UEFA, Balogun vakasına ilişkin sert bir tavır sergiledi. Aleksander Čeferin başkanlığındaki Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), ABD’li forvet oyuncusuna verilen kırmızı kartın etkisini ortadan kaldırarak bu gece Belçika karşısında sahaya çıkmasına izin veren FIFA’nın kararını eleştirdi: "Dün, Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın ardından uygulanan bir günlük otomatik men cezasının bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınması kararı, aşılmaması gereken bir sınırı aştı. Futbol, diğer tüm sporlar gibi, adil, dürüst ve şeffaf bir rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda durum böyle değildir. Kırmızı kartın ardından uygulanan en az bir günlük otomatik men cezası, takdir yetkisine bağlı bir karar değildir ve uygulanması için yetkili bir organın kararını gerektirmez. Bu, yönetmelikte yer alan ve istisnalara konu olamayacak bir ilkedir; hele ki, başka birçok oyuncunun da aynı durumla karşı karşıya kaldığı ve cezalarını usulüne uygun olarak çektiği bir turnuvanın ortasında bu kuralın istisnası olamaz."
Çeviri:
UEFA, Balogun vakası hakkında: "İnanamıyoruz, bu bir emsal teşkil ediyor. Oyunun bütünlüğü ve turnuvanın güvenilirliği tehlikeye giriyor"
"YARIŞMANIN GÜVENİLİRLİĞİ TEHLİKE ALTINDA"
"Kuralların kesinliği, onları korumakla yükümlü olanlar tarafından artık garanti edilemediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir müsabakanın güvenilirliği zedelenir. Aynı şekilde, böyle bir karar, devam eden turnuvada bir emsal teşkil eder; bu durumda benzer durumların artık adil bir şekilde ele alınması gerekecek ve bu da turnuvanın kendisinin aleyhine olacaktır.
Futbol, dünyanın en sevilen sporu çünkü çok güzel bir oyundur ve her yerde aynı kurallarla oynandığı için güven uyandırır. Bir turnuva asla tek başına bir olay değildir ve söz konusu Dünya Kupası ise, tüm futbol dünyası üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir.
Böylesine emsalsiz, anlaşılmaz ve gerekçelendirilemez bir karar karşısında şaşkınlığımızı ifade ediyoruz."
BALOGUN'UN UYURMA KARARI NEDEN KALDIRILDI?
ABD ile Bosna arasında oynanan son 16 turu maçında Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gören Folarin Balogun, bu gece Belçika karşısında sahada yer alacak. FIFA, turnuva tarihinde ilk kez, “yargı organının bir disiplin cezasının uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya almaya karar verebileceğini” belirten disiplin yönetmeliğinin 27. maddesini uyguladı.
RONALDO'NUN ÖNCEKİ PERFORMANSI
Aslında bu, Portekiz'in İrlanda'ya karşı Dünya Kupası eleme maçında aldığı yenilgi sırasında Cristiano Ronaldo'nun O'Shea'ya dirsek atması olayında olduğu gibi şartlı bir cezaydı: Al Nassr'ın forveti 3 maçlık ceza alması gerekirdi, ancak Dünya Kupası grup aşamasına katılımını tehlikeye atmamak için bu cezanın 2 maçı ertelendi. "Askıya alınmış bir cezadan yararlanan kişi, deneme süresi boyunca benzer nitelikte ve ciddiyette başka bir ihlal işlerse - yönetmelikte ayrıca şöyle belirtilmektedir - askıya alınmış ceza yargı organı tarafından kaldırılacak ve yeni ihlal nedeniyle verilebilecek ek cezalar saklı kalmak kaydıyla, söz konusu ceza uygulanacaktır."
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