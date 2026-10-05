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'UEFA devreye girmeli!' - Heimir Hallgrimsson, tansiyonu yüksek Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından İrlanda ile İsrail'in birbirinden ayrı tutulması çağrısında bulundu
Tartışmalı golsüz beraberlik kapalı kapılar ardında oynandı
İrlanda ile İsrail arasındaki ikinci karşılaşma, Boys in Green'in sözde iç saha maçının operasyonel güvenlik endişeleri nedeniyle TSC Arena'ya taşınmasının ardından Sırbistan'da 1-1 berabere sonuçlandı. Troy Parrott, ilk yarıda kullandığı penaltıyla takımını öne geçirdi, Dor Peretz ise ikinci yarının başlamasından iki dakika sonra skora dengeyi getirdi. Seyircisiz oynanan karşılaşma güçlü bir siyasi anlam taşıdı; saha ticari markalardan arındırılırken iki takım da Orta Doğu'da süren çatışmaya ilişkin zıt mesajlar taşıyan siyah pazubentlerle sahaya çıktı.
- AFP
Hallgrimsson kararlı yönetim adımı talep ediyor
Gerilim devre arasında kaynama noktasına ulaştı; tünel yakınında bir arbede çıktı ve bu durum oyuncular arasında maçın son düdüğünün ardından da devam eden sert tartışmaları tetikledi. İsrail hükümetinin, rakibin milli marşı sırasında başlarını öne eğdikleri için İrlandalı oyuncuları "ahlaki körlükle" suçlamasının ardından iki taraf arasındaki ilişkiler daha da kötüleşti.
İki ülkenin bir daha birbirine karşı oynayıp oynamaması gerektiği sorulduğunda Hallgrimsson, RTE Sport'a konuşurken doğrudan yönetim organının müdahalesini istedi: "Hayır, oynamamalılar. Buna karar verecek olan biz değiliz, buna UEFA karar verir. Açıkçası İrlanda'da Filistin'e büyük bir destek var. Filistin'i İrlanda kadar destekleyen çok fazla ülke yok. Son iki haftada yaşadıklarımızı hiçbir milli takımın yaşamasını istemem, bu yüzden belki de UEFA'nın devreye girip bir şeyler yapması gerekiyor."
Arbedenin ardından disiplin soruşturması kapıda
Gergin geçen golsüz beraberlik, geçen ay Debrecen'de oynanan ve İrlanda'nın benzer jeopolitik gerilimlerin gölgesinde 3-0'lık net bir galibiyet aldığı ilk maçın ardından geldi. Avrupa futbolunun yönetim organı tarafından resmî yaptırımlara yol açma riski taşıyan tüneldeki karşılaşma sonrası yaşananlarla ilgili soru yöneltilen İzlandalı teknik direktör, maç sonu basın toplantısında yorum yapmayı reddetti: "Ben oradaydım. Bu konuda yorum yapmayacağım. Muhtemelen bir disiplin kurulunun inceleyeceği bir konu."
- AFP
Yükselme yarışı şimdi kızışıyor
Sırbistan'da alınan bir puan, İrlanda'yı B3 Grubu'nda üçüncü sırada bıraktı; puanlar ise ikinci sıradaki Kosova ile eşitlendi. Hallgrimsson'un ekibi, 14 Kasım'da Avusturya deplasmanında oynanacak zorlu maç öncesinde saha dışındaki düşmanlığı hızla geride bırakmak zorunda. Üç gün sonra ise İrlanda, doğrudan rakibi Kosova'yı, otomatik yükselme ya da play-off bileti alma şansını artıracak kritik bir iç saha finalinde ağırlayacak.
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