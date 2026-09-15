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Allianz ArenaGetty

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UEFA: 2028 ve 2029 Şampiyonlar Ligi finalleri Münih ve Barselona’da, 2028 Konferans Ligi finali ise Torino’da oynanacak

Şampiyonlar Ligi
Ligi Europa
Konferans Ligi
Women's Champions League

UEFA İcra Komitesi bugün Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve önümüzdeki yıllarda çeşitli UEFA finallerine ev sahipliği yapacak şehirleri belirledi. İtalya da Torino ile listede yer aldı: Stadium, 2028 Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.


  • Programdaki tüm finaller

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    2028: Munich Football Arena, Münih

    2029: Camp Nou, Barselona


    UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

    2028: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines

    2029: National Stadium of Wales, Cardiff


    UEFA Avrupa Ligi

    2028: National Arena, Bükreş

    2029: National Stadium Serbia, Belgrad


    UEFA Konferans Ligi

    2028: Juventus Stadium, Torino

    2029: Puskás Aréna, Budapeşte


    UEFA Süper Kupa

    2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam

    2028: Astana Arena, Astana


    UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

    2027: Biel/Bienne, İsviçre


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  • Nations League'i değiştiriyor

    UEFA İcra Komitesi ayrıca, 2028/29 sezonundan itibaren UEFA Uluslar Ligi’nin dört yerine üç ligden oluşmasını öngören ve Mayıs 2026’da onaylanan yeni modele kademeli geçişe imkân tanımak amacıyla, UEFA Uluslar Ligi 2026/27’nin yükselme ve düşme sisteminde bazı değişiklikleri de onayladı.

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