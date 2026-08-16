Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına yine kafa karıştırıcı bir transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz büyük bir meblağ harcadı ve oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde etmeden, tartışmalı biçimde fazla para harcamış olabilir. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek seviyesinde. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen Spence, hem sağ hem de sol bekte yaptığı son derece sağlam savunma performanslarıyla adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Tottenham, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlü yapısı, zirve dönemine giriyor olması ve tabii ki meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, gerçekten de neredeyse bunun iki katı değerde olduğu savunulabilir. Spurs, Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek bölgesinde en azından iyi durumdaydı; sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu görülüyor ve kadroda Destiny Udogie de var. Ancak birçok taraftar, Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter için: Bu, Inter adına gerçekten büyük bir fırsat gibi görünüyor. Inter, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından Spence’e başarılı şekilde yöneldi. Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek, bu role özel bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle mükemmel; rakip kanat oyuncularını durdurmada ne kadar etkiliyse ileri çıkışlarda da o kadar başarılı olan, sürekli hücuma çıkan bir bek olan İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki belirgin boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini birebir karşılaması şart olmasa da, Spence savunma anlamında bir seviye yukarıda ve ayrıca solda muhteşem Federico Dimarco’yu da yedekleyebilecek çok yönlülüğe sahip. Serie A şampiyonu ekip bu bonservis bedelinden de çok memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirildi, ancak sabırları ve panik yapmayı reddetmeleri büyük karşılık verdi ve 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+
Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından hak ederek daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini mutlaka hissedecektir. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey hırpalandı; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin talihsiz teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da kümede kalma mücadelesine yaklaşmışken, şimdi ise Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde artırdıktan sonra yeniden Serie A’yı kazanmanın favorileri arasında gösterilecek ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Inter, bu transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalı. Not: A+
Krishan Davis