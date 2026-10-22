Udinese’de Milan maçı öncesi Curva Nord ile takım yüz yüze: "Başka hatalara müsamaha gösterilmeyecek"

Çok zor bir dönemden geçen Udinese,kâbus gibi bir sezon başlangıcı, çok sayıda sakatlık ve ligdeki endişe verici konumuyla karşı karşıya. Udinese bugün kampa girerken teknik direktör Kosta Runjaic'in koltuğu, Lecce karşısında evinde alınan 3-0'lık sonucun ardından tehlikede.





TuttoUdinese'nin aktardığına göre Curva Nord, Bluenergy Stadium'daki protesto ıslıklarının ardından futbolcularla görüşmek üzere bir heyet gönderdi. Yüz yüze yapılan görüşmede tutum ve kararlılıkta değişim gerektiği vurgulandı. Taraftarlar artık hataları hoş görmeyecek. Milan karşısında kötü bir performans sergilenirse takımı desteklemeyi bırakıp sert tepki gösterebilirler.





Pazar akşamı saat 20.45'te Udine'de Udinese ile karşılaşacak Milan'ı, tribün atmosferi açısından hassas bir maç bekliyor. Sakatlıklar nedeniyle çok sayıda oyuncunun forma giyemeyeceği karşılaşmada Milan, sonuca aç ve kendini affettirmek isteyen bir takımla karşı karşıya gelecek.