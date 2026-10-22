Udinese, nihayet Nicolò Zaniolo'ya sahada yeniden kavuşuyor. İtalyan hücum oyuncusu, son millî takım arasında yaşadığı kas problemi nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Bu sorun, Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın Nations League'deki son maçlarında oynamasına engel olmuştu.
Zaniolo, son günlerde sahada yeniden çalışmaya başladı. Milan'a karşı şimdiden büyük önem taşıyan maçta Kosta Runjaic'in kadrosunda olacak ve puan tablosunda zorlu bir dönemden geçen Udinese'nin yeniden çıkışa geçmesine katkı sağlayabilecek.