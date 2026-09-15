UEFA İcra Komitesi ayrıca, 2028/29 sezonundan itibaren UEFA Uluslar Ligi’nin dört yerine üç ligden oluşmasını öngören ve Mayıs 2026’da onaylanan yeni modele kademeli geçişe imkân tanımak amacıyla, UEFA Uluslar Ligi 2026/27’nin yükselme ve düşme sisteminde bazı değişiklikleri de onayladı.