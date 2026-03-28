Udinese, Kristensen hazırlık maçında sakatlandı: Como maçı için ne gibi gelişmeler var ve onun yerine kim oynayabilir?

Birkaç hafta önce Bertola sakatlanmış ve sağ ayak bileğindeki sorun nedeniyle Fiorentina maçında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. O durumda Runjaic, daha önce Fiorentina maçında ligdeki ilk maçına çıkan Mlacic'i oyuna soktu ve ardından bir sonraki Atalanta maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı; Solet'in de eksik olduğu savunmadaki acil durum nedeniyle, Juventus'a yenildikleri maçta savunmada Ehizibue, Kabasele ve Kristensen yer aldı. Bertola ve Solet geri döndü ve sürpriz olmazsa ilk 11'de yer alacaklar. Kristensen, Como maçında forma giyemezse, Ehizibue, Kabasele ve Mlacic'ten biri oynayacak.