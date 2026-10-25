Okoye 5,5: Ramos'un şutundaki kurtarışı için yarım puan fazlasını hak ediyor ancak Jashari'nin, Hutchinson'ın golüne dönüşen şutunda kusursuz değil.Bir var bir yok

Abankwah 6: Fizik gücü yüksek, mücadeleden kaçmıyor. Milan onun bulunduğu kanattan hücum etmekte daha çok zorlanıyor.

Kabasele 5: Pulisic'in golündeki toplu dalgınlığın başlıca sorumlularından biri. Bu hatadan sonra toparlanamıyor.

Palma 5: Ramos'a belki de istemeden eliyle vuruyor ancak Marcenaro tarafından affediliyor. Maç boyunca zorlanıyor.

Vojvoda 5: Eski Como ve Torino oyuncusu savunmada felaket bir performans sergiliyor. Önce henüz 6. dakikada gelen golde Pulisic'in ofsaytta kalmasını engelliyor, ardından Tomori karşısında çapraz kademeye girmekte hata yapıyor. Hücumda daha iyi; uzaktan çektiği şutla Maignan'ı zorluyor (63. dakikadan itibaren Zaniolo 5,5: Pek bir şey yapamıyor ama asıl haber sahalara dönmesi).

Piotrowski 5: Yavaş ve tutuk, gerçekten çok zorlanıyor.

Karlstrom 5,5: Udinese'nin oyun kurmadaki kilit ismi, takımın geriden oyun kurmasına yön veremiyor. Rakiplerin baskısı altında etkisiz kalıyor. (83. dakikadan itibaren Lovric: Not verilmedi)

Kamara 6,5: Kanadında hiç pes etmeden ileri çıkmasıyla takımının kesinlikle en iyisi. Udinese'nin hücumları neredeyse tamamen onun ayağından geçiyor. Runjaic'in onu oyundan alma kararı anlaşılır gibi değil; Udinese bir dakika sonra gol yiyor (63. dakikadan itibaren Arizala 5,5: İleriye pek çıkmıyor ve çıktığında da fazla kalite gösteremiyor).

Chakvetadze 5,5: Neredeyse hiç etkili olamıyor.

Ekkelenkamp 5,5: Udinese, fark yaratabileceği doğru pozisyonu bir türlü bulamayan Hollandalı oyuncunun katkısını arıyor.

Davis 5,5: Aslan gibi mücadele ediyor ama en iyi fiziksel durumundan hâlâ çok, çok uzakta. (83. dakikadan itibaren Vinciati)

Teknik direktör Runjaic 5: Üst üste altıncı mağlubiyet. Takım için durum vahim, görevden alınması artık an meselesi gibi görünüyor.