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CanlıBiletler
Djed Spence grade gfxGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Ucuza Djed Spence satışı, Tottenham'ın daha da kafa karıştıran bir hamlesi: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
FEATURES
M. Godts
Ajax

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bu sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olduğu için değildir! Asıl neden, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi, 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimlerin yüksek bonservisli hamleler yapmasıyla bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta bazen oyuncunun bile, müzakere masasında farklı bir karar vermiş olsalardı neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek var.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan en iyi çıkan tarafın kim olduğunu bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca tamamlanan her anlaşmayı gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'a, 34 milyon £)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam olarak kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için direnebilirdi ve direnmeliydi de. Ancak yolların ayrılması için doğru zamanmış gibi de hissettiriyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı, Micky van de Ven'in de yeni sözleşmesini bağladı; yani savunmada hâlâ yeterince seçenekleri var. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir profil. O, Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma mentalitesini paylaşan, agresif ve öne çıkan bir savunmacı; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına geçişte hiçbir sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük ihtimalle Simeone'nin üçlü savunmasındaki ana çapa olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan sorunları gidermeye çalışırken önemli liderlik özellikleri de getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına büyük katkı sağlayabilecek ve potansiyel olarak onları o bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna biraz daha yaklaştırabilecek akıllı bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almış olmaları da büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı tanıyabilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında sadece Atletico vardı ve bu transferi zorlayarak tamamlatmak ona büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı şekilde takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir zaaf olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupa için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, dümenin başında De Zerbi varken yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse bile, ona bu platformu sunamazdı. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, hızlıca uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

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  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon £)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına yine kafa karıştırıcı bir transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz büyük bir meblağ harcadı ve oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde etmeden, tartışmalı biçimde fazla para harcamış olabilir. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek seviyesinde. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen Spence, hem sağ hem de sol bekte yaptığı son derece sağlam savunma performanslarıyla adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Tottenham, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlü yapısı, zirve dönemine giriyor olması ve tabii ki meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, gerçekten de neredeyse bunun iki katı değerde olduğu savunulabilir. Spurs, Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek bölgesinde en azından iyi durumdaydı; sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu görülüyor ve kadroda Destiny Udogie de var. Ancak birçok taraftar, Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter adına gerçekten büyük bir fırsat gibi görünüyor. Inter, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından Spence’e başarılı şekilde yöneldi. Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek, bu role özel bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle mükemmel; rakip kanat oyuncularını durdurmada ne kadar etkiliyse ileri çıkışlarda da o kadar başarılı olan, sürekli hücuma çıkan bir bek olan İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki belirgin boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini birebir karşılaması şart olmasa da, Spence savunma anlamında bir seviye yukarıda ve ayrıca solda muhteşem Federico Dimarco’yu da yedekleyebilecek çok yönlülüğe sahip. Serie A şampiyonu ekip bu bonservis bedelinden de çok memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirildi, ancak sabırları ve panik yapmayı reddetmeleri büyük karşılık verdi ve 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından hak ederek daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini mutlaka hissedecektir. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey hırpalandı; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin talihsiz teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da kümede kalma mücadelesine yaklaşmışken, şimdi ise Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde artırdıktan sonra yeniden Serie A’yı kazanmanın favorileri arasında gösterilecek ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Inter, bu transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalı. Not: A+

    Krishan Davis


  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    14 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasasına büyük bir katkı. Ajax’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin bunun dışında kasvetli geçen 2025-26 sezonundaki neredeyse tek umut ışığıydı. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek oyuncu oldu. Bu yüzden, yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek ciddi bir gerileme. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği gibi, Ajax en değerli oyuncusu için PSG’nin masaya koyduğu seviyedeki bir parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim hattından çıkan son üst düzey yetenek Abdellah Ouazane’nin, ayrıca belirtmek gerekir ki 2023’te Genk’ten henüz 17 yaşındayken sadece 1 milyon € karşılığında transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax, bildiğini yapmayı sürdürecek. Ancak şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğuna dair şimdiye kadarki en net işaret. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini defalarca kulübede bulan Fransa forvetinden bonservis geliri elde etmeye son derece açık olduğu yönünde bir şüphe vardı. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibi kulüpleri ustaca bekletti. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’ya kaliteli bir alternatif sunması gereken Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini muhtemelen karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai testi. Sonuçta Barcola, yıldızlarla dolu PSG takımında düzenli bir ilk 11 yeri kapamadıysa, Godts’un bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maçta forma giydi, ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna bile alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte çalışmaktan fayda sağlamamasının mümkün olmadığı söylenebilir ve Luis Enrique, hafta içindeki Avrupa maçları öncesinde ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Coupe de France’ta önemli süreler alması gerekir. Ancak insan yine de bunun, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici evresinde Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan edemiyor; her ne kadar şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenmesi adına dünyada daha iyi bir yer muhtemelen olmasa da. Not: B

