Kosta Runjaic, Udinese teknik direktörü, Cagliari maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
ZANIOLO HAKKINDA
"Zaniolo kadroda olacak, nasıl kullanılacağı konusunda henüz kesin bir karar vermedik, ilk 11'de mi yoksa kulübeden mi başlayacağını bu gece yine düşünmemiz gerekiyor - fantacalcio.it'in aktardığına göre -. Yarın hep birlikte bir karar alacağız. Kendisi bize çok iyi hissettiğini söyledi, birkaç tam antrenman yaptı. Ancak bu gibi durumlarda, sahalardan uzak kaldığı dönem göz önünde bulundurulduğunda, biraz da risk hesaplanmalı".