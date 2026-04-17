FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
UEFA, Barcelona'ya 'ciddi zarar' verdi; başkan yardımcısı, Atlético Madrid'e karşı alınan yenilginin ardından resmi şikayeti savundu

Barcelona, Atletico Madrid'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından, kulübe "ciddi zarar" verildiğini gerekçe göstererek UEFA'ya resmi bir şikayette bulundu. Başkan yardımcısı Rafa Yuste, bu adımı haklı çıkarmak için yaptığı açıklamada, Katalan devinin Avrupa sahnesinde kendilerine pahalıya mal olduğunu düşündüğü bir dizi hakem kararına dikkat çekti.

  • Barça, hakem hatalarına tepki gösterdi

    Yuste, kulübün Avrupa futbolunun yönetim organına resmi bir şikayette bulunma kararını savunmak üzere konuştu. Bu adım, iç rakipleri Atletico Madrid ile oynanan ve birçok kararın Blaugrana yönetimini öfkelendirdiği tartışmalı çeyrek final maçının ardından geldi. Şikayette, Pau Cubarsi'ye gösterilen kırmızı kart, Marc Pubill'in eliyle oynadığı iddia edilen pozisyon ve Eric Garcia'nın oyundan atılması dahil olmak üzere bir dizi tartışmalı olay vurgulanıyor. Ayrıca kulüp, Dani Olmo'ya verilmesi muhtemel bir penaltı ve Fermin Lopez ile Juan Musso arasındaki tartışmalı çarpışma konusunda da açıklama talep ediyor.

    Yuste, "Bizi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen maçla ilgili UEFA'ya resmi bir şikayette bulunmak istedik. Bu açıklamada aktarmak istediğimiz ciddi hatalar, çok iyi açıklanmış olup, futbol kurallarına uymadığını düşünüyoruz," dedi. Yuste, bu kararların etkisinin sahanın çok ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Bize ciddi ekonomik ve sportif zarar verdiler, bu nedenle UEFA nezdinde öfkemizi yansıtıyoruz," dedi.

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    VAR çağında hesap verebilirlik talebi

    Kulübün hayal kırıklığı, özellikle hakemlerin elindeki teknolojik imkânlar göz önüne alındığında, mevcut hakemlik standartlarının spora zarar verdiği yönündeki inançtan kaynaklanıyor. Bu adaletsizlik hissi, Barcelona’nın toplamda 3-2’lik skorla elenmiş olmasıyla daha da artıyor; kulüp yönetimi, bu sonucun tartışmalı kararların doğrudan etkisiyle ortaya çıktığına inanıyor. Yuste, şikâyetin amacının kıtadaki futbolda bir değişim yaratarak diğer kulüplerin gelecekte benzer bir kaderi paylaşmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

    "Bunu yapıcı bir bakış açısıyla yapıyoruz," dedi yetkili. "Eleme olmasına rağmen, UEFA'ya işlerin daha iyi yapılması gerektiğini iletmek istedik. Bir maçta hakem ekibinden altı kişinin bulunması durumunda bu kadar çok hata olamayacağına inanıyoruz ve bu nedenle bunun futbola büyük zarar verdiğini düşünüyoruz. VAR odası varken, bariz faullerin neden olması gerektiği gibi düdükle işaret edilmediğini anlamıyoruz."

  • Parlak bir geleceğe odaklanmak

    Eleme acısı hâlâ taze olsa da, Barcelona yönetimi teknik kadro ve oyuncuların kalan hedeflerine odaklanmaya devam etmesini sağlamak konusunda kararlı. Kulüp şu anda bir geçiş döneminde bulunuyor ve La Masia’dan yetişen yeni nesil yeteneklere büyük ölçüde güveniyor.

    "Her zaman ileriye bakmalıyız; bir yandan kurumumuzu savunmalı, diğer yandan da ileriye bakmalıyız," diye konuştu Yuste. Sonuca rağmen takımın performansını övmekten geri durmadı: "Takım, çok genç bir kadroyla muhteşem bir futbol sergiledi ve şimdi ileriye bakma zamanı."

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    Gençlik hareketine duyulan güven

    Şikayetlerinde bahsedilen "ciddi zarara" rağmen, Spotify Camp Nou'da takımın uzun vadeli gidişatı konusunda bir iyimserlik havası hakim. Taraftarlarla mevcut oyuncu kadrosu arasındaki bağ, Avrupa'daki hayal kırıklığına rağmen umut ışığı oldu.

    Konuşmasını sonlandırırken Yuste şunları söyledi: "Bu bir gurur mesajıdır; ne olursa olsun, seyircilerin stadyumda kalıp oyuncularını alkışladığını görmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve bu, uzun zamandır görülmemiş bir şekilde takım ve taraftarlar arasında büyük bir uyumun varlığını gösteriyor. Kulübe son derece bağlı genç bir takım ve ben onların yakında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracaklarına ve kupanın eve dönmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum."

