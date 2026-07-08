Udinese’nin teknik direktörü Gökhan İnler, Sky Sport’a konuştu ve değindiği konular arasında Nicolò Zaniolo’nun durumuna da açıklık getirdi. Pozzo ailesine ait kulüp, Galatasaray’dan Zaniolo’nun sözleşme satın alma hakkını kullanarak oyuncuyu kadrosuna kattı; forvet, bundan sonra da siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek. Yeni sözleşmeyle ilgili bazı gerginliklerin ardından, geçtiğimiz günlerde durumu netleştiren olumlu bir görüşme gerçekleşti ve Zaniolo’nun maaşında bir artışla sözleşmesinin yenilenmesine karar verildi. Zaniolo, önümüzdeki yıllarda yaklaşık 1 milyon 800 bin avro kazanacak. İşte eski orta saha oyuncusunun bu konudaki sözleri.
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Çeviri:
Udinese-Zaniolo, Inler doğruladı: “Kalacak. Her gün baskı altında, içinde bir ateş var”
“Zaniolo’nun kalacağını teyit ediyorum, ancak hâlâ bazı küçük ayrıntılar üzerinde çalışmamız gerekiyor”
Zaniolo’nun Udinese’de geçirdiği yeniden doğuş sezonundan bahseden Inler, Friuli kulübünün yönetim sırlarını şöyle açıklıyor: “Ona her gün baskı uygulayarak, ancak olumlu bir şekilde yanında olduk. Onda her zaman hoşuma giden o içsel ateş vardı.”
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