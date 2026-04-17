UEFA, Bayern Münih maçı nedeniyle Real Madrid’e para cezası verirken Arsenal ve Mikel Arteta’ya da uyarıda bulundu
Real Madrid, Bayern maçının ardından para cezasına çarptırıldı
Madrid’in Şampiyonlar Ligi serüveni, yönetim organının İspanyol devine para cezası vermesiyle buruk bir şekilde sona erdi. Los Blancos, Bayern Münih’e karşı toplamda 6-4’lük dramatik bir yenilgiyle elenirken, idari sonuçlar ise daha yeni başlıyor.
Mundo Deportivo'ya göre UEFA, 15 kez şampiyon olan takıma, Bernabeu'daki ilk maçın başlangıcındaki gecikme nedeniyle 20.000 avro para cezası verildiğini doğruladı. Bu yaptırım, UEFA maç delegelerinin, yüksek profilli yayın maçlarının sıkı zamanlamasını bozan prosedürel gecikmelere yönelik daha geniş çaplı bir önlem kampanyasının bir parçası.
- AFP
Arteta resmi uyarı aldı
Arsenal ve teknik direktör Arteta da benzer bir durumla karşı karşıya kaldı ancak doğrudan maddi bir cezadan kurtulmayı başardı. Bunun yerine, Sporting CP’yi toplamda az farkla mağlup ettikleri maçta başlama vuruşunun gecikmesi nedeniyle Gunners’a resmi bir uyarı verildi.
Disiplin raporunda, Kuzey Londra kulübünün, takımların hakemin düdüğüyle maça başlamaya hazır olmasını sağlamak için maç öncesi protokollerini sıkılaştırması gerektiği belirtiliyor. Arteta için bu uyarı, Atletico Madrid ile oynanacak yarı final maçında yaşanacak herhangi bir ihlalin, önemli para cezalarına veya saha kenarı yasağına yol açabileceği konusunda bir uyarı niteliğinde.
Athletic Club ve Atlético ağır darbe aldı
Athletic Club da son disiplin kararlarında adı geçen kulüpler arasında yer aldı ve 16.875 avro para cezasına çarptırıldı. Bask ekibi, San Mamés’te oynadıkları son Avrupa maçı sırasında taraftarların sahaya nesne atması nedeniyle cezalandırıldı.
UEFA Gençlik Ligi'nde ise Atletico Madrid, Club Brugge'ye 4-0 yenildikten sonra en ağır cezaları aldı. Oyuncu Jose David Fernandez Torres, maç sonrası davranışları nedeniyle üç maçtan men edilirken, teknik direktör Angel Donato ise hakemlere karşı yaptığı itirazlar nedeniyle iki maçtan men edildi.
- AFP
Arsenal, Atlético sınavına hazırlanıyor
Arteta’nın odak noktası artık yarı final aşamasına kayıyor; Arsenal, 2006’dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmayı hedefliyor. Gergin geçen çeyrek finali atlatan Premier Lig lideri, ilerleyişini engelleyebilecek her türlü idari karışıklığa karşı temkinli davranacak.
Londralılar şu anda, bu hafta sonu Manchester City ile oynayacakları kritik iç saha maçı da dahil olmak üzere, kader belirleyici bir maç maratonunun ortasında. Takım, kilit oyuncularının kondisyonunu zaten idare etmeye çalışırken, Arteta, Diego Simeone'nin takımıyla oynayacakları tarihi karşılaşma öncesinde her şeyin sorunsuz geçmesini umuyor.