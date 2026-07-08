Udinese’nin teknik direktörü Gökhan İnler, Sky Sport’a konuştu ve değindiği konular arasında Nicolò Zaniolo’nun durumuna da açıklık getirdi. Pozzo ailesine ait kulüp, Galatasaray’dan Zaniolo’nun sözleşme satın alma hakkını kullanarak oyuncuyu kadrosuna kattı; forvet, bundan sonra da siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek. Yeni sözleşmeyle ilgili bazı gerginliklerin ardından, geçtiğimiz günlerde durumu netleştiren olumlu bir görüşme gerçekleşti ve Zaniolo’nun maaşında bir artışla sözleşmesinin yenilenmesine karar verildi. Zaniolo, önümüzdeki yıllarda yaklaşık 1 milyon 800 bin avro kazanacak. İşte eski orta saha oyuncusunun bu konudaki sözleri.



