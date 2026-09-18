ZANOLI HAKKINDA

“Bir oyuncuyu ancak durumundan yeterince eminse oynatırız; bu, Zaniolo için de Zanoli için de geçerli. Zanoli, çapraz bağ sakatlığının ardından çok sıkı çalıştı. Inter maçından önce onlara daha fazla zaman tanımak için evde bırakma kararı aldık. Zaniolo bizimle olacak, Zanoli’yi ise göreceğiz ama kesin olan şu ki maça geçen haftaya kıyasla sakatlıklar açısından daha iyi bir durumda çıkıyoruz”.





Runjaic sözlerini şöyle sürdürdü: “Chakvetadze, Inter’e karşı oyuna iyi girdi ve ne kadar tecrübeli olduğunu zaten gösterdi. Onu sahada daha fazla süre alırken görmek isterim. 10 numara pozisyonu için farklı seçeneklerimiz var ve o da kesinlikle bunlardan biri”.