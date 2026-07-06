UEFA, Balogun vakası hakkında: "İnanamıyoruz, bu bir emsal teşkil ediyor. Oyunun bütünlüğü ve turnuvanın güvenilirliği tehlikeye giriyor"

"Kuralların kesinliği, onları korumakla yükümlü olanlar tarafından artık garanti edilemediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir müsabakanın güvenilirliği zedelenir. Aynı şekilde, böyle bir karar, devam eden turnuvada bir emsal teşkil eder; bu durumda benzer durumların artık adil bir şekilde ele alınması gerekecek ve bu da turnuvanın kendisinin aleyhine olacaktır.





Futbol, dünyanın en sevilen sporu çünkü çok güzel bir oyundur ve her yerde aynı kurallarla oynandığı için güven uyandırır. Bir turnuva asla tek başına bir olay değildir ve söz konusu Dünya Kupası ise, tüm futbol dünyası üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir.





Böylesine emsalsiz, anlaşılmaz ve gerekçelendirilemez bir karar karşısında şaşkınlığımızı ifade ediyoruz."