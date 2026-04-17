UEFA, Barcelona'ya 'ciddi zarar' verdi; başkan yardımcısı, Atlético Madrid'e karşı alınan yenilginin ardından resmi şikayeti savundu
Barça, hakem hatalarına tepki gösterdi
Yuste, kulübün Avrupa futbolunun yönetim organına resmi bir şikayette bulunma kararını savunmak üzere konuştu. Bu adım, iç rakipleri Atletico Madrid ile oynanan ve birçok kararın Blaugrana yönetimini öfkelendirdiği tartışmalı çeyrek final maçının ardından geldi. Şikayette, Pau Cubarsi'ye gösterilen kırmızı kart, Marc Pubill'in eliyle oynadığı iddia edilen pozisyon ve Eric Garcia'nın oyundan atılması dahil olmak üzere bir dizi tartışmalı olay vurgulanıyor. Ayrıca kulüp, Dani Olmo'ya verilmesi muhtemel bir penaltı ve Fermin Lopez ile Juan Musso arasındaki tartışmalı çarpışma konusunda da açıklama talep ediyor.
Yuste, "Bizi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen maçla ilgili UEFA'ya resmi bir şikayette bulunmak istedik. Bu açıklamada aktarmak istediğimiz ciddi hatalar, çok iyi açıklanmış olup, futbol kurallarına uymadığını düşünüyoruz," dedi. Yuste, bu kararların etkisinin sahanın çok ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Bize ciddi ekonomik ve sportif zarar verdiler, bu nedenle UEFA nezdinde öfkemizi yansıtıyoruz," dedi.
VAR çağında hesap verebilirlik talebi
Kulübün hayal kırıklığı, özellikle hakemlerin elindeki teknolojik imkânlar göz önüne alındığında, mevcut hakemlik standartlarının spora zarar verdiği yönündeki inançtan kaynaklanıyor. Bu adaletsizlik hissi, Barcelona’nın toplamda 3-2’lik skorla elenmiş olmasıyla daha da artıyor; kulüp yönetimi, bu sonucun tartışmalı kararların doğrudan etkisiyle ortaya çıktığına inanıyor. Yuste, şikâyetin amacının kıtadaki futbolda bir değişim yaratarak diğer kulüplerin gelecekte benzer bir kaderi paylaşmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.
"Bunu yapıcı bir bakış açısıyla yapıyoruz," dedi yetkili. "Eleme olmasına rağmen, UEFA'ya işlerin daha iyi yapılması gerektiğini iletmek istedik. Bir maçta hakem ekibinden altı kişinin bulunması durumunda bu kadar çok hata olamayacağına inanıyoruz ve bu nedenle bunun futbola büyük zarar verdiğini düşünüyoruz. VAR odası varken, bariz faullerin neden olması gerektiği gibi düdükle işaret edilmediğini anlamıyoruz."
Parlak bir geleceğe odaklanmak
Eleme acısı hâlâ taze olsa da, Barcelona yönetimi teknik kadro ve oyuncuların kalan hedeflerine odaklanmaya devam etmesini sağlamak konusunda kararlı. Kulüp şu anda bir geçiş döneminde bulunuyor ve La Masia’dan yetişen yeni nesil yeteneklere büyük ölçüde güveniyor.
"Her zaman ileriye bakmalıyız; bir yandan kurumumuzu savunmalı, diğer yandan da ileriye bakmalıyız," diye konuştu Yuste. Sonuca rağmen takımın performansını övmekten geri durmadı: "Takım, çok genç bir kadroyla muhteşem bir futbol sergiledi ve şimdi ileriye bakma zamanı."
Gençlik hareketine duyulan güven
Şikayetlerinde bahsedilen "ciddi zarara" rağmen, Spotify Camp Nou'da takımın uzun vadeli gidişatı konusunda bir iyimserlik havası hakim. Taraftarlarla mevcut oyuncu kadrosu arasındaki bağ, Avrupa'daki hayal kırıklığına rağmen umut ışığı oldu.
Konuşmasını sonlandırırken Yuste şunları söyledi: "Bu bir gurur mesajıdır; ne olursa olsun, seyircilerin stadyumda kalıp oyuncularını alkışladığını görmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve bu, uzun zamandır görülmemiş bir şekilde takım ve taraftarlar arasında büyük bir uyumun varlığını gösteriyor. Kulübe son derece bağlı genç bir takım ve ben onların yakında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracaklarına ve kupanın eve dönmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum."