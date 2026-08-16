Tottenham açısından: Nasıl bakarsanız bakın, bu, Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kulüp bu yaz büyük bir bonservis harcaması yaptı ve oyuncu satışlarından ciddi bir geri dönüş sağlamadan, tartışmaya açık biçimde gereğinden fazla para harcadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek seviyesinde; çünkü İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında görev alırken hem sağda hem solda sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performanslar arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve tabii ki meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, neredeyse bunun iki katı bir değere sahip olduğu yönünde gerçekten güçlü bir argüman var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bedelsiz transferle kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda yeterince seçenek sahibi. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter açısından: Bu, Inter için tam anlamıyla çok akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde, ilki Chelsea’ye katılırken ikincisi de Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanırken, istediğini alamamasının sonrasında Spence’e başarıyla yöneldi. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle biçilmiş kaftan. Hücuma çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan, sürekli ileri çıkan bir bek profiline sahip İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki göze çarpan boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmasa da, Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’yu da gerektiğinde yedekleyebilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırları ve panik yapmayı reddetmeleri büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna kattılar. Not: A+
Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından hak ederek daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini mutlaka hissedecektir. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin İtalyan teknik adamın başarısızlıkla sonuçlanan döneminde “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşmasının ardından, şimdi ise Kuzey Amerika’daki performanslarıyla itibarını ciddi biçimde artırdıktan sonra yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında gösterilecek ve tabii ki Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Inter, transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalıdır. Not: A+
Krishan Davis