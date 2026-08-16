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Goal.com
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Djed Spence grade gfxGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Ucuza satılan Djed Spence, Tottenham adına bir başka akıl almaz iş oldu: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını notlandırıyor

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi, 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimlerin yüksek bonservisli hamleler yapmasıyla bir kez daha hareketli geçtiğini gösteriyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en azından kulüplerden birinin, hatta bazen oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsalardı neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda anlaşma da var.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan en iyi kimin çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi olduğu anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'a, 34 milyon £)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam olarak kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için direnebilirdi ve direnmeliydi de. Ancak yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi de hissettiriyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini alenen sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de yeni sözleşme imzalamasını sağladı, dolayısıyla savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık onun istediğini almasıyla daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük ihtimalle Simeone'nin üçlü savunmasında ana sigorta görevi görecek ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan açıkları kapatmak için çalışırken hayati liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına büyük katkı sağlayacak ve potansiyel olarak onları o bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna biraz daha yaklaştıracak akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'ya, transfer dönemi kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı tanıyabilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında sadece Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak büyük tatmin sağlayacaktır. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve bu özellikleri Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir risk unsuru olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için yarışmak ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde parlamak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi yönetiminde yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse bile ona bu platformu sunamazdı. La Liga ayrıca Romero için Premier League'den daha uygun bir lig; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone dahil dört Arjantinli takım arkadaşı da onun hızlı şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

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  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon £)

    Tottenham açısından: Nasıl bakarsanız bakın, bu, Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kulüp bu yaz büyük bir bonservis harcaması yaptı ve oyuncu satışlarından ciddi bir geri dönüş sağlamadan, tartışmaya açık biçimde gereğinden fazla para harcadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek seviyesinde; çünkü İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında görev alırken hem sağda hem solda sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performanslar arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve tabii ki meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, neredeyse bunun iki katı bir değere sahip olduğu yönünde gerçekten güçlü bir argüman var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bedelsiz transferle kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda yeterince seçenek sahibi. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter açısından: Bu, Inter için tam anlamıyla çok akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde, ilki Chelsea’ye katılırken ikincisi de Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanırken, istediğini alamamasının sonrasında Spence’e başarıyla yöneldi. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle biçilmiş kaftan. Hücuma çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan, sürekli ileri çıkan bir bek profiline sahip İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki göze çarpan boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmasa da, Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’yu da gerektiğinde yedekleyebilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırları ve panik yapmayı reddetmeleri büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna kattılar. Not: A+

    Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından hak ederek daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini mutlaka hissedecektir. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin İtalyan teknik adamın başarısızlıkla sonuçlanan döneminde “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşmasının ardından, şimdi ise Kuzey Amerika’daki performanslarıyla itibarını ciddi biçimde artırdıktan sonra yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında gösterilecek ve tabii ki Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Inter, transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalıdır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 22 milyon €)

    Rayo açısından: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadarını tam olarak alamamış olabilir, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Rayo’nun görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada €50 milyonluk (£43m/$58m) serbest kalma bedelini talep ettiği bildirildi, ancak Chelsea’nin ilk £15 milyonluk ($20m) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Gerçekte ise Chavarria, batı Londra’ya gitmek istediğini açıkça ortaya koyduktan sonra kulübün pazarlık gücü çok yüksek değildi ve 28 yaşındaki oyuncu da çok daha yüksek bir bedel talep edebilecekleri, yüksek potansiyelli genç bir yetenek değil. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizinciliğin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacak. Not: B

    Chelsea açısından: Chelsea’nin, Dünya Kupası sırasında Marc Cucurella’nın hızlı bir şekilde Real Madrid’e ayrılmasının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; bu ayrılık, Jorrel Hato’yu kadrodaki tanınmış tek kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella, kendi mevkisinde tartışmasız dünyanın en iyilerinden biri hâline gelmişti. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans sergiledi ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam €22 milyonluk (£19m/$25m) paket, £60 milyon değer biçilen ($81m) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile. Not: B-

    Chavarria açısından: Ne hikâye ama! Chavarria, ancak 22 yaşında Real Zaragoza’ya katıldığında İspanya’nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool’un patronu olan Andoni Iraola’nın onu 2022’de Rayo için kadroya katmasıyla La Liga’ya yükseldiğinde 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde sürekli gelişim gösterdi; öne çıkan, agresif, ayağına hâkim bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi gerçekleştiriyor ve kendisine açıkça hayran olan vatandaşı Alonso’nun yönetiminde etkileyici fırsatlar bulması için her türlü ihtimal mevcut. Not: A+

    Krishan Davis

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  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonuna daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam yalnızca 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için konulan 55 milyon euro'luk (47 milyon sterlin/64 milyon dolar) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırılmaması gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından oluşan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftada 180.000 sterlin ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışmayı sürdürürken, Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, bu yüzden kağıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğun temposuna hızlıca uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon sterlin ödemekten geri adım attı, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, Anfield'a omuzlarında büyük bir baskı ve yanıtlaması gereken çok sayıda soruyla gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini tazelemesi için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları göz önüne alındığında başka bir elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların farkındadır. Geçen yıl, ruh sağlığı için ara verme ihtiyacı duyduğu zorlu bir dönemden geçtikten sonra yeniden futbolun keyfini gerçekten çıkarmak amacıyla, şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin ateşli desteği de Araujo'ya ciddi bir adrenalin yükselişi sağlayacaktır. Ayrıca o, öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirildiği temel hataları artık ortadan kaldırması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021'de A takıma çıkış yapmasından bu yana hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamamış bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve bonuslarla birlikte £25 milyon artı £5 milyon, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025'te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace'taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace'tan Maxence Lacroix'i kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, dolayısıyla kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu oyuncular arasında Chalobah'tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına direnemediği anlaşılıyor. Not: B

    Como için: Como'nun Cesc Fabregas yönetiminde kaydettiği ilerlemenin bir yansıması da, 2026-27'deki Şampiyonlar Ligi debutuna hazırlanırken Chelsea'den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekibi, Nico Paz'ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; zira İngiltere milli takım oyuncusu olmasına rağmen Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı haline gelmişti, bazıları ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) tutarındaki paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah'nın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A'nın daha yavaş temposu ona pekâlâ uyabilir. Not: C

    Chalobah için: Açık konuşmak gerekirse, Chalobah Chelsea tarafından birkaç yıldır sürekli belirsizlik içinde bırakıldığı için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir izlenim var; 2023'te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest'a transferi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace'a kiralandı, burada iyi bir performans sergiledi, ancak ana kulübünün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperleri olmasına rağmen Chalobah'nın yeniden sıralamada geri düşeceğini transfer faaliyetleriyle açıkça ortaya koydu ve tamamen kâr yazdıracak olması da Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararını açıkça etkiledi. 27 yaşındaki savunmacı için bu, nihayet temiz bir ayrılık anlamına geliyor; artık Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve Como Gölü kıyısındaki Avrupa'nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimleme fırsatını dört gözle bekleyebilir. Serie A'daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle için tam bir felaket. Sandro Tonali'yi 100 milyon sterline Tottenham'a göndermek orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak şimdi Guimaraes olmadan durum, 2025-26 sezonundaki çalkantılı süreç boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan Brezilyalı yıldızın yokluğunda, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Yeni transfer Sean Steur'ün henüz 18 yaşındayken Guimaraes'in yerini doldurmasının beklenmesi haksızlık, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünülürse gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek toplamıydı. Kaptan olarak Brezilya milli oyuncusu aynı zamanda örnek olarak liderlik yaptı ve sık sık takım arkadaşlarını adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'nin, kulübede resmen Eddie Howe'un yerine geçtiğinde orta sahayı istikrara kavuşturmak için önünde devasa bir görev olacak ve Guimaraes için yeterince tecrübeli bir alternatif hemen bulunmazsa bu görev imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, kolaylıkla Martin Odegaard'ın yanında bir 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de ikili mücadele kazanma sayısında tüm Arsenal oyuncularını geride bırakmış olmasıyla, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarları, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz şekilde uyması nedeniyle Guimaraes'in uyum süreci yaşamayacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve artık Guimaraes onların korkutucu merkez hattını tamamladığına göre, yurt içindeki rakiplerinden herhangi birinin onları fiziksel olarak bastırabileceğini düşünmek zor. Paris Saint-Germain ile yeniden karşılaşmaları halinde aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da o bir türlü ulaşılamayan kupayı sonunda kazanma şansları açısından oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu Dünya Kupası'nda da en ufak bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladı; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kabus gibi elenişten önce, belirleyici etki bakımından Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanda teknik kapasitesi üst düzey, öldürücü pası görebiliyor ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna esnekliğini ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olmak adına tüm kutucukları işaretliyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre kadar çekinmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanı için bir başka darbe niteliğinde. Elbette Mastantuono'nun, Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi, İtalya'da yeniden ritmini bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise Real, Fiorentina'da iyi iş çıkarsa bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamladı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde pek çok engel var. Not: F

