ZANOLI HAKKINDA

"Bir oyuncuyu ancak durumundan yeterince eminsek sahaya süreriz; bu, çapraz bağ sakatlığının ardından çok sıkı çalışan Zanoli için olduğu gibi Zaniolo için de geçerli. Inter maçından önce onlara daha fazla zaman tanımak için evde bırakma kararı aldık. Zaniolo bizimle olacak, Zanoli'yi göreceğiz ama kesin olan şu ki maça geçen haftaya kıyasla sakatlıklar açısından daha iyi bir durumla geliyoruz".





Runjaic sözlerine şunları ekledi: "Chakvetadze, Inter'e karşı oyuna iyi girdi ve ne kadar tecrübeli olduğunu zaten gösterdi. Onu sahada daha fazla süre alırken görmek isterim. 10 numara pozisyonu için farklı çözümlerimiz var ve o da kesinlikle bunlardan biri".