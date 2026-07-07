Udinese, Zaniolo takımda kalmaya yakın: sözleşme revizyonu, yönetimle görüşme olumlu geçti

Oyuncu, menajeri ve kulüp arasındaki ilk görüşme olumlu geçti. Sky’ın haberine göre, oyuncuyu Bianconeri’de kalmaya ikna edecek sözleşme revizyonu için zemin hazırlandı. Önümüzdeki saatlerde, hem kulübü hem de sosyal medyada bulunan çözümden memnuniyetini dile getiren oyuncuyu tatmin edecek bir anlaşmaya varılması amacıyla taraflar arasında yeni bir görüşme yapılacak.





Juventus takımı toplanırken, 10 numaralı oyuncunun maaşınınyenidenbelirlenmesi konusunda önemli bir ilerleme kaydedildi. Pozzo ailesinin kulübünden transfer edilen oyuncu ve ekibi, oyuncunun sözleşmesini yenileyen ancak maaş açısından çok daha düşük rakamlar belirleyen Juventus yönetiminin tutumuna itiraz etmişti. Şimdi ise, rakamları yeniden gözden geçirilmiş yeni sözleşme için anlaşma giderek yakınlaşıyor.





2025/26 sezonunda Nicolò Zaniolo, Udinese formasıyla Serie A (32) ve Coppa Italia (2) olmak üzere toplam 34 maçta 6 gol ve 6 asist kaydetti.