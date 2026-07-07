Zaniolo’nun transfer serüveni sona yaklaşıyor. Forvet oyuncusu, Udine’de kalmaya ve Udinese ile yeniden sözleşme imzalamaya hazır. Bu haberi veren Sky Sport, oyuncunun menajer ekibi ile Udinese arasında olumlu bir görüşme yapıldığını belirtiyor: Sözleşme revizyonu için zemin hazırlandı ve böylece eski Roma oyuncusunun Friuli’de kalması kesinleşti.
Çeviri:
Udinese, Zaniolo takımda kalmaya yakın: sözleşme revizyonu, yönetimle görüşme olumlu geçti
Oyuncu, menajeri ve kulüp arasındaki ilk görüşme olumlu geçti. Sky’ın haberine göre, oyuncuyu Bianconeri’de kalmaya ikna edecek sözleşme revizyonu için zemin hazırlandı. Önümüzdeki saatlerde, hem kulübü hem de sosyal medyada bulunan çözümden memnuniyetini dile getiren oyuncuyu tatmin edecek bir anlaşmaya varılması amacıyla taraflar arasında yeni bir görüşme yapılacak.
Juventus takımı toplanırken, 10 numaralı oyuncunun maaşınınyenidenbelirlenmesi konusunda önemli bir ilerleme kaydedildi. Pozzo ailesinin kulübünden transfer edilen oyuncu ve ekibi, oyuncunun sözleşmesini yenileyen ancak maaş açısından çok daha düşük rakamlar belirleyen Juventus yönetiminin tutumuna itiraz etmişti. Şimdi ise, rakamları yeniden gözden geçirilmiş yeni sözleşme için anlaşma giderek yakınlaşıyor.
2025/26 sezonunda Nicolò Zaniolo, Udinese formasıyla Serie A (32) ve Coppa Italia (2) olmak üzere toplam 34 maçta 6 gol ve 6 asist kaydetti.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun