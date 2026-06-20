Menajeri Claudio Vigorelli’nin son günlerde yaptığı açıklamalar, Udinese kulübünde kırmızı alarmın çalmasına neden oldu. Kulüp, geçen sezonun en önemli oyuncularından birini kaybetmekten korkuyor; zira oyuncu, son günlerde daha büyük hedefleri olan çeşitli Serie A kulüpleriyle ısrarla anılıyor. “Geçen yaz Nicolò’yu Udine’ye getiren süreç, transfer döneminin son dakikalarında yaşanan bir zamanla yarış olarak nitelendirilebilir ve bu nedenle, Nicolò’nun sözleşmesinde yer alan, kesin satın alma durumunda geçerli olacak şartlar, onun gerçek değerini yansıtmıyordu. Son günlerde, rakamlar konusunda bir uzlaşma sağlamak için Udinese ile yoğun görüşmeler yaptık. Bugün Nicolò, bu satın almaya yol açan süreçten dolayı üzgün ve hayal kırıklığına uğramış hissediyor; ancak her iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmaya varma umuduyla, pozisyonlarımızı netleştirmek üzere Udinese kulübüyle bir görüşme yapmayı bekliyoruz,” dedi Vigorelli.