    Fiorentina için: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmaya çalışan La Viola için mükemmel ve düşük riskli bir transfer, her ne kadar oyuncunun yıllık 3,5 milyon € maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar da. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara olarak ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanların yanıldığını kanıtlamak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de aç olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalyan vatandaşlığına sahip; bu da transfer dönemi kapanmadan önce Serie A kurallarına uygun şekilde yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların da önünü açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği vaat düşünüldüğünde tam bir fırsat gibi görünen 63 milyon €'luk bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkısı, etrafındaki heyecanı haklı çıkarmaya pek yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıdı; özellikle de Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya gidiş, Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta bunu yapması için ona alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın tutumunu gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te başka bir yerde ilk 11’de oynamak için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen Trafford’nun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer ederek genç İngiliz’i hemen yeniden geri plana itti. City, duygular ve aidiyet yerine iş ihtiyaçlarını acımasızca önceliklendirmesiyle ün yaptı ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye 27 milyon sterlin ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde sadece kupa kalecisi olarak kullandıkları bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan son derece memnun olacaklardır. Bir başka çok beğenilen, genç ve A takım potansiyeline sahip altyapı mezununun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu transfer, yaz döneminde sessiz sedasız kadrosunu güçlendiren Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor; takım, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa sıralaması için gizli favorilerden biri olabilir. Trafford, Elland Road’da Harry Wilson ve Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından imza atan isim oldu ve Leeds’in sorun yaşadığı bir pozisyon için üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından da istendiği biliniyordu ve Premier League’de birçok takım arasından seçim yapma şansı vardı. Onun Leeds’i seçmiş olması önemli ve belli ki gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inanıyor. Toplam 45 milyon sterlinlik (60,5 milyon dolar) paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için önemli bir meblağ, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bu rakamın iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City’den uzakta hayata ikinci bir başlama girişimi; 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede kendisini bir Premier League 1 numarası olarak kabul ettirme şansı gerçekten var. Geçen sezon daha fazla forma giymesi gerektiği konusunda açık konuşan kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğu çok netti ve bu transferin, artık 32 yaşında olan Jordan Pickford’un yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yoluna onu sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna alınmış olması sayesinde kendisine bir fırsat verilmesi için güçlü bir ihtimal doğacaktır. Bazıları Leeds’i Newcastle ya da sözde “big six” kulüplerine tercih etme kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. İçten içe bu transferi daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibileri, daha büyük adımlar atmadan önce yeteneklerini Red Bull Arena'da geliştirdi ve Diomande de kulübün şimdiye kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmaları çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinde itici güç oldu ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularını yüksek bedellerle elden çıkarmaya yabancı bir kulüp değil; hatta transfer modelinin tamamı buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden bir başka cevheri ortaya çıkaracaklar. Diomande'nin Real'de hızlı bir başlangıç yapması da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı ancak günümüz piyasasında en önemli hedeflerinizi kadroya katmanın yolu artık bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından toparlanma süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için takımın kanat rotasyonuna kesinlikle takviye gerekiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için bastırması nedeniyle bu genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğin yanı sıra topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olacaktır. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Sıradan taraftarların çoğu, geçen yıl bu zamanlar La Liga'dan 2024-25 sezonunda düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon €'luk transferini tamamlarken Diomande'nin varlığından bile haberdar değildi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; kulübün rezerv takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı vererek Alman kulübü için ne kadar müthiş bir keşif olduğunu hızla kanıtladı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti ama muhtemelen Madrid'in kendisini isteyeceğini yine de hayal etmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da ne olursa olsun onu kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yılda sergilediği insanüstü istikrara yaraşır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'i beşinci sırada bitirip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmesinin ardından Slot'u ve kulüp yönetimini de kamuoyu önünde hedef aldı. Kadroda rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere birçok isim dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozma konusunda en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de göründü, çünkü hücumdaki üretkenliği kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik daha da görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, ilgili tüm taraflar için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Suudi Pro League ekiplerinin hedefinde olan Salah için bonservis bedeli bile alınamaması da ayrıca bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük vurgunlarından biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğinde bir kulüp için yine de müthiş bir iş. Kendi jenerasyonunun en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini getirerek ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı istemekte sonuna kadar haklılar. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi şekilde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer; Manchester United kalecisi Andre Onana'nın son dönemdeki kiralık sözleşme uzatmasının da üzerine koyuyor. Eğer Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle gol krallığını paylaşan Paul Onuachu ile anında güçlü bir uyum yakalayabilirse, takım zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde de güçlü bir seri yakalayabilir. Not: A

