet alınması gerekir. Kaybeden takım, itiraz hakkı olmaksızın turnuvadan elenir. Kazanan takım, Dünya Kupası'ndaki rakiplerini hemen öğrenir:
-Yol A'nın (İtalya'nın yolu) galibi, Kanada, Katar ve İsviçre ile birlikte B Grubu'nda yer alacak
-Path B'nin galibi, Hollanda, Japonya ve Tunus ile birlikte F Grubu'nda yer alacak
-Path C'nin galibi, ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alacak
-Path D'nin galibi, Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore ile birlikte A Grubu'nda yer alacak
YARI FİNAL MAÇLARI (26 MART)
A Grubu
Yarı Final 1: İtalya - Kuzey İrlanda, Bergamo
Yarı Final 2: Galler - Bosna-Hersek, Cardiff
Grup B
Yarı Final 3: Ukrayna - İsveç, Valensiya
Yarı Final 4: Polonya - Arnavutluk, Varşova
C Grubu
Yarı Final 5: Türkiye - Romanya
Yarı Final 6: Slovakya - Kosova
D Grubu
Yarı Final 7: Danimarka - Kuzey Makedonya
Yarı Final 8: Çek Cumhuriyeti - İrlanda Cumhuriyeti