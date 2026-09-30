Ucuza giden bir kulüp efsanesi: Atletico Madrid, 2011'de Sergio Aguero için neden Manchester City'ye indirim yaptı?

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, Aguero'yu şaşırtıcı şekilde Real Madrid'in daha önce sunduğu tekliften daha düşük bir bedelle Manchester City'ye sattı. İngiliz kulübü 36 milyon € ve buna ek olarak değişken bonuslar olarak 4 milyon € ödedi.

Ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, oyuncunun 45 milyon €'luk serbest kalma maddesinin tamamını ödemeye hazır olduğu bildirildi. Aguero, şehirdeki rakiplerine katılmaya tamamen açık olsa da Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin devreye girdi. Marin, en büyük rakiplerine satış yapmanın taraftarların öfkeli protestolarına yol açacağını bilerek bu transfere kararlı şekilde engel oldu.