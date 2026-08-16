Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam olarak kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için direnebilirdi ve direnmeliydi de. Ancak yolların ayrılması için doğru zamanmış gibi de hissettiriyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı, Micky van de Ven'in de yeni sözleşmesini bağladı; yani savunmada hâlâ yeterince seçenekleri var. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir profil. O, Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma mentalitesini paylaşan, agresif ve öne çıkan bir savunmacı; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına geçişte hiçbir sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük ihtimalle Simeone'nin üçlü savunmasındaki ana çapa olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan sorunları gidermeye çalışırken önemli liderlik özellikleri de getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına büyük katkı sağlayabilecek ve potansiyel olarak onları o bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna biraz daha yaklaştırabilecek akıllı bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almış olmaları da büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı tanıyabilir. Not: A

Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında sadece Atletico vardı ve bu transferi zorlayarak tamamlatmak ona büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı şekilde takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir zaaf olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupa için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, dümenin başında De Zerbi varken yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse bile, ona bu platformu sunamazdı. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, hızlıca uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A