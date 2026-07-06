Udinese, Watford'dan Chakvetadze'nin transferi resmen açıklandı: İşte geçmişte Milan ile adı anılan diğer Kvaratskhelia kim ve nasıl oynuyor?

İşte Friuli kulübünün yeni transferini şöyle tanıtan resmi açıklaması: “Gürcistan milli takımında forma giyen Giorgi, golcü özelliklere sahip dinamik ve modern bir orta saha oyuncusudur; hem oyun kurucu hem de orta saha iç oyuncusu olarak, aynı zamanda ofansif kanat oyuncusu olarak da görev alabilir. Teknik direktör Runjaic’in elindeki kadroyu zenginleştirecek gerçek bir joker. 29 Ağustos 1999’da Tiflis’te (Gürcistan) doğan Giorgi, futbol kariyerine Dinamo Tiflis’te başladı ve 17 yaşında, 2015/2016 sezonunda A takımda ilk kez forma giydi. 2017 yılında Gürcistan liginde 24 maça çıkarak 5 gol ve 9 asistle parladı ve yılın oyuncusu unvanını kazandı. Bu önemli istatistikler, Gent’in henüz 18 yaşındayken ona yatırım yapmasına neden oldu.





Belçika’daki ilk yılında ligde 19 maça çıkarak bir gol attı. Bir sonraki sezonda Chakvetadze, ligde 23 maçta 5 gol attı; buna ek olarak ulusal kupa maçlarında 4 maçta 1 gol kaydetti. Ayrıca Avrupa Ligi’nde 4 kez forma giydi. Gent’in 2022 ulusal kupa zaferine de katkıda bulunduğu Belçika’daki deneyimi, Ocak 2022’de Hamburg’a transfer olana kadar devam etti. Almanya’da geçirdiği altı aylık kiralık döneminde, 2. Bundesliga’da 10 maçta 1 gol attı. 22/23 sezonunda, yine Gent’ten kiralık olarak Slovan Bratislava’ya transfer oldu; burada Slovakya liginde 25 maçta forma giydi, 1 gol attı ve takımıyla birlikte ulusal şampiyonluğu kazandı. O sezon Giorgi, ulusal kupada 6, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında 4, Avrupa Ligi ön eleme turlarında 2 kez sahaya çıktı; ayrıca Conference League’de play-off, grup aşaması ve eleme turları dahil olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi.





2023 yazında Watford’a transfer oldu ve hemen takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. İlk yılında Championship’te 34 maçta forma giyip bir gol attı; ayrıca FA Cup’ta 3 maça çıkarak performansında mükemmel bir istikrar sergiledi. Ertesi yıl Championship’te 39 maça çıkarak 2 gol (ve 6 asist) kaydeder; bu sezon hem Lig Kupası’nda hem de FA Kupası’nda birer kez sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezonda ligde 29 kez Watford forması giydi. 2018'den beri, 18 yaşında ilk kez forma giydiği Gürcistan milli takımının vazgeçilmez bir parçasıdır ve şu ana kadar 39 kez forma giyip 10 gol attı. Ayrıca U21 takımında 3, U19 takımında 14 (1 gol), U18 takımında 1 ve U17 takımında 18 (5 gol) kez forma giydi.”