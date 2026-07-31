FIFA ile Avrupa futbol otoriteleri arasındaki büyüyen çatlak, gelecekteki Dünya Kupaları'nın potansiyel boykotu da dahil olmak üzere benzeri görülmemiş sonuçlara yol açabilir. Gravina, Avrupa federasyonlarının tartışmalı teklife karşı ortak bir yanıtı görüşmek üzere acil olarak bir araya geldiğini açıkladı.

"Uluslararası basında yer alan, ancak FIFA'nın hiç kimseyle görüşmediği bir proje," dedi Gravina. "Bu gerçekten kabul edilemez. Futbol sadece iş değildir.

"Bu daha da kötü (Süper Lig'den). Futbolu satıyorlar. Ama futbol, en yüksek teklifi verene satabileceğiniz özel bir varlık değil; size ait olmayan bir varlığı nasıl satabilirsiniz? Infantino bunu icat etmedi, Ovidius bu oyun hakkında zaten yazıyordu.

Avrupa ülkeleri tarafından resmî bir boykotun hâlâ makul bir senaryo olup olmadığı sorulduğunda, UEFA başkanı bunu ihtimal dışı bırakmadı.

"En önemli şey, bu yeniliğin düzenleyici çerçevesini ve ahlaki yönlerini net bir şekilde anlamak: herkesin derinlemesine düşünmesini sağlamalıyız," diye açıkladı. "Önümüzdeki birkaç saat içinde bir araya geleceğiz, bir toplantı çağrısı yapıldı, bunu tartışacağız."