    Salah için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusuyken Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmek Salah adına utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi çıkarlarının önüne koymasının en ağır bedelini ödedi; bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkum görünüyor. Eski Roma yıldızıyla Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinden hiçbirinin ilgilenmemiş gibi görünmesi, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde oldukça çarpıcı. Salah Türkiye'de golcülüğünü yeniden bulacaktır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden dolayı özel hayatında mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egoyu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmak için çabalamak yerine yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford için: Chelsea devreye girdiğinde Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’ın önünde durması zaten pek olası değildi ve kulüp, sözleşmesini feshederek onun yolunu da açtı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli parçalarından biriydi; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada ciddi bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sessiz geçen transfer döneminin ardından Arılar, piyasaya büyük bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle takıma katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini ikame etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e taşınmasıyla birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla etraftaki en iyi genç yetenekleri yığma transfer stratejisinden çok ciddi bir kopuş anlamına geliyor. Liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören, Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan ve kendisine hayranlık duyan birçok isim arasında eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de bulunduğu Henderson, son yıllarda bunların hepsinden ciddi şekilde yoksun kalan bir kadroya tecrübe, istikrar ve olgunluk katma hedefinde Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne katacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneği için değil, saha dışında sağlayacakları nedeniyle alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda onun mizacı ve bilgi birikimi paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarın desteğini kazanması gerekecek. Buna rağmen, Son 16 Turu’nda Meksika ile oynanan maçın ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendisini hazır tutup hatta antrenman yaparak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu hissettiriyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında olan Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, kariyerinin bu aşamasında ona mutlaka çok cazip gelecektir. Saha dışındaki katkısının yanı sıra, Chelsea kültürünü yenileyip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında yeni bir dönemi başlatması da beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun bunda başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani zaten emekli olabileceği yaşa dek onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üstündeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, bedeli açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, en üst seviyedeki deneyim eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bedel olan 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) karşılığında Barco'yu kardeş kulübünden transfer ettiği bildirildi. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma olsa da bunların yalnızca üçüncüsü bonservisliydi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılığını üzüntüyle karşılayacaktır. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı; Strasbourg'un üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca takımın Konferans Ligi'nde yarı finale yükselme yolculuğunda da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco, ileriye dönük paslarıyla Strasbourg'a gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini adeta taradı. Strasbourg'un Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için adeta düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışma sonrasında da dünya çapında dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin düzenli ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan, kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco, Chelsea'nin rakip yarı alanda top dolaşımını sürdürmesine yardımcı olabilir ve topu geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlayabilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse onun varlığı bu darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve hâlâ ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyele sahip. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılışının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynamış, ardından Sevilla ve Strasbourg'a kiralanmıştı ve sonuncusu geçen yaz onun bonservisini aldı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso da onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Dünya Kupası gibi zorlu bir sahnede Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışma deneyimi de Barco'nun işine yarayacaktır; turnuvada Arjantin adına yalnızca 19 dakika oynamış olması buna engel değil. Chelsea'de sınırlı bir role alışması da gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Çünkü kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü ismi konumundaki futbolcusunu kaybediyor. Elbette 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken Brighton, Danny Welbeck’in ayrılığına içerlemeyecektir, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük beklentiler yaratan genç Yunan forvet Stefanos Tzimas aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olduğu için, layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter, ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor; ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kimi hedefleyecekleri şu an belirsiz, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. Welbeck, kariyerinin son dönemine girmiş olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla getiriyor. Üstelik sadece kadroda sayı tamamlayan bir isim de olmayacak. Brighton forveti, artık 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulübün kadrosundaki birçok forvet arasında yer aldığı düşünüldüğünde Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini göstermiş durumda. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kenardan gelip ciddi süreler alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması beklenmeli. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea katılım hakkı elde ederse, ona 2027-28 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Maviler onu takımda tutarsa Delap için olduğu gibi Pedro için de mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da kendisine yeni sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğini ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminde yine de büyük başarılar yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, aralarında o uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de bulunduğu tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına girdi, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsa bile çok yüksek bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık sorunları göz önüne alındığında bu hamle Inter için, serbest transfer olsa bile, ciddi bir risk barındırıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, deneyimli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde potansiyel olarak daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Nerazzurri’nin ayrıca Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerin önüne geçerek savunmacının imzasını aldığı bildirildiği için bu transferi adeta bir fırsat transferi olarak görüyor olması da muhtemel. Not: B

    Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacak. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama da oldukça uygun olmalı. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde muhteşem Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, onu milli takım düzeyinde yeniden yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'yı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen, baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını zaten bekliyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme isteğinin farkında olduğu da bildiriliyordu. Piyasanın şişkinliği göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden formuna kavuşan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara bırakırsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de girişimde bulunabileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da var ve bu da büyük olasılıkla mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılacağı anlamına geliyor. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam oyuncusu olan, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'le birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi hemen kazandırıyor. Şimdi mesele, fazlalıkları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters istikamete gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı şekilde sağlam performanslar sergilemesinin ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerin sınırlılıkları ile geleceklerini çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta kült bir kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, onun yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan, Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeydi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon £ mu yoksa 130 milyon £ mu, orası ayrı mesele, Forest ikincisi olduğunu söylüyor, ancak iki yıl önce sadece 35 milyon £’a alınan bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Bu yüzden, Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok pahalıya patlayan bir anlaşma yaptırdı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini açıkça ortaya koymamış olsa da, bütün işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Kalsa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtını devralacak güçlü bir halefe ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson doğru profil gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir uyum gibi gösteriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile forma giymedi. Anderson, uluslararası düzeyde hâlâ İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini açıkça aştı. En üst düzeyde oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’e kıyasla daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kendini kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki tek sezonluk unutulabilir performansı ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketi nedeniyle aslında çok kolay şekilde gönderilmesi zor bir isim olabilirdi. 10 günden biraz fazla bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılışını tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık transferle Aston Villa’ya gitmesiyle hızlıca sonuç verdi. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak rakamın Chelsea’nin değerlemesinin çok altında olmayacağını düşünmek mümkün. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru kıran bir bedelle kadrosuna kattıktan sonra. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu hamle Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve umut, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak bir süredir Manchester United günlerinde onu bu kadar dikkat çekici bir yetenek yapan canlılık ve özgüvenden yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer önemli riskler barındırıyor gibi hissettiriyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Villa’nın onu muhtemelen yüksek bir bedelle alma zorunluluğu sürerken bekleneni veremezse ciddi sorular gündeme gelecektir. Anlaşma ayrıca mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak ayrılmış olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Bu yapı ise Rogers ve Garnacho anlaşmalarından doğan kârı UEFA’nın gözünde azamiye çıkarmak için açıkça tasarlanmış durumda. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı Villa’nın ilk 11’inde kapılabilecek bir yer bırakmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “büyük altılı” kulüplerden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, şartlı satın alma zorunluluğu içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın yaşadıklarının da farkında olacaktır; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın ilk beş liginden birinde forma giyiyor olsaydı kuşkusuz daha yüksek bir bonservis değeri olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde edecek olmaktan fazlasıyla memnun kalacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu seviyedeki bir para, bir Jupiler Pro League takımı için büyük önem taşır ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kutucuğu işaretleyecek bir isim olacak. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak müthiş bir yıl geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette, bonservis bedeli günümüz piyasasında iyi bir fırsat gibi görünse de bu transfer belli riskler barındırıyor; Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlanmıştı, gerçi o zaman çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkumdu. Bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olmasının da verdiği moral var. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile ortaya koyduğu yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler, başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, dolayısıyla bu transferin gerçekleşmiş olmasından büyük heyecan duyması kaçınılmaz. Şimdi sıra, kendisini Kuzey Londra'da kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu çalışmaya geldi. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrata imza atma ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açık şekilde daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye bir sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı epey eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick, beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini nihayet ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, çok yönlülüğü ve hızıyla bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir platform bulamayacak Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi duruyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League hiyerarşisindeki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal'e gitseydi, bu başka bir mesele olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, Chelsea'nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough'dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa'nın bir yedek bulmasına büyük ölçüde yardımcı olacak ve aynı zamanda Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirecek çılgın bir para anlamına geliyor. