UEFA, Dünya Kupası play-off'larından elendikten sonra Kuzey İrlanda ile Galler arasında oynanan 'anlamsız' maç nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı

Büyük turnuvalardan kısa süre önce elenen iki takım arasında dostluk maçı oynanması kararı, Chris Brunt'un tepkisini çekti. Kuzey İrlanda'nın Bergamo'da İtalya'ya 2-0 yenilmesi ve Galler'in Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yaşadığı yürek burkan mağlubiyetin ardından, bu iki ülke arasında bir maç oynanacak; ancak pek çok kişi, oyuncuların sağlığını korumak adına bu maçın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor.

BBC Sportsound'da konuşan eski West Brom orta saha oyuncusu, yönetim organının maç takvimi hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Brunt şunları söyledi: "Taraftarlar için bu tamamen anlamsız bir maç. Bu, şimdiye kadar duyduğum en saçma şeylerden biri - hiçbir anlamı yok. İngiltere'de yaklaşan maçların takvimine bakarsanız - çocuklar Cuma ve Pazartesi [kulüplerine döndüklerinde] oynuyorlar, bu yüzden bu çok saçma. Önceki eleme maçlarına bakarsanız, bunlar Perşembe, Pazar ve Cuma, Pazartesi veya Cumartesi, Salı olarak planlanmıştı, o halde neden sezonun bu aşamasında Perşembe, Salı olarak oynanıyor?"