Udinese, Zaniolo meselesinde netlik kazandı: Sözleşme uzatması konusunda anlaşma sağlandı; rakamlar ve ayrıntılar. Milan’ın tutumu

Sorunlar, yaklaşık on gün önce, kendisine sunulan sözleşme şartlarından memnun kalmayan oyuncunun Udine’den ayrılıp Forte dei Marmi’deki ailesinin yanına gitmesiyle ortaya çıkmıştı. Birkaç gün sonra, yokluğunu gerekçelendirmek için Zaniolo, Juventus kulübüne antrenman yapmasını engelleyen bir rahatsızlıktan bahsedilen bir tıbbi rapor göndermişti.

Zaniolo’nun hoşuna gitmeyen sözleşme, 1,5 milyon sabit maaşın yanı sıra maç sayısı ve gol sayısına bağlı 300 bin avroluk prim öngörüyordu. Son saatlerde Claudio Vigorelli ile Pozzo ailesi arasında yapılan görüşmeler, primler dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon avroluk, daha basit bir yapıya sahip, sezonluk ve dördüncü sezon opsiyonlu üç yıllık bir sözleşme üzerinde yeni bir anlaşmaya varılmasını sağladı.