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  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 22 milyon €)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadar yüksek bir bedel almamış olabilir, ancak bu yine de Madrid temsilcisinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Gelen haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında taleplerini sürekli artırmaya çalıştı ve bir aşamada oyuncunun 50 milyon €'luk (43 milyon £/58 milyon $) serbest kalma maddesini bile istedi, ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon £'luk (20 milyon $) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Gerçekte ise Chavarria, batı Londra'ya gitmek istediğini açıkça ortaya koyduktan sonra elleri pazarlık masasında çok güçlü değildi ve 28 yaşında olması nedeniyle de çok daha yüksek bir bonservis talep edebilecek yüksek potansiyelli genç bir oyuncu değildi. Yine de bu para, Rayo'nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez aldığı sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Chelsea'nin, Dünya Kupası sırasında Marc Cucurella'nın Real Madrid'e hızlı ayrılığı sonrası savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; bu ayrılık Jorrel Hato'yu eldeki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bırakmıştı. Ancak Chavarria'nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve önünde doldurması gereken büyük bir boşluk var; zira Cucurella, tartışmasız şekilde dünyadaki en iyi mevkidaşlarından biri hâline gelmişti. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans sergiledi ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon €'luk (19 milyon £/25 milyon $) paket, 60 milyon £ değer biçilen (81 milyon $) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir bölge için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli olsa bile. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria ancak 22 yaşında Real Zaragoza'ya katıldığında İspanya'nın ikinci ligine transfer yapabildi ve şimdi Liverpool'un başında olan Andoni Iraola'nın onu 2022'de Rayo'ya transfer edip La Liga seviyesine çıkarmasıyla 24 yaşına gelmişti. İspanya'nın başkentinde sürekli gelişim gösterdi; öne çıkan, agresif ve topu ayağında rahat kullanan bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, geçen sezon takımının Konferans Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace'a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve açıkça hayranlarından biri olan vatandaşı Alonso'nun yönetiminde kendini göstermek için bolca fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barça'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması göz önüne alındığında bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için yer açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapılmıştı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi aranacak olsa da Barça bir süredir savunma hattını toparlaması için ona güvenmiyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye eklenen 55 milyon euro'luk (47 milyon sterlin/64 milyon dolar) satın alma opsiyonu, Barça'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak şimdi Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barça'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 sterlin ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışırken Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabildiği için kâğıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi pek parlak değil ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon sterlin ödemekten vazgeçti, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve yanıtlaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları yaşamasına rağmen Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisine yönelmiş olması bakımından şanslı ve başarısız olması hâlinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl zihinsel sağlığı için ara verme arayışına girmesine neden olan zorlu dönemin ardından, futbolundan yeniden gerçekten keyif alma hedefiyle, şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield'ın ateşli taraftarının coşkulu desteği de Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca o, öne çıkarak savunma yapan bir stoper ve Liverpool savunmasına hava hakimiyetinde gerçek bir güç katacak, bunun yanında Iraola'nın agresif sistemine de güçlü bir uyum sağlayacak bir isim. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan basit hataları ortadan kaldırması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takım çıkışından bu yana hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamamış bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun olacaktır ve 25 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp açısından zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı transfer etti ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. Aralarında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp belli ki tamamen kâr yazacak bir satış yapma cazibesine karşı koyamadı. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerlemesinin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutuna hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak zaten ne kadar iddialı olduğunu göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; çünkü her ne kadar İngiltere milli oyuncusu olsa da Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam 30 milyon sterlinlik (40 milyon dolar) paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona çok iyi uyabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasız derecede dürüst olmak gerekirse, Chalobah kesinlikle bu yeni başlangıcı hak ediyor; çünkü Chelsea onu birkaç yıldır net biçimde yıprattı. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Nottingham Forest’a transferi reddetti, Chelsea ise satışa açıktı, bir yıl sonra da forma numarası elinden alındı ve Palace’a kiralandı (orada iyi bir performans sergiledi), ardından ana kulübündeki sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok kullandığı stoper olmasına rağmen transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini net şekilde gösterdi ve tamamen kâr getirmesi de, Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde hem Şampiyonlar Ligi futbolu oynama hem de yeni bir kültürü deneyimleme fırsatını heyecanla bekleyebilir. Serie A hayatına iyi uyum sağlaması hiç de şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle için tam anlamıyla bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yarattı, ancak şimdi Guimaraes olmadan işler, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan Brezilyalının yokluğunda, The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olması düşünüldüğünde gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu sahada da örnek oldu ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'ı, kulübede Eddie Howe'un yerini resmen aldığında, orta sahayı istikrara kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine inşa etmeyi hedeflerken, çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Hücuma ekstra dinamizm, savunmaya da daha fazla agresiflik katacaktır; zira geçen sezon Premier League'de herhangi bir Arsenal oyuncusundan daha fazla ikili mücadele kazandı. Arsenal taraftarları, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma çok hızlı adapte olacağından emin olabilir. 2025-26'da Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in bu korkutucu merkezi hattı tamamlamasıyla birlikte artık herhangi bir yerel rakibin onları fiziksel olarak ezmesi zor görünüyor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşirlerse aynı durum Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olabilir; bu da sonunda o ulaşılması zor kupayı kazanma şansları açısından son derece olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu Dünya Kupası'nda en küçük bir şüphe bırakmadan kanıtladı; Norveç'e karşı son 16 turundaki kabus gibi elenişten önce Vinicius Junior ile birlikte takım üzerindeki belirleyici etkide yarışırken Brezilya adına dört golün asistini yaptı. