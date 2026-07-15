Nicolò Zaniolo ile Udinese arasındaki gerginlikler dinmiyor. Galatasaray’dan geri alınmasının ardından, artık kapanmış gibi görünen bu konu, forvetin imzaladığı sözleşmenin mali detaylarıyla ilgili yeni bir tartışmaya dönüştü. Çözülmesi gereken en önemli nokta, mali anlaşmanın yapısı ile ilgili. Anlaşma, maaşın sezon başına 1,8 milyon avroya çıkarılmasını öngörüyordu, ancak maaşın bir kısmı – yaklaşık 300 bin avro – belirli primlerin kazanılmasına bağlı. İşte bu maddelerin incelenmesi, Zaniolo’yu öfkelendirmiş.
Çeviri:
Udinese’de Zaniolo’nun menajeri ile Pozzo ailesi arasında görüşme: Milan durumu takip ediyor
YENİ ZİRVE
Zaniolo, tıbbi raporla gerekçelendirilmiş olarak Udinese ile antrenmanlara katılmamaya devam ediyor ve bu durum uzun süre devam edemez. Bu durum ne kulüp için ne de oyuncu için iyi değil. Bianconeri'nin 10 numaralı oyuncusunun menajeri Vigorelli, sabit ücretin artırılmasını ve dolayısıyla Pozzo ailesinin geçen hafta ulaştığı 1 milyon 500 bin avro rakamının daha da yükseltilmesini bekliyor. Pozzo ailesi, 2029 yılına kadar geçerli olan ve yıllık 1,3 milyon avro olan mevcut sözleşmeyi daha önce 200 bin avro artırmıştı. Önümüzdeki saatlerde, ortak bir çözüme ulaşmak amacıyla yeni bir görüşme yapılacak. Her halükarda...
MILAN’A TEKLİF EDİLDİ
Son saatlerde Zaniolo’nun menajerleri, Juventus ile de görüşmelerin ardından oyuncuyu yeniden Milan’a teklif ettiler. Rossoneri yönetimi, olası bir transfer için gerekli koşulları göz önünde bulunduruyor; Nicolò, Amorim ile birlikte orta saha üçlüsünde oynamak için gerekli tüm özelliklere sahip bir oyuncu. Şu anda resmi bir adım atılmamış olsa da, Udinese ile görüşmelerin kesin olarak sonuçsuz kalması durumunda Zaniolo ve Milan arasındaki görüşmeler somut bir seçenek haline gelebilir.
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