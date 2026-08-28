Udine’ye Oumar Solet için 25 milyon euroluk bir teklif gelmek üzere. Bunu, FootMercato’nun haberine göre, Crystal Palace’ın sağlık kontrollerinde Joel Ordonez’in yaşadığı sorunların ardından rotasını eski Salzburg stoperine çevirdiğini belirten Fransızlar aktardı. Club Brugge savunmacısı Aston Villa’ya geçmek üzereydi ancak Londra ekibinin devreye girmesiyle işler değişti. Ancak Selhurst Park’ta oyuncu fiziksel testleri geçemedi ve transfer şu anda çıkmaza girmiş gibi görünüyor.





Bu nedenle Sage’in takımı hedef değiştirmiş ve 26 yaşındaki Fransız oyuncuya yönelmiş olabilir. Eagles, Lacroix’nın Chelsea’ye gitmesinin ardından kadroda oluşan boşluğu bir an önce doldurmak için anlaşmayı önümüzdeki saatlerde sonuçlandırmak istiyor. Satın alma opsiyonlu kiralama şeklindeki ilk teklifin zaten reddedildiği, Palace’ın ise şimdi oyuncuyu bonservisiyle almaya ikna olmaya başladığı belirtiliyor. Solet’in Udinese ile bir yıl sonra sona erecek bir sözleşmesi var ve geride kalan sezonda 35 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.