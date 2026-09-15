UEFA, 2028 ve 2029 Şampiyonlar Ligi finallerinin ev sahiplerini doğruladı: Barcelona'nın Camp Nou'su büyük sahneye geri dönüyor

70 bin kapasiteli Allianz Arena kullanıma hazır olsa da, Barcelona dev bir altyapı projesini sürdürdüğü için İspanya'daki durum biraz daha karmaşık. Camp Nou, 2023'te başlayan yenileme çalışmaları kapsamında şu anda tamamen yeniden geliştiriliyor. Katalan kulübü, iki yıllık aranın ardından geçen kasım ayında tarihi stadına geri dönse de, inşaat çalışmaları hâlâ sürüyor.

Şu anda Camp Nou'nun kapasitesi 62 bin taraftarla sınırlandırılmış durumda; yapının üçüncü katı henüz tamamlanmadı ve stadın çatısı da hâlâ yok. Barcelona yetkilileri, tam 105 bin seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan stadın nihai halinin 2027'nin sonlarına doğru ya da en geç 2028'in başlarında tamamen tamamlanacağını tahmin ediyor.



