Eksiklere rağmen gücünü gösteren Milan: Beş as oyuncusundan yoksun olan Milan, sağlam ve karakterli bir performansla Blu Energy Stadium'da galip geldi. Net 0-2'lik sonuç Runjaic'i zor durumda bırakabilir: Udinese, üst üste aldığı beş yenilgi üzerine düşünmeli.
Udinese-Milan, CM'nin oyuncu notları: Bartesaghi tren gibi, notu 7. Modric ışıldıyor, Pulisc geri döndü
Udinese'nin oyuncu notları
Okoye 5,5: Ramos'un şutundaki kurtarışı için yarım puan fazlasını hak ediyor ancak Jashari'nin, Hutchinson'ın golüne dönüşen şutunda kusursuz değil.Bir var bir yok
Abankwah 6: Fizik gücü yüksek, mücadeleden kaçmıyor. Milan onun bulunduğu kanattan hücum etmekte daha çok zorlanıyor.
Kabasele 5: Pulisic'in golündeki toplu dalgınlığın başlıca sorumlularından biri. Bu hatadan sonra toparlanamıyor.
Palma 5: Ramos'a belki de istemeden eliyle vuruyor ancak Marcenaro tarafından affediliyor. Maç boyunca zorlanıyor.
Vojvoda 5: Eski Como ve Torino oyuncusu savunmada felaket bir performans sergiliyor. Önce henüz 6. dakikada gelen golde Pulisic'in ofsaytta kalmasını engelliyor, ardından Tomori karşısında çapraz kademeye girmekte hata yapıyor. Hücumda daha iyi; uzaktan çektiği şutla Maignan'ı zorluyor (63. dakikadan itibaren Zaniolo 5,5: Pek bir şey yapamıyor ama asıl haber sahalara dönmesi).
Piotrowski 5: Yavaş ve tutuk, gerçekten çok zorlanıyor.
Karlstrom 5,5: Udinese'nin oyun kurmadaki kilit ismi, takımın geriden oyun kurmasına yön veremiyor. Rakiplerin baskısı altında etkisiz kalıyor. (83. dakikadan itibaren Lovric: Not verilmedi)
Kamara 6,5: Kanadında hiç pes etmeden ileri çıkmasıyla takımının kesinlikle en iyisi. Udinese'nin hücumları neredeyse tamamen onun ayağından geçiyor. Runjaic'in onu oyundan alma kararı anlaşılır gibi değil; Udinese bir dakika sonra gol yiyor (63. dakikadan itibaren Arizala 5,5: İleriye pek çıkmıyor ve çıktığında da fazla kalite gösteremiyor).
Chakvetadze 5,5: Neredeyse hiç etkili olamıyor.
Ekkelenkamp 5,5: Udinese, fark yaratabileceği doğru pozisyonu bir türlü bulamayan Hollandalı oyuncunun katkısını arıyor.
Davis 5,5: Aslan gibi mücadele ediyor ama en iyi fiziksel durumundan hâlâ çok, çok uzakta. (83. dakikadan itibaren Vinciati)
Teknik direktör Runjaic 5: Üst üste altıncı mağlubiyet. Takım için durum vahim, görevden alınması artık an meselesi gibi görünüyor.
Milan oyuncu puanları
Maignan 6: Juventus taraftarlarının kendisine yönelik sürekli tepkisiyle zorlu bir ortamda konsantrasyonunu yüksek tutuyor. Udinese'nin Vojvoda ve Davis'ten gelen, kaleyi bulan iki tehlikeli şutunda da hazır.
Tomori 6,5: Bek pozisyonunda da iyi hareket ediyor, hücuma destek veriyor ve gole yaklaşıyor. Kamara ile girdiği ilgi çekici düelloda taraflar birbirine üstünlük kuramıyor. (73'ten itibaren Musah 6: maçın son bölümünü kontrol etmede kesinlikle faydalı, görevini yerine getiriyor)
De Winter 6,5:Amorim ondan ekstra çaba istiyor, Belçikalı millî oyuncu da güçlü taktik anlayışıyla karşılık veriyor. Hava toplarında da oldukça iyi.
Pavlovic 6: Bazı fiziksel sorunlar nedeniyle tam olarak hazır olmadığını göz önünde bulundurarak gücünü idare etmeye çalışıyor; aşırıya kaçmadan görevini yapıyor. Görev adamı.
Diawara 6,5: Biraz da sürpriz biçimde ilk kez ilk 11'de başladığı maçta büyük bir özgüvenle oynuyor. Toplu ve topsuz oyunda çok iyi; olumlu bir keşif.
Hutchinson 6,5: Hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor, hatlar arasında karışıklık yaratmak için sık sık içeri kat ediyor. İkinci yarıda sahadan kaybolmuş gibi görünse de 0-2'yi getiren tamamlayıcı vuruş için doğru anda ortaya çıkıyor: İngiliz-Jamaikalı kanat oyuncusunun Serie A'daki ilk golü. (73'ten itibaren Loftus-Cheek, kas problemi nedeniyle kısa süre sonra oyundan çıkmak zorunda kalıyor. (91'den itibaren Comotto: Milan'ın genç yeteneği Serie A'daki ilk maçına çıkıyor)
Modric 7: Rakip savunmanın hareketini son derece yumuşak bir dokunuşla önceden sezip Pulisic'in golüne dahice bir asist yapıyor. Maç boyunca başka hünerler de sergiliyor ve kritik anlarda takıma liderlik ediyor.Efsane.
Jashari 6,5: İlk yarısı vasat geçiyor. Kendi savunma bölgesindeki artık alışıldık hâle gelen dikkatsizliği Vojvoda'yı kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. Buna karşılık ikinci yarıda oldukça kaliteli bir oyun sergiliyor: Hutchinson'ın maçı bitiren gol için tamamladığı tehlikeli şut ondan geliyor.
Bartesaghi 7: Milan altyapısından yetişen oyuncudan ne maç ama! Rakipleri onu durdurmakta açıkça zorlanıyor. Sol kanatta ileride oynuyor ve ilk yarıda Tomori'nin harika pasıyla gole çok yaklaşıyor. Hak ettiği alkışlar eşliğinde oyundan çıkıyor. Yeniden canlanmış (85'ten itibaren Cisse, not verilmedi)
Pulisic 7: Topu havada kontrol edip yumuşatarak önüne alışı ender görülen bir güzellikte. Golü ise daha da güzel; çünkü maç ve Milan'ın hedefleri üzerinde büyük bir ağırlığı var. Milan'ın şiddetle ihtiyaç duyduğu o öldürücü oyuncuya yeniden dönüşüyor.
Ramos 6: Üç Juventuslu savunmacıyla sert, hatta fazlasıyla sert bir mücadeleye giriyor: Palma'dan kötü bir darbe alıyor, sabrını kaybediyor ve sarı kart görüyor. Penaltı kadar elverişli bir pozisyonda çektiği şutu Okoye'nin direğe çelmesi ise onun adına şanssızlık. (91'den itibaren Camarda, not verilmedi)
Teknik direktör Amorim 7: Eksiklerin çok olduğu bu dönemde zorlu maça takımını en iyi şekilde hazırlıyor. Tomori ve Diawara'nın ileride konumlandığı dörtlü savunma ve Hutchinson'ın hücum hattının gerisindeki rolü konusunda yaptığı tercihler çok iyi. Kendi fikirlerine bağlı kalarak yoluna devam ediyor.
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