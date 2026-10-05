Gerilim devre arasında kaynama noktasına ulaştı; tünel yakınında bir arbede çıktı ve bu durum oyuncular arasında maçın son düdüğünün ardından da devam eden sert tartışmaları tetikledi. İsrail hükümetinin, rakibin milli marşı sırasında başlarını öne eğdikleri için İrlandalı oyuncuları "ahlaki körlükle" suçlamasının ardından iki taraf arasındaki ilişkiler daha da kötüleşti.

İki ülkenin bir daha birbirine karşı oynayıp oynamaması gerektiği sorulduğunda Hallgrimsson, RTE Sport'a konuşurken doğrudan yönetim organının müdahalesini istedi: "Hayır, oynamamalılar. Buna karar verecek olan biz değiliz, buna UEFA karar verir. Açıkçası İrlanda'da Filistin'e büyük bir destek var. Filistin'i İrlanda kadar destekleyen çok fazla ülke yok. Son iki haftada yaşadıklarımızı hiçbir milli takımın yaşamasını istemem, bu yüzden belki de UEFA'nın devreye girip bir şeyler yapması gerekiyor."