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers'ın bu yaz batı yerine kuzey Londra'ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın yol açtığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok aranan hücum oyuncularından birini kadrosuna katmak için Arsenal'i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea'nin 'bomba timi'nden bir oyuncunun Villa Park'a, hem de fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservisle gideceğini düşünüyor. Yine de daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez'e yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League'de geride yalnızca iki iyi sezonu bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atan 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea'nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşan bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Rogers'ın gönlünü Emirates'e taşınmaya kaptırdığı varsayılıyordu; burada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard'ın yerini alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika işler yapan Alonso'nun Rogers'ın fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers'ın Stamford Bridge'e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin daha da belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve çok kötü yönetilen bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir hamle. Özellikle de artık Premier League'de yakın arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester'dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla 'cold' sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı yaratıyordu ancak formda olduğunda müthiş bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi kupasını kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Çok hoş bir sürpriz. Transferin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle çok fazla maç yükü taşıyor. Ancak Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hâle gelmesinin ardından onun gelişi Old Trafford çevresindeki paniği bir nebze olsun azaltacak. Tielemans kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacak; bu bedelle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılacak isim olarak gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, kariyerinin bu aşamasında bunun eski Leicester City orta sahası için gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bunda da bir sorun olmazdı. Villa zaten başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bu transferi Tielemans için çok büyük bir hamle hâline getiriyor; o da şüphesiz oyunun en büyük sahnelerinden birinde harika pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, umut vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak süre aldı ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda görev yaptığında sık sık etkileyici bir performans sergiledi. Görünüşe göre büyük ihtimalle ayrılacak olan Fernandez giderse, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz görülmediği açık ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın bonuslarla birlikte 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlinlik teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya ekibi Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para nedeniyle bu teklif muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yeteneğe dönüşürse, bu anlaşma geriye dönüp hoş anılarla hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tarafların tamamı açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusu olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. United yöneticilerinin Fernandes girişimi sonuçsuz kalınca 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak transfer dönemi sona erdiğinde kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Beklenti, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna, Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından alınmamış olmasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülebilir; Santos'un 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla dakika alıp almayacağını ise zaman gösterecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi kadrosuna katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha revizyonu sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'de yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimin uzağında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olmasının hayalini kuruyordu. Ancak Liverpool daha sonra Alexander Isak'ı en acı verici koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini sert bir şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirmiş olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezonun bitimine çok kala Anthony Gordon'ın ayrılacağı zaten belliydi, ancak hayalin gerçekten sona erişini temsil eden şey, her takıma değil de Tottenham'a giden Tonali oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda ve bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Yine çarpıcı bir transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Spurs, Tonali için kulüp rekoru olan transfer ücretini bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle gelmesin ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız biçimde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapacak isim gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bunun karşılığını alması hayati önem taşıyor. Ancak şimdilik taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetiminde transfer piyasasında benimsenen temkinli/cimri yaklaşımdan yıllarca bıkan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak kadar nakde sahip bir Serie A kulübünün olması zaten mümkün değildi ve Newcastle'ın istediği bonservis bedeli İngiltere'nin elit kulüplerini de anlaşılır şekilde geri adım attırdı. Sonuç olarak Tonali, artık en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'a gitti ve bu inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries'in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelmiş bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter adına sorgulamak gerekir. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri. Bu yüzden €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl varken günümüz piyasasında çok daha yüksek bir bedel getirilebilecek bir oyuncu için Inter açısından oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse, Inter'in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu, Eylül 2024'te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga'nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı fırsatları değerlendiren bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid adına bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos'un ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bedel, kulüp efsanesi Dani Carvajal'in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos'un ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan ziyade hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid'e o bölgede, daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlik bırakıyor. 30 yaşında olması nedeniyle uzun vadeli bir alternatif de sayılmaz ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries'in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedenidir. 2021'de PSV'den geldiğinden bu yana Inter'e sadakatle hizmet etti; sağ kanat beki pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı verdi, Nerazzurri'nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu'daki baskıyı onun üzerinden bir ölçüde alacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries'in Alexander-Arnold'u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek de oldukça ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak devasa bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez önemli satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de kulübün en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olan Portekizli, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücünün pek de iyi olmadığı bir durumda Portekizli için talep ettiği rakamın tamını almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi ender de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer bunun da ötesinde. Fernandes, çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayabilecek bir futbolcu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinde de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üstünde ödeme yapmaya razı oldu. Bu nedenle bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka koza dönüşecek. Rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Ancak bunun yerine geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üzerinde bitiren Spurs'e gitti; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir transfer gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, iki taraf da istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde olmayabilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV açısından: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte takım üzerindeki etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece bir zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bonservis belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da istikrarlı şekilde kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern açısından: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya verilmiş refleksif bir karar değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun zamandır inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari açısından: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası bundan daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir takımda kendine yer açmak biraz kabus gibi olabilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan o klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir takviye olabileceğini de anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından bu, Atalanta için bir başka akıllıca hamlenin tüm işaretlerini taşıyor. Palestra için ödenecek yüksek 55 milyon avroluk (£47 milyon/$62 milyon) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç kez forma giyen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etme kararı aldığı öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihindeki en pahalı dördüncü satış oluyor ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo'da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra fikri değişti ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Chelsea teknik direktörü değil, menajeri olarak Xabi Alonso'nun etkisini gösteren ilginç bir işaret. İspanyol çalıştırıcının bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davranarak 24 saat içinde Palestra için Inter'in hamlesini çalıp avantajı eline geçirdi. Palestra'nın Serie A şampiyonuna katılması yaygın şekilde bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir transfer çalımı. Çok yönlü, hızlı ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorluklarına da uygun olmalı. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu henüz 21 yaşında ve en üst seviyede yalnızca bir iyi sezon geçirdiği için hâlâ gelişime açık. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Palestra'nın, çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra'nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Maviler'in teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst liginde kendini test etme fırsatına hemen atladı. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı ona cesaret verecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığı, yeni menajer altında kilit bir figür olmaya hazırlandığını gösterdiği için, Alonso da kararında etkili olmuş olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böyle saçma bir meblağı ödemeye hazır birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atıyor olacak. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çare olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘false nine’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası seviyede hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da öyle. Dolayısıyla, bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele ki saçma sapan €75 milyonluk bir bedelle hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, gerçekten akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir forvet. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası taşmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini de tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da dile getirildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de Ruben Amorim’in 9 numarasından istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ama bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için, başrolde olma adına çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos yönetimindeki Portekiz formasıyla 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’ya sadık kalmayı tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; çünkü genel kanı, PSG’nin imrenilecek bir olağanüstü hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulabilecek iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak; çünkü bu bedel zaten başlı başına büyük, ancak bir Serie A takımı için gerçekten devasa. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce sadece 2 milyon sterline transfer ettikleri bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, oyucu satışını en iyi yapan kulüplerden biri olarak itibarlarını daha da güçlendirecekler. Anlaşmayı daha da iyi kılan nokta ise Van Hecke’nin Amex Stadium’daki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olmasıydı. Bu nedenle kulüp, Hollandalı stoperden böylesine yüksek bir bonservis geliri elde ettiği için çok memnun olacaktır; her ne kadar daha önce oyuncunun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olduğu bildirilmiş olsa da. Kaçınılmaz olarak bu geliri yüksek potansiyelli bir alternatife yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor, ki bu ayrı bir transfer olurdu. Ellerinde hâlihazırda da çok az stoper seçeneği yok; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’da birlikte çalıştığı Van Hecke için yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği çok açık olan bu transferde, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğine dair haberler ortaya çıkmışken, güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzere olmasına rağmen Spurs’ün stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissine kapılmamak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünürdünüz, ancak Brighton’ın ne kadar çetin pazarlıkçı olduğu biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero ise çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılan bir isim ve diğer stoper Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi olan ve uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük adımlar için bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde kesin ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak kulüp herhangi bir Avrupa futbolu sunamıyor. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek olan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından gerçekten gidilecek tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz yalnızca 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir ancak Pamplona ekibi, Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı bir durumdaydı. Bu da onun 40 milyon avroluk (£34,5 milyon/$45 milyon) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, yine de 15 milyon avroluk (£13 milyon/$17 milyon) kazanç Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemel görünüyordu ve serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir unsur! