UEFA, Barcelona'ya 'ciddi zarar' verdi; başkan yardımcısı, Atlético Madrid'e karşı alınan yenilginin ardından resmi şikayeti savundu

Yuste, kulübün Avrupa futbolunun yönetim organına resmi bir şikayette bulunma kararını savunmak üzere konuştu. Bu adım, iç rakipleri Atletico Madrid ile oynanan ve birçok kararın Blaugrana yönetimini öfkelendirdiği tartışmalı çeyrek final maçının ardından geldi. Şikayette, Pau Cubarsi'ye gösterilen kırmızı kart, Marc Pubill'in eliyle oynadığı iddia edilen pozisyon ve Eric Garcia'nın oyundan atılması dahil olmak üzere bir dizi tartışmalı olay vurgulanıyor. Ayrıca kulüp, Dani Olmo'ya verilmesi muhtemel bir penaltı ve Fermin Lopez ile Juan Musso arasındaki tartışmalı çarpışma konusunda da açıklama talep ediyor.

Yuste, "Bizi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen maçla ilgili UEFA'ya resmi bir şikayette bulunmak istedik. Bu açıklamada aktarmak istediğimiz ciddi hatalar, çok iyi açıklanmış olup, futbol kurallarına uymadığını düşünüyoruz," dedi. Yuste, bu kararların etkisinin sahanın çok ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Bize ciddi ekonomik ve sportif zarar verdiler, bu nedenle UEFA nezdinde öfkemizi yansıtıyoruz," dedi.