UEFA, Bayern Münih maçı nedeniyle Real Madrid’e para cezası verirken Arsenal ve Mikel Arteta’ya da uyarıda bulundu

Arsenal ve teknik direktör Arteta da benzer bir durumla karşı karşıya kaldı ancak doğrudan maddi bir cezadan kurtulmayı başardı. Bunun yerine, Sporting CP’yi toplamda az farkla mağlup ettikleri maçta başlama vuruşunun gecikmesi nedeniyle Gunners’a resmi bir uyarı verildi.

Disiplin raporunda, Kuzey Londra kulübünün, takımların hakemin düdüğüyle maça başlamaya hazır olmasını sağlamak için maç öncesi protokollerini sıkılaştırması gerektiği belirtiliyor. Arteta için bu uyarı, Atletico Madrid ile oynanacak yarı final maçında yaşanacak herhangi bir ihlalin, önemli para cezalarına veya saha kenarı yasağına yol açabileceği konusunda bir uyarı niteliğinde.