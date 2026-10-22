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Emanuele Tramacere
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Udinese: Zaniolo iyileşti, Milan karşısında hemen ilk 11'de mi oynayacak?

AC Milan
Udinese
N. Zaniolo
Serie A
Udinese - AC Milan

Udinese, nihayet Nicolò Zaniolo'ya sahada yeniden kavuşuyor. İtalyan hücum oyuncusu, son millî takım arasında yaşadığı kas problemi nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Bu sorun, Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın Nations League'deki son maçlarında oynamasına engel olmuştu.

Zaniolo, son günlerde sahada yeniden çalışmaya başladı. Milan'a karşı şimdiden büyük önem taşıyan maçta Kosta Runjaic'in kadrosunda olacak ve puan tablosunda zorlu bir dönemden geçen Udinese'nin yeniden çıkışa geçmesine katkı sağlayabilecek.


  • Sahada antrenman yapıyor

    Sezon başında yaşadığı bir aylık aranın ardından 20 günü biraz aşan bir süre daha sahalardan uzak kalan Zaniolo, sonunda iyileşme sürecini tamamladı ve takım arkadaşlarıyla birlikte sahada antrenman yaptı.

    Öngörülenden daha kısa sürede tamamen iyileşen Zaniolo, Milan maçında forma giymek üzere takım arkadaşlarının ve teknik direktörün hizmetine girdi.

  • İLK 11'DE Mİ?

    Şimdi soru, ne kadar süre sahada kalabileceği. Udinese, 25 Ekim Pazar günü saat 20.45'te Udine'deki Bluenergy Stadium'da Milan'ı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, kendisini kümede kalma mücadelesinin içine iten üst üste 5 yenilgiye son vermeye çalışacak.

    Zaniolo'nun uzun süre sahada kalması zor görünüyor. Yanlış yönetilmesi hâlinde onu yeniden kaybetme riski de var. İlk 11'de başlaması Udinese'nin hücumdaki tehlikesini artırabilir, ancak maç içinde oyuna girmesi olası nükslerden korunmasını sağlayabilir.

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