(C)Getty Images
Çeviri:
UEFA Başkanı, Dünya Kupası'nı "ABD başkanının damadının kardeşine" satma hedefi nedeniyle Gianni Infantino'nun "kibirini" sert sözlerle eleştirdi
Gravina, gizli anlaşma nedeniyle Infantino'yu sert sözlerle eleştirdi
Gravina, Dünya Kupası'ndaki azınlık hissenin satılmasına yönelik gizli bir proje nedeniyle Infantino'yu sert şekilde eleştirdi. İtalyan gazetesi Repubblica'ya konuşan Gravina, Infantino'nun "kibirini" hedef aldı ve onu dünya futboluna kişisel özel mülkü gibi davranmakla suçladı. Gravina, 20 milyar doların (£15 milyar) ticari planının, Avrupa'daki yönetim organlarına önceden hiçbir danışma yapılmadan uluslararası medya aracılığıyla sızdırılmasına öfke duyduğunu ifade etti. İtalyan yönetici, futbolun dışarıdan gelen zengin yatırımcılar için yalnızca kazançlı bir iş fırsatı olarak görülemeyeceği uyarısında bulundu.
- Getty Images
Avrupa'nın Dünya Kupası boykotu gündemde
FIFA ile Avrupa futbol otoriteleri arasındaki büyüyen çatlak, gelecekteki Dünya Kupaları'nın potansiyel boykotu da dahil olmak üzere benzeri görülmemiş sonuçlara yol açabilir. Gravina, Avrupa federasyonlarının tartışmalı teklife karşı ortak bir yanıtı görüşmek üzere acil olarak bir araya geldiğini açıkladı.
"Uluslararası basında yer alan, ancak FIFA'nın hiç kimseyle görüşmediği bir proje," dedi Gravina. "Bu gerçekten kabul edilemez. Futbol sadece iş değildir.
"Bu daha da kötü (Süper Lig'den). Futbolu satıyorlar. Ama futbol, en yüksek teklifi verene satabileceğiniz özel bir varlık değil; size ait olmayan bir varlığı nasıl satabilirsiniz? Infantino bunu icat etmedi, Ovidius bu oyun hakkında zaten yazıyordu.
Avrupa ülkeleri tarafından resmî bir boykotun hâlâ makul bir senaryo olup olmadığı sorulduğunda, UEFA başkanı bunu ihtimal dışı bırakmadı.
"En önemli şey, bu yeniliğin düzenleyici çerçevesini ve ahlaki yönlerini net bir şekilde anlamak: herkesin derinlemesine düşünmesini sağlamalıyız," diye açıkladı. "Önümüzdeki birkaç saat içinde bir araya geleceğiz, bir toplantı çağrısı yapıldı, bunu tartışacağız."
Siyasi müdahale ve ABD'li yatırımcı bağlantıları
Gravina, Infantino'nun kabul ettiği siyasi müdahaleye ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi ve özellikle son Dünya Kupası sırasındaki olaylara işaret etti. FIFA'nın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner'ın da aralarında bulunduğu ABD'li yatırımcılarla kurduğu ittifakı hedef aldı.
"Ardından Trump'ın Dünya Kupası'na müdahalesi vardı" dedi Gravina. "Şimdi ise futbolu kontrol eden şirketin bir bölümünü ABD başkanının damadının kardeşine satmak istediğini öğreniyoruz."
Tecrübeli yönetici ayrıca futbolun, liderlik pozisyonlarında bulunanlara değil, halka ait olduğunu savundu.
"Bunu, özellikle de FIFA seçimlerinin yapılacağı yılda, federasyonlara daha fazla para vermek için yaptıklarını söylüyor olmaları ciddi" diye ekledi.
"Futbolun, federasyonların, paradan çok saygıya ihtiyacı var. Kurallara, taraftarlara, sporculara, yöneticilere saygı, spora saygı. Dünya Kupası'nda kabul edilemez bir şey gördük. Var olmayan bir gücü ya da topun sahipliğini kendine mal etme kibri."
- Getty Images
Sonraki adımları belirlemek için Avrupa toplantısı
Ticari teklifin yakın geleceği, Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinin toplayacağı yaklaşan bir genel kurula bağlı. Avrupa federasyonları yeni modele katılmayı reddederse, FIFA amiral gemisi turnuvası öncesinde benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalabilir. Avrupa'da yapılacak kritik görüşmeler, birleşik bir cephenin Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planlarını durdurup durduramayacağını belirleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun