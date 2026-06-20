Fiorentina ve Atalanta’daki pek de heyecan verici olmayan dönemlerin ardından kişisel olarak yeniden yükselişe geçtiği bir sezonun ardından, Nicolò Zaniolo 2026 yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelebilir. Geçen sezon Udinese formasıyla attığı 6 gol ve yaptığı 8 asist, performansında yeniden kazandığı istikrarla birleşince, Friuli kulübünü onu Galatasaray'dan kiralama ve satın alma seçeneklerini de içeren toplam 7,5 milyon avroluk bir transferi tamamlamaya ikna etti. Bu işlemle birlikte, sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı; ancak bu, oyuncunun Galatasaray’da kalacağına dair mutlak bir garanti teşkil etmiyor.
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Udinese’ye karşı sergilenen soğuk tavır ve karar anı: Zaniolo neden Amorim’in Milan’ı için bir çözüm olabilir? Arka planda ise Como ve Juventus da var
POLİS MEMURUNUN ALARMI
Menajeri Claudio Vigorelli’nin son günlerde yaptığı açıklamalar, Udinese kulübünde kırmızı alarmın çalmasına neden oldu. Kulüp, geçen sezonun en önemli oyuncularından birini kaybetmekten korkuyor; zira oyuncu, son günlerde daha büyük hedefleri olan çeşitli Serie A kulüpleriyle ısrarla anılıyor. “Geçen yaz Nicolò’yu Udine’ye getiren süreç, transfer döneminin son dakikalarında yaşanan bir zamanla yarış olarak nitelendirilebilir ve bu nedenle, Nicolò’nun sözleşmesinde yer alan, kesin satın alma durumunda geçerli olacak şartlar, onun gerçek değerini yansıtmıyordu. Son günlerde, rakamlar konusunda bir uzlaşma sağlamak için Udinese ile yoğun görüşmeler yaptık. Bugün Nicolò, bu satın almaya yol açan süreçten dolayı üzgün ve hayal kırıklığına uğramış hissediyor; ancak her iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmaya varma umuduyla, pozisyonlarımızı netleştirmek üzere Udinese kulübüyle bir görüşme yapmayı bekliyoruz,” dedi Vigorelli.
BEKLEYİŞTEKİ ÜÇ TAKIM
Ünlü menajer,Nicolò Zaniolo’nun – yeni sözleşmeyle 1,1 milyon avro kazanacak olması nedeniyle – en büyük kulüplerin bile karşılayabileceği bir maaşla birçok kulübün ilgisini çekebileceğinin farkında. Il Messaggero Veneto’nun haberine göre, müvekkiliyle ilgili ilk bilgileri toplayan en az üç takım var; bu takımlar, durumu değerlendirmek üzere önümüzdeki hafta Friuli yönetimi ile planlanan görüşmeden ne gibi gelişmelerin çıkacağını bekliyorlar. Nico Paz’ın ayrılması ihtimaline karşı Como, orta saha derinliğinde kalite arayışındaki Juventus ve yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile 3-4-2-1 oyun sistemine geçmesi durumunda Zaniolo’nun özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyacak olan Milan, dikkate alınması gereken seçenekler arasında yer alıyor.
MİLAN VE MİLLİ TAKIM ARASINDA
Özellikle Rossoneri’ye gelince, son günlerde Claudio Vigorelli’nin Casa Milan ofislerine yaptığı ani ziyaret kesinlikle gözden kaçmadı. Resmi olarak Zaniolo meselesiyle ilgisi olmayan konuları görüşmek amacıyla Jovan Kirovski ve Massimo Calvelli ile yaptığı görüşmede – bu büyük değişim sürecinde kulübü temsil eden iki yönetici – 1999 doğumlu ve Roma'da da forma giymiş olan forvetin gelecekteki perspektifleri konusuna en azından kısaca değinilmemiş olamaz. Zaniolo, Udine’de yeniden başrol oyuncusu olmayı başardı. Ayrıca, Roberto Mancini’nin teknik direktörlüğe geri dönmesi büyük olasılık olduğu için, onu çok genç yaşta sürpriz bir şekilde milli takımda ilk kez sahaya çıkaran Mancini, Zaniolo’nun gelecek sezon yeni “Azzurri” döngüsüne dahil olmak için gerekli görünürlüğü kazanmasını istiyor.