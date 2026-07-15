Udinese’de Zaniolo’nun menajeri ile Pozzo ailesi arasında görüşme: Milan durumu takip ediyor

Zaniolo, tıbbi raporla gerekçelendirilmiş olarak Udinese ile antrenmanlara katılmamaya devam ediyor ve bu durum uzun süre devam edemez. Bu durum ne kulüp için ne de oyuncu için iyi değil. Bianconeri'nin 10 numaralı oyuncusunun menajeri Vigorelli, sabit ücretin artırılmasını ve dolayısıyla Pozzo ailesinin geçen hafta ulaştığı 1 milyon 500 bin avro rakamının daha da yükseltilmesini bekliyor. Pozzo ailesi, 2029 yılına kadar geçerli olan ve yıllık 1,3 milyon avro olan mevcut sözleşmeyi daha önce 200 bin avro artırmıştı. Önümüzdeki saatlerde, ortak bir çözüme ulaşmak amacıyla yeni bir görüşme yapılacak. Her halükarda...