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tynesiders’ın teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool, bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir ama aynı zamanda böylesine yüksek değerlendirilen genç bir kanat oyuncusunu sonradan uygun bir bedele dönüşebilecek bir ücret karşılığında kadroya kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde görev yapabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik direktör Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum gibi duruyor. Ancak yine de genç İspanyol’un, Rio Ngumoha’nın gerçek bir süper yıldıza dönüşme yolunu kapatmamasını sağlaması gerekecek; buna karşın kulübün, bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için pek suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde oldukça gezgin bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden çıktıktan sonra daha sonra Real Madrid’e gitti ve yalnızca bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşip uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak ve vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini artırmasını gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenmiş hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar düşmesine izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu 2024-25’te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma vakti geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan berbat bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool’un Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, dağınık bir sezon ve peş peşe gelen yüksek profilli hatalar ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından potansiyel yedekler olarak Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet’yi şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının devasa bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu yine de risk taşıyor. Beyazlar’ın geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırma kararı aldığı bildiriliyordu; bu da oldukça anlamlı. Fransız oyuncu gününde iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ mevkiisindeki oyuncular için zirve yıllarına ulaşmış değil. Real fiilen onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulacağına oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıkların pençesinden kurtulamıyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, taraftarlar ile medyanın Beyazlar üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde, çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen’in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızla uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu denen kazan içinde, Anfield’daki son sezonuna damga vuran hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid’e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold’un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho’nun yenilenmiş Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası, ayrıca Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu. Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamış olmasını umuyordu, ancak bu bir süredir gelmekte olan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil, ancak dokuz yıllık yıldız performanslarla dolu hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de hepsinden önemlisi kişiliği, City'de çok özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazıları hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transferi artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı, ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo büyük ihtimalle Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ve azmin o kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır aradığı İspanya transferi. En az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve şimdi sonunda Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatı bulacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda ve zorlu bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardımcı olmak, onun hiç kuşkusuz sahip çıkacağı ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok sert ve Silva eskisi kadar dinamik değil, ancak Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması bir nebze üzücü, ancak Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'a, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de gelişinin ardından iyi başlamasa da sonrasında Chelsea için savunmanın kilit isimlerinden birine dönüştü, bu yüzden onun zararına gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon £’a (80 milyon $) transfer ederken baştan fazla ödeme yapmıştı ve perde arkasında ayrılma niyetini ortaya koyduğu, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz görülmediğine karar verilmesinin ardından 52 milyon £’a (69 milyon $) kadar bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı aynı zamanda tecrübe açısından ciddi eksikleri olan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve ayrıca gelmesi beklenen Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. 60 milyon €’luk bonservis, son yıllarda transfer döneminde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey katkısını gerçekçi şekilde alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar konusunda bir şeylerin mutlaka değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu hamlenin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasını kaybetmiş bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid kendisini çağırdığında Cucurella hemen evet dedi. Mourinho’nun özellikle istediği isim gibi göründüğü düşünüldüğünde, Carreras’ın Portekizlinin ilk 11’inde zaman zaman yer değiştirerek kullanılması beklenirken onun da kilit bir oyuncu olarak kendini kabul ettirme ihtimali oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da hesaba katılırsa, kötü şöhretli derecede sabırsız Bernabeu taraftarını karşısına alma riskiyle yüz yüze kalmamak için hemen katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır. Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan İskoç oyuncu, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline transfer edilmişti ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının kendisini yakalamaya başladığını inkâr etmek mümkün değil. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerine erkenden hamle yapmasının nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilselerdi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satarlardı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in Anfield'a hâlâ tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, mücadele gücü ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı acı biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies kısa süre önce ayak bileğini kırmıştı, ama Spurs'ün yine de tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı sağlayacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 adanmışlığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu hissi devam ediyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir noktada yeni sözleşme teklif etmedi. Yine de Spurs dışında seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Ancak Robertson, De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasitede olduğu düşünüldüğünde, Tottenham'ı şu anda ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Yine de Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süreyi kuzey Londra'da bulacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için canla başla mücadele etti, ardından da ancak gecikmeli olarak Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç yardımcı olmadı. Bu nedenle Newcastle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki zorluk, bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısını seçme isteğinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi belgelenmiş sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kuşkusuz faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında kaydettiği 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon, Flick'e bir kanat oyuncusundan istediğini verme konusunda Rashford'dan daha olası bir isim olsa da ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yeniden aklından çok parasına güvenen bir kulüp hâline döndüğünü düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir gelişme. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulüp transferini sonunda yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılması nedeniyle aklının çelindiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ı şimdi bekleyen büyük sınav da tam burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ancak Gordon yine de bonservis bedelini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yi rotasyon oyuncusu olsun diye ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen artık Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal'la birlikte sahaya dizilecek! Not: A

    Mark Doyle