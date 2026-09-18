Kosta Runjaic, Udinese teknik direktörü, Cagliari maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.
ZANIOLO HAKKINDA
"Zaniolo kadroda olacak, nasıl kullanacağımıza dair henüz kesin bir karar vermedik, ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi başlayacağını bu gece yine düşünmemiz gerekiyor - fantacalcio.it'in aktardığına göre -. Yarın hep birlikte bir karar vereceğiz. Kendisi bize çok iyi hissettiğini söyledi, tam kapsamlı birkaç antrenman yaptı. Ancak bu gibi durumlarda, ne kadar süredir sahalardan uzak kaldığı düşünüldüğünde, belli bir risk de hesaba katılmalı".