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele edebileceği platformu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebiliyor ve topsuz oyundaki durmak bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna bir de çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti eklendiğinde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olabilecek tüm kutucukları işaretliyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir darbe daha. Elbette, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritim bulmasını umacaklardır, ancak bunun garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı adapte olacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise, Real'in Mastantuono Fiorentina'da iyi performans gösterse bile ona hâlâ ihtiyaç duymama ihtimali bulunuyor; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bağlı olduğu kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde artık çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: Hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmaya çalışan La Viola için, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de aç olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip, bu da transfer dönemi kapanmadan önce Serie A kurallarına uygun şekilde yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak da gelecekte benzer anlaşmaların önünü açabilir, özellikle de Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de çıkış yaparsa. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real Madrid'e büyük beklentiler eşliğinde geldi ve River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde €63 milyonluk bedel bir fırsat transferi gibi görünüyordu. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkı, etrafındaki abartıyı haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da boğuştu ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyerinde bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok, dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen yıkılmış değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon sterlin)

    Man City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yönetimini gerçekten sorgulamak gerekir. 2023’te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden kadroya katılan oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun daha üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer etti ve bu hamle genç İngiliz kaleciyi anında yeniden sıralamada geriye itti. City, duygular ve aidiyetten çok iş ihtiyaçlarını acımasızca öncelemesiyle bir ün kazandı ve mali açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27 milyon ödedikleri, geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa maçlarında oynayan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen genç bir akademi çıkışlı oyuncunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak City’nin iş modeli iyi ya da kötü tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir transfer hamlesi gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa sıralaması için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road’da Harry Wilson ve Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından takıma katıldı ve Leeds için sorunlu bir mevki olan kaleye üst düzey bir çözüm getirdi. Gelecekte İngiltere’nin 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuyu Newcastle’ın da istediği biliniyordu ve Trafford, Premier League’de takımlar arasında seçim yapabilecek durumdaydı. Onun Leeds’i seçmiş olması önemli ve bu da oyuncunun Daniel Farke yönetiminde takımın gelecek sezon üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam £45 milyon ($60,5 milyon) tutarındaki paket, tam bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da potansiyelinin tamamına ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için bu, Man City’den ayrıldıktan sonraki hayata yönelik ikinci deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak şaşırtıcı bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede Premier League’de 1 numara olma konusunda gerçek bir şansa sahip. Kalecinin geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirdiği düşünüldüğünde, yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu ortadaydı ve bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunu açmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek konumunda olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna alınmış olması da düşünüldüğünde, fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Leeds’e, Newcastle ya da sözde “büyük altılı” kulüpler yerine katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarında çok daha az baskı hissedecek. Oyuncu, bu transferi sessizce daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimler, daha büyük adımlar atmadan önce yeteneklerini Red Bull Arena'da geliştirdi ve Diomande de sonunda onların en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını kazanca dönüştürmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher çıkaracaklar. Diomande'nin Real Madrid'de etkileyici bir başlangıç yapması ise onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı ama günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu da bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürmesi nedeniyle 2027'ye kadar dönmesi beklenmezken, kanatlarda daha fazla alternatife kesinlikle ihtiyaç vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Genç oyuncunun, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için bastırdığı bir dönemde Vinicius Junior'ın yerini doldurması için transfer edildiği öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Bindiren bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğin yanı sıra topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olmasıyla Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de ideal şekilde uyuyor. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişin ardından gelen rüya transfer. Sıradan taraftarların çoğu, geçtiğimiz yıl bu zamanlar Diomande'nin varlığından habersizdi; çünkü oyuncu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transferini tamamlamıştı. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda lige yalnızca 10 maçta çıktı; önce rezerv takımda başlamıştı ama Leipzig onun muazzam potansiyeline inanmıştı. Genç oyuncu, üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı vererek Alman kulübü için ne kadar müthiş bir keşif olduğunu hızla kanıtladı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin hedefi hâline gelmişti ama muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon euroluk bonservis etiketiyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü. Bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah, muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışan bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi şaşırtıcı değildi ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool'un Premier League'de beşinciliğe gerilediği ve hiçbir kupa kazanamadığı sezonda tüm kulvarlarda yalnızca 12 gol ve 10 asist üretebildi, yedek kulübesine çekilmek zorunda kaldıktan sonra da Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde eleştirdi. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil kadrodaki birçok isim dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozma konusunda kötü tavrıyla en büyük sorumluluk Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü; çünkü son vuruşlardaki etkisi kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik daha görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli bile alınamaması da ayrıca büyük bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin belirgin şekilde gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi kuşağının en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin uzatılmasının üzerine inşa edilen, Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi biçimde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında güçlü bir uyum yakalayabilirse, takım zirve için mücadele edebilir ve Avrupa Ligi'nde de güçlü bir seri yakalayabilir. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde tamamlama yolunda ilerliyor. Eski Roma yıldızıyla Avrupa genelindeki başka hiçbir üst düzey kulübün ilgilenmemiş görünmesi, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde oldukça çarpıcı. Salah Türkiye'de golcülüğünü yeniden bulmalıdır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması. Bu transfer onun mirasını güçlendirmek adına hiçbir şey yapmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyacağı kesin. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford için: Brentford açısından tuhaf bir durum. Chelsea, 36 yaşındaki Henderson için devreye girdiğinde Brentford’un onun önünde durması zaten pek olası değildi; kulüp hatta sözleşmesini feshederek ayrılık sürecini kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle transfer edildi. