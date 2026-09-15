UEFA İcra Komitesi bugün Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve önümüzdeki yıllarda çeşitli UEFA finallerine ev sahipliği yapacak şehirleri belirledi. İtalya da Torino ile listede yer aldı: Stadium, 2028 Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
Çeviri:
UEFA: 2028 ve 2029 Şampiyonlar Ligi finalleri Münih ve Barselona’da, 2028 Konferans Ligi finali ise Torino’da oynanacak
Programdaki tüm finaller
UEFA Şampiyonlar Ligi
2028: Munich Football Arena, Münih
2029: Camp Nou, Barselona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
2028: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines
2029: National Stadium of Wales, Cardiff
UEFA Avrupa Ligi
2028: National Arena, Bükreş
2029: National Stadium Serbia, Belgrad
UEFA Konferans Ligi
2028: Juventus Stadium, Torino
2029: Puskás Aréna, Budapeşte
UEFA Süper Kupa
2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
2027: Biel/Bienne, İsviçre
Nations League'i değiştiriyor
UEFA İcra Komitesi ayrıca, 2028/29 sezonundan itibaren UEFA Uluslar Ligi’nin dört yerine üç ligden oluşmasını öngören ve Mayıs 2026’da onaylanan yeni modele kademeli geçişe imkân tanımak amacıyla, UEFA Uluslar Ligi 2026/27’nin yükselme ve düşme sisteminde bazı değişiklikleri de onayladı.
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