Milli takımlar arası ara sırasında, kulüpler kendi oyuncularının sakatlık yaşamamasını umarken, gözler her zaman sahaya çıkan Serie A oyuncularına çevrilir. Ancak Udinese’de alarm, bir hazırlık maçı sırasında çaldı: Pordenone ile oynanan hazırlık maçında Thomas Kristensen, ligin yeniden başlaması öncesinde durumunu belirsiz kılan bir kas problemi yaşadı. Danimarkalı savunma oyuncusu kaptan kol bandını takarak ilk 11'de maça başladı, ancak devre arasında soyunma odasında kalmak zorunda kaldı ve yerini Kamara'ya bıraktı.
Udinese'de Kristensen sakatlandı: Como maçı için ne gibi gelişmeler var ve onun yerine kim oynayabilir?
KRISTENSEN'İN SAKATLIĞI
Maç, son düdüğe birkaç dakika kala Piotrowski'nin attığı golle 1-0 sona erdi, ancak Runjaic'in aklında Kristensen'in durumu var: Oyuncu, önümüzdeki saatlerde sağ uyluk fleksör kasındaki kas sakatlığının ciddiyetini ve özellikle de iyileşme süresini belirlemek için özel tetkiklere girecek; Bu arada teknik direktör, Zemura'nın da uyluk problemi nedeniyle kadroda yer almayacağını göz önünde bulundurarak, 6 Nisan Pazartesi günü Paskalya Pazartesi'nde oynanacak Como ile lig maçı için olası yedekleri değerlendiriyor.
UDINESE'DE KRISTENSEN'İN YERİNE KİM OYNAYABİLİR?
Birkaç hafta önce Bertola sakatlanmış ve sağ ayak bileğindeki sorun nedeniyle Fiorentina maçında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. O durumda Runjaic, daha önce Fiorentina maçında ligdeki ilk maçına çıkan Mlacic'i oyuna soktu ve ardından bir sonraki Atalanta maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı; Solet'in de eksik olduğu savunmadaki acil durum nedeniyle, Juventus'a karşı alınan yenilgide savunmada Ehizibue, Kabasele ve Kristensen yer aldı. Bertola ve Solet geri döndü ve sürpriz olmazsa ilk 11'de yer alacaklar. Kristensen, Como maçında forma giyemezse, Ehizibue, Kabasele ve Mlacic'ten biri oynayacak.