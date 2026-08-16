Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam olarak kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için direnebilirdi ve direnmeliydi de. Ancak yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi de hissettiriyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini alenen sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de yeni sözleşme imzalamasını sağladı, dolayısıyla savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık onun istediğini almasıyla daha yüksek. Not: B-

Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük ihtimalle Simeone'nin üçlü savunmasında ana sigorta görevi görecek ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan açıkları kapatmak için çalışırken hayati liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına büyük katkı sağlayacak ve potansiyel olarak onları o bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna biraz daha yaklaştıracak akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'ya, transfer dönemi kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı tanıyabilir. Not: A

Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında sadece Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak büyük tatmin sağlayacaktır. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve bu özellikleri Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir risk unsuru olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için yarışmak ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde parlamak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi yönetiminde yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse bile ona bu platformu sunamazdı. La Liga ayrıca Romero için Premier League'den daha uygun bir lig; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone dahil dört Arjantinli takım arkadaşı da onun hızlı şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A