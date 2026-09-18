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Zaniolo UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Udinese, Runjaic: “Zaniolo olacak, ilk 11’de mi yoksa kulübede mi göreceğiz. Zanoli ve Chakvetadze hakkında...”

Udinese
N. Zaniolo
K. Runjaic

Friuli ekibinin teknik direktörü, Cagliari maçı öncesinde konuştu

Kosta Runjaic, Udinese teknik direktörü, Cagliari maçı öncesi basın toplantısında konuştu.


ZANIOLO HAKKINDA

"Zaniolo kadroda olacak, nasıl kullanılacağı konusunda henüz kesin bir karar vermedik, ilk 11'de mi yoksa kulübeden mi başlayacağını bu gece yine düşünmemiz gerekiyor - fantacalcio.it'in aktardığına göre -. Yarın hep birlikte bir karar alacağız. Kendisi bize çok iyi hissettiğini söyledi, birkaç tam antrenman yaptı. Ancak bu gibi durumlarda, sahalardan uzak kaldığı dönem göz önünde bulundurulduğunda, biraz da risk hesaplanmalı".



  • ZANOLI HAKKINDA

    "Bir oyuncuyu ancak durumundan yeterince eminsek sahaya süreriz; bu, çapraz bağ sakatlığının ardından çok sıkı çalışan Zanoli için olduğu gibi Zaniolo için de geçerli. Inter maçından önce onlara daha fazla zaman tanımak için evde bırakma kararı aldık. Zaniolo bizimle olacak, Zanoli'yi göreceğiz ama kesin olan şu ki maça geçen haftaya kıyasla sakatlıklar açısından daha iyi bir durumla geliyoruz".


    Runjaic sözlerine şunları ekledi: "Chakvetadze, Inter'e karşı oyuna iyi girdi ve ne kadar tecrübeli olduğunu zaten gösterdi. Onu sahada daha fazla süre alırken görmek isterim. 10 numara pozisyonu için farklı çözümlerimiz var ve o da kesinlikle bunlardan biri".

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