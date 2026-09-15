Getty Images Sport
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UEFA, 2028 ve 2029 Şampiyonlar Ligi finallerinin ev sahiplerini doğruladı: Barcelona'nın Camp Nou'su büyük sahneye geri dönüyor
- Getty Images Sport
Gelecekteki finaller için ikonik statlar seçildi
Avrupa futbolunun yönetim organı, Münih Futbol Arenası ile Barcelona'daki Spotify Camp Nou'nun sırasıyla 2028 ve 2029 Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacağını resmen doğruladı. Salı günü yapılan açıklama, Avrupa'nın futboldaki en gözde mabetlerinden ikisine önemli bir dönüş anlamına geliyor.
Allianz Arena spot ışıklarına yabancı değil; daha önce 2012 ve 2025'te de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı. Ancak Katalan başkenti için 2029 finali, Camp Nou'nun kulüp futbolunun en büyük maçına tam 30 yıl sonra ilk kez ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor. Bir önceki sefer 1999'daydı; Manchester United, Bayern Münih'i son dakikalarda bulduğu iki golle dramatik biçimde 2-1 yenerek ikinci Avrupa Kupası zaferini elde etmişti.
- Getty Images Sport
Barcelona'nın yeniden geliştirme için zamana karşı yarışı
70 bin kapasiteli Allianz Arena kullanıma hazır olsa da, Barcelona dev bir altyapı projesini sürdürdüğü için İspanya'daki durum biraz daha karmaşık. Camp Nou, 2023'te başlayan yenileme çalışmaları kapsamında şu anda tamamen yeniden geliştiriliyor. Katalan kulübü, iki yıllık aranın ardından geçen kasım ayında tarihi stadına geri dönse de, inşaat çalışmaları hâlâ sürüyor.
Şu anda Camp Nou'nun kapasitesi 62 bin taraftarla sınırlandırılmış durumda; yapının üçüncü katı henüz tamamlanmadı ve stadın çatısı da hâlâ yok. Barcelona yetkilileri, tam 105 bin seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan stadın nihai halinin 2027'nin sonlarına doğru ya da en geç 2028'in başlarında tamamen tamamlanacağını tahmin ediyor.
Avrupa’nın tüm dev organizasyonlarının takvimi
UEFA, erkeklerdeki birincil organizasyona ek olarak, gelecek yıllardaki Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerine ilişkin detayları da netleştirdi. 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali Fransa'da Parc Olympic Lyonnais'de oynanacak, 2029 organizasyonuna ise Cardiff'teki Galler Ulusal Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Erkeklerdeki ikinci ve üçüncü seviye organizasyonlar da Doğu ve Güney Avrupa'da önemli bir tura çıkmaya hazırlanıyor. 2028 ve 2029 Avrupa Ligi finalleri, Bükreş'teki National Arena ile Belgrad'daki National Stadium Serbia'da oynanacak. Ayrıca söz konusu yıllardaki Konferans Ligi finalleri de Torino'daki Juventus Stadyumu ile Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'ya verildi.
- Getty Images Sport
Sıradaki zafer durağı Metropolitano
Bu ilerideki tarihlerden önce, yakın vadeli odak mevcut sezonda kalmaya devam ediyor; sezonun İspanya'nın başkentinde sona ermesi planlanıyor. Bu sezonun Şampiyonlar Ligi finalinin Atletico Madrid'in Metropolitano Stadyumu'nda oynanması planlandı. Bunun ardından turnuva, 2028'deki Münih organizasyonu da dahil olmak üzere önceden belirlenmiş takvimi doğrultusunda ilerleyecek; UEFA, vitrin niteliğindeki maçlarını modern, yüksek teknolojiye sahip arenalar ile gelecek için modernize edilen tarihi stadyumlar arasında dönüşümlü olarak düzenlemeyi sürdürüyor.
UEFA Süper Kupa'nın oynanacağı statlar da doğrulandı; 2027 edisyonu Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'ya gidecek. Bir sonraki yıl 2028 Süper Kupa'ya Kazakistan'daki Astana Arena ev sahipliği yapacak. Bu duyurular, kulüpler ve taraftarlara önümüzdeki birkaç sezon için net bir yol haritası sunarken, Barcelona ve Münih gibi geleneksel futbol güçlerinin küresel spor anlatısında bir kez daha merkez sahneye çıkacağı bir döneme işaret ediyor.
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