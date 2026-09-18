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Zaniolo UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Udinese, Runjaic: "Zaniolo olacak, ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi göreceğiz. Zanoli ve Chakvetadze hakkında..."

Udinese
N. Zaniolo
K. Runjaic

Friuli ekibinin teknik direktörü, Cagliari maçı öncesinde konuştu

Kosta Runjaic, Udinese teknik direktörü, Cagliari maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.


ZANIOLO HAKKINDA

"Zaniolo kadroda olacak, nasıl kullanacağımıza dair henüz kesin bir karar vermedik, ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi başlayacağını bu gece yine düşünmemiz gerekiyor - fantacalcio.it'in aktardığına göre -. Yarın hep birlikte bir karar vereceğiz. Kendisi bize çok iyi hissettiğini söyledi, tam kapsamlı birkaç antrenman yaptı. Ancak bu gibi durumlarda, ne kadar süredir sahalardan uzak kaldığı düşünüldüğünde, belli bir risk de hesaba katılmalı".



  • ZANOLI HAKKINDA

    “Bir oyuncuyu ancak durumundan yeterince eminse oynatırız; bu, Zaniolo için de Zanoli için de geçerli. Zanoli, çapraz bağ sakatlığının ardından çok sıkı çalıştı. Inter maçından önce onlara daha fazla zaman tanımak için evde bırakma kararı aldık. Zaniolo bizimle olacak, Zanoli’yi ise göreceğiz ama kesin olan şu ki maça geçen haftaya kıyasla sakatlıklar açısından daha iyi bir durumda çıkıyoruz”.


    Runjaic sözlerini şöyle sürdürdü: “Chakvetadze, Inter’e karşı oyuna iyi girdi ve ne kadar tecrübeli olduğunu zaten gösterdi. Onu sahada daha fazla süre alırken görmek isterim. 10 numara pozisyonu için farklı seçeneklerimiz var ve o da kesinlikle bunlardan biri”.

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