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini birebir telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen transfer stratejisinden ciddi bir kopuş anlamına geliyor. Kulüp, çevredeki en iyi genç yetenekleri, gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla istiflemeye çalışıyordu. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in çok sayıdaki hayranı arasında yer aldığı Henderson, Chelsea’nin son yıllarda fazlasıyla eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerisinden çok saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle bilgi birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince ayrıntı anlarında paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların gönlünü kazanması gerekecek. Yine de Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından yaşadığı talihsiz kol kırığına rağmen kendini hazır tutup hatta antrenmanlara çıkarak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü bir etki yarattığını düşündürüyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşındaki Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği isimlerden biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, kariyerinin bu aşamasında onun için son derece cazip olacaktır. Saha dışında katkı vermenin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenileyip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında da yeni bir dönemin başlamasına öncülük etmesi beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek kolay olmaz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği döneme kadar kendisini güvence altına alan iki yıllık sözleşme de cabası. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı, Strasbourg'nun üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca takımın Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldiği süreçte de kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de iki yönlü 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmeyi kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı onların Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şansına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg formasıyla çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için oldukça mantıklı bir hamleydi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da dünya çapında dikkat çekti. Barco'nun Chelsea'de doğrudan düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, kariyerinin başlarında adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde, Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflikle Chelsea, Barco'ya rakip yarı sahada top dolaşımını sürdürme ve topu geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etme konusunda güvenebilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'ye gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu kaybın etkisini kesinlikle azaltacaktır; ayrıca Barco'nun ortaya çıkarılmayı bekleyen çok fazla potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı. Brighton'da sadece sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonrasında ise Strasbourg geçen yaz onun bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör de Alonso. Arjantin formasıyla turnuvada sadece 19 dakika oynamış olsa da, Dünya Kupası gibi göz korkutucu bir sahnede Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışma deneyimi de Barco için önemli bir kazanım olacaktır. Chelsea'de zaman zaman sınırlı bir rolle yetinmeye de alışmak zorunda kalabilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Zira kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin en skorer üçüncü ismi konumundaki oyuncusunu kaybediyor. Özellikle 35 yaşında onun önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmayacaklardır, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ forma giyemez durumdayken, ona layık bir alternatif bulmaya kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson Roma’daki kiralık döneminden döndü. Şimdilik transfer piyasasında kimi hedefleyecekleri net değil, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi için Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce, BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. Welbeck, kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla sunuyor. Üstelik kadroda sadece sayıyı tamamlayan bir isim de olmayacaktı. Brighton santrforu, artık 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı (13); ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, en yenisi ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalacak gibi görünüyor; bu da Liam Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın da aralarında bulunduğu çok sayıdaki santrfor nedeniyle Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken muhtemelen soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacaktır, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bolca süre alma ihtimali oldukça yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucunda yer alması beklenir. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama konusunda bir fırsat daha verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Maviler’in onu kadroda tutması durumunda Delap için de olduğu gibi, onun için mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Man City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, fakat özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da ona yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun ilk bölümünde Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sorunu da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminde savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te tarihi üçlemeyi kazanmasına, buna uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de dahil olmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına girecek, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City de muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, yaşadığı sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bonservissiz bir transfer olsa bile Inter açısından bu hamlede önemli bir risk var. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha az. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi olacak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor. Formunda olduğunda Stones hâlâ top kullanımı güçlü en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği etkileyici performanslarla gösterdi. Serie A, ileri yaştaki oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Inter, savunmacının imzası için bildirildiği üzere Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı için bunu bir tür transfer başarısı olarak da görebilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşındaki Stones, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama gayet uygun görünmelidir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de yer alma şansına güvenecektir. Bu da, Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, milli takım düzeyinde yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az zaman geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede yatırdıkları parayı neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla çıkabilen ve oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme arzusunun da farkında olduğu bildirildi. Piyasanın şişkinliği düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para yine de mali dengeyi sağlama açısından çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyunca tablo biraz dağınık görünüyor; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr zaman zaman umut verse de beklentileri karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nın gelişinin ardından Blues'ın bir stoper daha arayabileceği de bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da yer alıyor. Bu da büyük olasılıkla mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılacağı anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinlik (69 milyon dolar) bonservisin mevcut piyasada Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam üyesi olan, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için yeterince makul bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'le birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye etrafında inşa yapabileceği sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek. Bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olduğu iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanıp Fransa A Milli Takımı'na yükselen ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer, onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ve kendi gelecekleri etrafındaki belirsizlik düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest açısından: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Anderson’ın ayrılmasına üzüleceklerdir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılım hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar ilerlemelerinde son derece kilit bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeydi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi bilinmez, Forest ikincisini söylüyor, ama iki yıl önce sadece 35 milyon sterline alınan bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Bu yüzden, Anderson’ın City Ground’da eksikliği elbette hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacak; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City açısından: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Kaldı ki ayrılmasa bile City’nin 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması gerekiyordu. