Zaniolo ve Udinese, son günlerdeki şiddetli gerginliğin ardından sözleşme yenileme konusunda son ayrıntıları görüşüyor. Sözleşme yenilemesinin resmi açıklaması bugün içinde yapılması bekleniyor; böylece eski Roma oyuncusu takımla antrenmanlara yeniden başlayabilecek ve Çarşamba günü takım arkadaşlarıyla birlikte Lienz’deki kampına katılabilecek.
Çeviri:
Udinese, Zaniolo meselesinde netlik kazandı: Sözleşme uzatması konusunda anlaşma sağlandı; rakamlar ve ayrıntılar. Milan’ın tutumu
RAKAMLAR VE AYRINTILAR
Sorunlar, yaklaşık on gün önce, kendisine sunulan sözleşme şartlarından memnun kalmayan oyuncunun Udine’den ayrılıp Forte dei Marmi’deki ailesinin yanına gitmesiyle ortaya çıkmıştı. Birkaç gün sonra, yokluğunu gerekçelendirmek için Zaniolo, Juventus kulübüne antrenman yapmasını engelleyen bir rahatsızlıktan bahsedilen bir tıbbi rapor göndermişti.
Zaniolo’nun hoşuna gitmeyen sözleşme, 1,5 milyon sabit maaşın yanı sıra maç sayısı ve gol sayısına bağlı 300 bin avroluk prim öngörüyordu. Son saatlerde Claudio Vigorelli ile Pozzo ailesi arasında yapılan görüşmeler, primler dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon avroluk, daha basit bir yapıya sahip, sezonluk ve dördüncü sezon opsiyonlu üç yıllık bir sözleşme üzerinde yeni bir anlaşmaya varılmasını sağladı.
SOĞUK MİLAN
Claudio Vigorelli, Milan’ın Nicolò Zaniolo transferini sonuna kadar götürmeyeceğini anladıktan sonra Udinese ile görüşmeleri hızlandırmaya karar verdi. En azından şu aşamada; zira Rossoneri kulübünün, forvet Goncalo Ramos’un arkasında oynayacak ofansif orta saha pozisyonu için başka öncelikleri var.
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