UEFA, Dünya Kupası play-off'larından elendikten sonra Kuzey İrlanda ile Galler arasında oynanan 'anlamsız' maç nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı
Brunt, Cardiff maçını 'saçma' olarak nitelendirdi
Büyük turnuvalardan kısa süre önce elenen iki takım arasında dostluk maçı oynanması kararı, Chris Brunt'un tepkisini çekti. Kuzey İrlanda'nın Bergamo'da İtalya'ya 2-0 yenilmesi ve Galler'in Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yaşadığı yürek burkan mağlubiyetin ardından, bu iki ülke arasında bir maç oynanacak; ancak pek çok kişi, oyuncuların sağlığını korumak adına bu maçın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor.
BBC Sportsound'da konuşan eski West Brom orta saha oyuncusu, yönetim organının maç takvimi hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Brunt şunları söyledi: "Taraftarlar için bu tamamen anlamsız bir maç. Bu, şimdiye kadar duyduğum en saçma şeylerden biri - hiçbir anlamı yok. İngiltere'de yaklaşan maçların takvimine bakarsanız - çocuklar Cuma ve Pazartesi [kulüplerine döndüklerinde] oynuyorlar, bu yüzden bu çok saçma. Önceki eleme maçlarına bakarsanız, bunlar Perşembe, Pazar ve Cuma, Pazartesi veya Cumartesi, Salı olarak planlanmıştı, o halde neden sezonun bu aşamasında Perşembe, Salı olarak oynanıyor?"
Oyuncuların refahı ve tükenmişlik sendromu konusundaki endişeler
Kulüplerine döndüklerinde oyuncuları bekleyen yoğun iç saha fikstürü göz önüne alındığında, maçın zamanlaması özellikle tartışmalı bir konu; zira İngiltere’de Paskalya dönemi yaklaşmakta ve birçok oyuncunun kısa bir süre içinde birden fazla maça çıkması gerekecek. Bu durum, dostluk maçını eleştirenler gözünde gereksiz kılıyor. 65 kez milli forma giyen Brunt, geçen haftaki maçların fiziksel ve duygusal yüküne de dikkat çekerek, Galler ile oynanan maçın "hiçbir anlamı olmadığını" belirtti ve bu maçın tek gerçek faydasının genç oyunculara bu seviyede kendilerini gösterme şansı vermek olduğunu ekledi.
Play-off'taki hayal kırıklığının ardından yaşanan zihinsel yorgunluk
Fiziksel yorgunluğun ötesinde, Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdıktan sadece birkaç gün sonra, rekabet içermeyen bir maça hazırlanmanın getirdiği zihinsel zorluk da var. Kuzey İrlanda'nın İtalya'da aldığı yenilgi, zorlu bir mücadeleyle geçen kampanyayı sona erdirdi ve oyuncuları Cardiff City Stadyumu'ndaki maça motive etmek, teknik ekip için zor bir görev haline geldi.
Brunt, Bergamo'daki yenilginin ardından durumun zorluğunu şöyle açıkladı: "Geçen gece sahadaki tüm oyuncular için, fiziksel ve zihinsel olarak çok yorucu bir maçtı ve istediğimiz sonucu alamadık. Herkesin kendini toparlayıp yeniden başlaması zor olacak." O'Neill'ın bu maçı, İtalya'da uzun süre sahada kalan oyuncuları korumak için kadrosunda büyük bir rotasyon yapması bekleniyor.
Gelecek nesil için umut ışıkları
UEFA'ya yönelik sert eleştirilerine rağmen Brunt, bu maçın tek bir pratik amaca hizmet edebileceğini kabul etti: yedek oyuncular için süre kazandırmak. Teknik direktör Michael O'Neill'in geleceğe ve yaklaşan Uluslar Ligi kampanyasına odaklanmasıyla birlikte Kieran Morrison, Dion Charles ve Jamie McDonnell gibi isimler ilk 11'de yer alabilir.
Takımın yedek oyuncuları hakkındaki düşüncelerini paylaşan Brunt, "Eleme kampanyası için Avrupa'yı dolaşan ve fazla futbol oynama şansı bulamayan birçok oyuncu var, bu yüzden eleme sürecinde diğer oyuncuları destekleyenlere bir karşılık verme fırsatı bu" dedi.