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst düzey liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir eşleşme gibi gösteriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile forma giymedi. Anderson, İngiltere yerine hâlâ uluslararası seviyede İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson açısından: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı açık. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki asıl büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasına girecek gibi görünmemesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi adına muazzam bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, bu yaz Garnacho’yu bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki tek sezonluk unutulacak performansı ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik ($57m) yüksek bonservis etiketi düşünüldüğünde, çok rahat elde kalabilecek bir isimdi. 10 günden biraz fazla süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu transfer, satın alma zorunluluğu içeren kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya gitmesi şeklinde hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da şimdiden dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağı tahmin edilebilir. Chelsea de bundan son derece memnun olacaktır; özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bonservis bedeliyle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç başantrenör Unai Emery’di; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu. Beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi yönünde olacak. Ancak bir süredir Manchester United günlerinde onu bu kadar öne çıkan bir yetenek yapan canlılık ve özgüvenden tamamen yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayısal katkısını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve Villans sezon sonunda onu satın almak zorunda kalırken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, beklentiyi karşılayamazsa cevaplanması gereken ciddi sorular ortaya çıkacak. Anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak gitmiş olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Bu nedenle anlaşmanın, Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı UEFA’nın gözünde maksimize edecek şekilde açıkça kurgulandığı görülüyor. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci yeni başlangıcını yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde bir yer açmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden uzaklaştığında omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor; çünkü Aston Villa taraftarı, bir kez daha Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından son derece yüksek beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen, şartlı satın alma zorunluluğu içeren kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacağı kesin. Elliott’ın sadece Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve nadiren maç kadrosuna alındı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmekten fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması da satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu düzeyde bir para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok önemli bir kaynak anlamına geliyor ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, bir alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok iyi bir performans sergileyerek tüm kulvarlarda toplam 51 gole doğrudan katkı yaptı: 22 gol, 29 asist. Bu katkı, Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine yardımcı oldu. Elbette, bonservis bedeli günümüz piyasasında makul görünse de bu transfer belli bir risk de barındırıyor; Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı, gerçi o dönem çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı. Bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacak ve oyuncu da başarılı olmak için gerekli fizik güce ve hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görebilmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama amacıyla Premier League'e geri dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olması da ona moral veriyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de yakaladığı yüksek standardı sürdürmek olacak ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmiş olmasından kuşkusuz büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zor süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmesine sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak zekice bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı epey sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ama hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında; bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick, beş yıl önce milli takım debutunu verdiği bir oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak bu onun için hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa hayata geçirebilmesi için daha iyi bir platform bulamayacak olan Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerini acımasızca hatırlatan bir gelişme. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı, bu başka bir mesele olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, buna karşılık Chelsea’nin önünde bekleyen hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan ilk etapta 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın bir yedek bulmasına önemli ölçüde yardımcı olacak ve aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesini sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulübün varlıklı sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyor. Not: B+

    Chelsea açısından: Oldukça büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz Londra’nın batısına değil kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok aranan hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Hatta birçok kişi, transfer döneminin kapanışından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun Villa Park’a, fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gideceğini düşünüyor. Yine de daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sırtında sadece iki iyi Premier League sezonu bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atan 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu yönündeydi; orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın sol kanattaki yerini alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika bir iş çıkaran Alonso’nun aklını çeldiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın sürpriz Stamford Bridge tercihinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim hâlindeki korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu hamle Rogers için çok iyi sonuçlanabilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer’la birlikte Premier League’de oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Nitekim gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkın olması uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ciddi şekilde zorlandı; Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandılar. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Ayrıca sözleşmesinde iki yıl daha varken, onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair, transferin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans açıkça United'ın bu yaz aradığı yaş profiline uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kariyerinde gerçekten çok fazla yıpranma payı var. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevindeyken ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir nebze azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elitlerinden birine katılacak isim olarak gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği bir dönem vardı ve bu da gayet normal olurdu. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için çok büyük bir transfer haline getiriyor; o da kuşkusuz oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas yelpazesini ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatından keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elindeki seçenekler oldukça azalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve United'ın henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için bonuslarla birlikte 48 milyon sterlinlik (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlinlik teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Santos, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak 16 milyon sterline transfer edilmişti. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yeteneğe dönüşürse bu anlaşma iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. Orta sahadaki öncelikli hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptıran United, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampı öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmak adına paniğe kapılmış şekilde Santos'a yöneldi. Fernandes'in peşinden gidilmesinin sonuçsuz kalmasının ardından United'ın karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Manchester United'ın, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak bir isim için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Belki de Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının etkisiyle, Santos'un "düzenli olarak A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine tanınandan daha fazla süre bulup bulamayacağı ise henüz belli değil ve çok şey United'ın başka kimleri kadrosuna katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kademesindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin garantisi yok. Bununla birlikte ona Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılmaya hak kazanamadığı için doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde yenip kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesinin hayalini kuruyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı en acı verici şartlar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini çok sert bir şekilde hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirmiş olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Ancak bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaketle geçen sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak asıl hayalin sonunu temsil eden şey Tonali'nin, hem de tüm takımlar içinde Tottenham'a gidişi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, muhtemelen yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedelinden bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir çarpıcı transfer daha. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için de rekor transfer ücretini bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi'nin yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalayacak gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması çok gerekiyor. Ancak şimdilik taraftarların bunu umursamayacağı muhtemel. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin denetiminde transfer piyasasında benimsenen temkinli/cimri yaklaşımdan yıllarca rahatsız olan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini transfer etmek için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası sürecinde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan bir takımın Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve Newcastle'ın talep ettiği bedel İngiltere'nin elit kulüplerini de anlaşılır şekilde caydırdı. Sonuç olarak Tonali kendisini, artık en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan daha uzun süre kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, Inter’in en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen formunda olduğu günlerde hâlâ etraftaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu yüzden 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken Inter’in bugünkü piyasada çok daha fazlasını talep edebileceği bir oyuncu için Nerazzurri adına oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol almaya çalışırken uygun fiyatlı fırsatların peşine düşen bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bedel, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de, savunmada olduğundan hücumda daha etkili olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir başka sağ kenar savunmacısı ve bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onun tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif olmadığı anlamına geliyor, ancak bu kadar düşük bir bedel karşılığında en az birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesinin eklenmesini istemesinin tam olarak nedenidir. PSV’den 2021’de geldikten bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Muhtemelen son büyük transferi olabilecek bu hamleyi kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskının bir kısmını hafifletecek. Jose Mourinho ile oynayacağı rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirildikten sonra, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda önemli ölçüde yardımcı olacak dev bir bonservis bedeli. West Ham küme düştüğü anda bazı büyük satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, kaderleri sezonun son gününde kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'ın pazarlık gücünün oldukça zayıf olduğu bir durumda Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir görülen bir övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz işini ciddiye aldığının bir başka göstergesi. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla bu durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes son derece yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayabilecek bir futbolcu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etmek istemesinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için gerçekten işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok geçmeden kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka koza dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor; dolayısıyla öyle olabileceğini göstermesi gerçekten gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Bunun yerine kendisini Spurs'te buldu; geçen sezonu West Ham'ın bir sıra ve iki puan üstünde bitiren takımda. Bu da hamleyi bir bakıma yatay geçiş gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes de tartışmasız şekilde De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşıyabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne teknik adam ne de kulüp istikrarlarıyla tanınmadığı için, İtalyan'ın Spurs'te gerçekte ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı; ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte takım üzerindeki etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi yalnızca zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle kadroya katılan bir oyuncu için bu yine de gayet iyi bir ücret. Ayrıca, Hollanda'da en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulübün bu parayı iyi değerlendirmesi de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği olağanüstü performanslar sayesinde son birkaç hafta içinde daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Dünya Kupası, çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroda kendine yer açmaya çalışmak bir tür kâbusa dönüşebilecek olsa da, klasik "rüya" transferini "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" gerçekleştirdi! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda büyük bir mutluluk yaşıyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini düşünmekte de haklı. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari hiç kuşkusuz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun stiline daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon sterlin)

