Sezon başında yaşadığı bir aylık aranın ardından 20 günü biraz aşan bir süre daha sahalardan uzak kalan Zaniolo, sonunda iyileşme sürecini tamamladı ve takım arkadaşlarıyla birlikte sahada antrenman yaptı.

Öngörülenden daha kısa sürede tamamen iyileşen Zaniolo, Milan maçında forma giymek üzere takım arkadaşlarının ve teknik direktörün hizmetine girdi.