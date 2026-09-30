Getty Images Sport
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Ucuza giden bir kulüp efsanesi: Atletico Madrid, 2011'de Sergio Aguero için neden Manchester City'ye indirim yaptı?
Soruşturma ve Aguero'nun mirası
Premier League, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi dokuz sezonluk bir dönemde ciddi mali ihlallerden suçlu bulduğunu ve ayrıca soruşturmayla iş birliği yapmadığına hükmettiğini açıkladı.
Bunun sonucunda, kulübün o zaman diliminde yaptığı her transfer şimdi yoğun inceleme altında. Buna doğal olarak Sergio Aguero'nun Temmuz 2011'deki ses getiren gelişi de dahil. Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu, 390 maçta 260 gol atarak beş Premier League şampiyonluğu, bir FA Cup ve altı Lig Kupası kazandı.
- AFP
Real Madrid'ın daha yüksek teklifi reddedildi
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, Aguero'yu şaşırtıcı şekilde Real Madrid'in daha önce sunduğu tekliften daha düşük bir bedelle Manchester City'ye sattı. İngiliz kulübü 36 milyon € ve buna ek olarak değişken bonuslar olarak 4 milyon € ödedi.
Ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, oyuncunun 45 milyon €'luk serbest kalma maddesinin tamamını ödemeye hazır olduğu bildirildi. Aguero, şehirdeki rakiplerine katılmaya tamamen açık olsa da Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin devreye girdi. Marin, en büyük rakiplerine satış yapmanın taraftarların öfkeli protestolarına yol açacağını bilerek bu transfere kararlı şekilde engel oldu.
Bir masa örtüsü üzerinde yapılan anlaşma
Büyük bir taraftar isyanını önlemek için Gil Marin, Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak ve eski sportif direktör Brian Marwood ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.
Bir restorandaki görüşme sırasında transferi başarıyla sonuçlandırdılar. Resmî belgelerin yokluğunda, ilk anlaşma meşhur şekilde bir masa örtüsünün parçası üzerine yazıldı. Bu nedenle Aguero için belirlenen düşük bonservis, tamamen Atletico Madrid'in iç kaosu önleme ihtiyacından kaynaklanıyordu. Gil Marin kısa süre önce de doğrudan bir rakibini güçlendirmemek için Julian Alvarez'i Barcelona'ya satmayı reddederek benzer bir tavır aldı.
- Getty Images Sport
Kulübü bundan sonra ne bekliyor?
Manchester City'nin bağımsız komisyonun yıkıcı kararına itiraz etmek için cuma gününe kadar süresi var. Aguero transferi, satan taraf açısından yasa dışı mali manipülasyondan uzak görünüyor olsa da kulüp, düzenleyiciler on yıllık mali ihlallerine uygulanacak kesin yaptırımları belirlerken yoğun bir hukuk mücadelesine hazırlanmak zorunda.
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