    Atalanta için: Ederson’u Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, bu da Atalanta adına bir başka akıllıca anlaşma olma özelliği taşıyor. Palestra için ödenecek 55 milyon euro’luk (£47 milyon/$62 milyon) yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki bir parça üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduğunda aklı çelindi ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olacağı belliydi. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisini gösteren ilginç bir işaret. İspanyol çalıştırıcının bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde Inter’in Palestra hamlesini çalarak en avantajlı konuma geçti. Onun geniş çapta Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine gerek üçlü gerek dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun görünmesi gerekiyor. Ancak 55 milyon euroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca 21 yaşında hâlâ ham bir oyuncu ve üst düzey futbolda arkasında sadece bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir; çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan kulüp Inter’di. Ancak Maviler’in bildirdiği sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması, bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini test etme fırsatına hemen atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı ona cesaret verecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı, yeni menajer altında kilit bir figür olmaya aday olabileceğini gösterdiği için, Alonso da kararında etkili olmuş olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böyle akıl almaz bir meblağı ödemeye razı birini bulduktan sonra Avrupa şampiyonu kulüp resmen paraya para demeyecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te kulübede geçirdi ki bu da Portekizli açısından pek iyi görünmüyor. Uluslararası seviyede hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon avro karşılığında hiç değil. Buna karşın PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir forvet. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak oyuna sonradan girip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de nakit açısından pek rahat olmayan bir Milan takımı için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilecek olsa da, Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini beraberinde getirdi; ayrıca Milan’ın sahibi Gerry Cardinale’nin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da dile getirildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça söylemek gerekirse, Serie A’da gol atacağını gerçekten düşünüyoruz, özellikle de 9 numarasından Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı ölçüde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır başrolün eşiğinde kalan bir yedek için, çok gecikmiş bir şekilde gelen başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos yönetimindeki Portekiz formasıyla 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçekten büyük umut vaat eden bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu şekillendirmek yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda onun da özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir tablo vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden getirilecek iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu ücret zaten büyük bir rakamken, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline imza attırdıkları bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanarak, piyasanın en iyi satış yapan kulüplerinden biri olarak itibarlarını daha da güçlendirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hale getiriyor. Bu nedenle, daha önce oyuncuya 70 milyon sterlin ($94m) değer biçildiği bildirilmiş olsa da, Hollandalı savunmacıdan böyle önemli bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun olacaklardır. Bu bedeli kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in de ayrı bir transfer olarak radarlarında olduğu özellikle belirtiliyor. Ellerindeki Lewis Dunk ve Olivier Boscagli ile, ayrıca Igor Julio’nun West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanmasıyla, stoper seçenekleri bakımından da çok eksik değiller. Not: A

    Tottenham için: Bunun, Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olduğu görülüyor ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıkmışken, sözleşmesinin güney kıyısındaki kulüpte son yılına girmesine ramak kalmış olmasına rağmen, Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya yönlendirildiği hissinden kurtulmak zor. Onun kalibresinde bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması gerektiğini düşünürsünüz ama Brighton’ın ne kadar zorlu bir pazarlıkçı olduğu biliniyor ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ile Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero da çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoperi Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, pas kalitesi yüksek ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendisini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük adımlara giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgiyi somutlaştırdı; dolayısıyla sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, her ne kadar herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamasalar da. Daha önce ateşli İtalyan ile çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından Spurs adına gerçekten tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile ortaklığı da oldukça güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle en başından beri eli kolu bağlıydı. Bu da onun 40 milyon euro (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, ancak 15 milyon euro (£13m/$17m) kâr yine de Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemeldi; serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna’nın hareket alanını ortadan kaldırdı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine yeni bir yakıt daha! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool piyasa fırsatını sezip, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tynesiders’ın teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girerek bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ama aynı zamanda böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride kelepir sayılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, hızlı ve direkt bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik adam Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor; yeni başantrenörün de bu anlaşmanın gerçekleşmesi için bastırdığı anlaşılıyor. Ancak genç İspanyol’un, Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlamak zorunda kalacak, gerçi kulübün bunun böyle olmayacağına inandığı bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde bir miktar göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden onun üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia altyapı sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti ve yalnızca bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da ona uyum sağlamasında yardımcı olacak mükemmel teknik adam gibi görünüyor. İlk 11’de yer bulmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat yıldızı Yan Diomande için hamle yapmasının beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini artırmasını gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yeni görünümlü hücum hattında yine de bol fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya gelmesine izin verilmemiş olsaydı bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma vakti geldiğinde kayda değer bir bonservis geliri elde edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda son derece kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin nisan ayında oyuncunun anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, yani haftalık yaklaşık 250.000 sterline, gelişigüzel ilerleyen ve bir dizi büyük hatayla gölgelenen bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: Bu durumda Real Madrid'in, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaşı vereceği varsayılabilir. Bonservis ödenmeyecek olsa da, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca sergilediği kötü performans göz önüne alındığında bu bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki, bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu iyi gününde kaliteli bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına da henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen kumar oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir. David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi döneminin ötesine geçti, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan hayli uzak ve bu transfer, taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlıca uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan atmosferinde, Anfield'daki son sezonunu sarsan hata türlerine çok daha az tolerans gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorluklar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasiteye sahip olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League’de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası, ayrıca Manchester City’nin uzun süreli başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Hatta Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola’nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva’nın Etihad’a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City’de tamamlamasını umuyordu ama bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek elbette mali açıdan harika değil, ancak dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City’de çok özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona’nın elinden de imzasını kaptı. Aylar süren spekülasyonların ardından, hatta Bernardo’nun bizzat yorum yaptığı bazı iddialar sonrasında, Camp Nou’ya transferi artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho’nun Bernabeu’ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. 'The Special One', vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva’nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kalmış olabilir ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad’daki Arsenal performansı olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal bir rol model; Mourinho’nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real’in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona’nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. Silva, en az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga’nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, defalarca onu Etihad’da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo’nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatı bulacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanyol futbolunun zirvesindeki yerini Barcelona’ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho’nun onları yeniden eski yerlerine taşımasına yardım etmek, şüphesiz onun kucaklayacağı ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real’de forma rekabeti çok sert ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil, ancak Guardiola’nın da belirttiği gibi ilk beş yard kafanızdadır; bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid’e biraz daha gençken gitmemiş olması belki üzücü, ancak Bernardo, Luka Modric’i örnek alarak, ki onu Bernabeu’ya getiren de Mourinho’ydu, 30’lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya’da parlayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de gelişinin ardından pek de parlak olmayan bir başlangıç yapmasına rağmen o tarihten bu yana Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onun zararına elden çıkarıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde gezegendeki en iyi oyuncular arasında kendi mevkisinde yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea’nin Brighton’dan İspanyol oyuncuyu £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yaptığı da bir gerçek ve kulislerde ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün nasıl yönetildiğini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verilmesinin ardından £52 milyon ($69 milyon) gibi bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen yetineceklerdir. Nitekim temmuz ayında 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca tecrübe açısından ciddi eksikleri bulunan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid açısından: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir transferle start veriyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan yeniden Bernabeu’ya getirmek için daha geçen yaz bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum onların, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmasına engel olmadı. Son yıllarda transfer dönemine oldukça tutumlu yaklaşan bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın karşılığının anında alınmasını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey katkı alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şimdi yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda; dolayısıyla gidenler konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella açısından: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından kaçma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunma oyuncusunun Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği varsayılabilir. Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü göz önüne alındığında, Carreras’ın Portekizli teknik adamın ilk 11’inde zaman zaman forma giymesi beklenirken onun da kilit bir oyuncu olarak kendini kabul ettirme ihtimali oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli düşünüldüğünde, özellikle Barcelona bağlantıları da hesaba katıldığında, Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsızlığı hedefi olmamak için hemen katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir; Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında transfer edilmişti ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool da bu nedenle geçen yaz Milos Kerkez'i alarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçti ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak alışamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, hırsının ve karakterinin Merseyside'da ciddi biçimde aranacağının çok net şekilde ortaya çıkmasıydı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ama Spurs'ün elinde hâlâ Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı savunuluyordu ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu yönündeki fikir hâlâ tam olarak ikna edici değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu oynamak istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuçta sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da yer alıyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü belirgin şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Yine de Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süreyi kuzey Londra'da alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında en iyisi hemen pes edip transfer talebini sunduğu anda ayrılmasına izin vermek olurdu; çünkü golcü İsveçlinin yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69 milyon değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette Newcastle için asıl mesele şimdi bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısını seçme isteğinin eklenmesi, giderek daha ilgisiz hâle gelen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle uzun süredir oyuncular için büyük harcamalar yapabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet mali işlerini düzene koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80 milyon saçmak olması pek hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine ön alanda baskı konusunda bir makine, bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ama bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir maliyet-performans seçeneği vardı; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hâli. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini sonunda yaptı. Kendisi de daha önce çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılır şekilde istenen bedelden çekindi ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük sınav da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80 milyonu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunun ne kadar zor olduğunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da fazlalık gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına inanmakta zorlanıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle