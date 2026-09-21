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Adhe Makayasa
Çeviri:

'Uçuyor!' - PSG yıldızı Vitinha, Le Classique galibiyetinde maçın gidişatını değiştiren etkisinin ardından formda Ferran Torres'i övdü

Vitinha
F. Torres
Marseille - Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
1. Lig

Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Vitinha, İspanyol forvet Ferran Torres'in pazar günü Marsilya karşısında Le Classique'de alınan 2-1'lik galibiyette oyuna sonradan girer girmez yaptığı etki sonrası onun müthiş formunu övdü. Torres, Velodrome'da oyuna girdikten kısa süre sonra klas bir kafa golü attı ve tüm kulvarlarda son altı maçtaki yedinci golünü kaydetti.

  • Yedek oyuncu derbide kilidi açtı

    Vitinha, Torres'in bitiricilikteki keskinliğine övgüler yağdırdı ve golcü oyuncu oyuna girdikten kısa süre sonra maçın seyrini değiştirdi. İspanyol hücum oyuncusu, 66. dakikada Desire Doue'nin nokta atışı ortasına iyi yükselip sert bir kafa vuruşu yaparak kilidi açtı. Takım arkadaşından gelen bu sıcak sözler, 26 yaşındaki oyuncunun Fransa'nın başkentinde formunun zirvesini yaşarken artan önemini ortaya koyuyor.

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  • imago-sport-1082417736.jpgLe Pictorium

    Orta saha oyuncusu, bitiricilikteki formu alkışlıyor

    Velodrome'da maçın bitiş düdüğünün ardından basın mensuplarına konuşan Vitinha, Torres'in momentumu yeniden PSG'nin lehine çevirmesini sağlayan yıkıcı verimliliğe dikkat çekti. Portekizli milli oyuncu, takım arkadaşlarına kolektif yükselişlerini sürdürmek için son bölgede bu bitiricilik standardını yakalamaları çağrısında bulundu. Maç sonrası röportajlarda oyuna sonradan giren futbolcunun anlık katkısına değinen Vitinha, "Umarım böyle devam eder, uçuyor! Bu verimlilik seviyesine ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

  • İspanyol, deplasmandaki zaferi adadı

    Kafa vuruşuyla gelen gol, Torres'in ligdeki gol sayısını beş maçta dörde çıkardı ve Slovan Bratislava'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hat-trick'in ardından geldi. Angel Gomes Marsilya adına skora hızla denge getirse de, Marquinhos'un yakın mesafeden kaydettiği gol ve Timothy Weah'ın oyundan atılması, üç puanın tamamının son şampiyona gitmesini sağladı.

    Belirleyici katkısını değerlendiren ve derbi galibiyetini adayan Torres, PSG TV'ye şunları söyledi: "Gerçekten çok mutluyum. Bu maçı sadece taraftarlar için, burada olamayan destekçilerimiz için kazanmak istedim. Bu galibiyet onlar için. Sadece Desire'nin topu aldığını ve benim de arkaya koşu yaptığımı hatırlıyorum. Topun bana geldiğini ve ağlara gittiğini gördüm. Takım arkadaşlarımla birlikte kutladım ve gerçekten çok güzel bir andı."

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    Şampiyonluk yarışı yakında yeniden başlıyor

    Ligdeki yalnızca ikinci galibiyetlerini almaları, Luis Enrique'nin ekibini altıncı sıraya yükseltti; lider Monaco'nun beş puan gerisindeler. PSG, milli aranın ardından 10 Ekim'de 6. hafta mücadelesinde Le Mans ile karşılaşarak sahalara dönecek. Torres'in alev alev formu, yoğun fikstürde ivmeyi korumaya çalışan son şampiyona hücumda kritik bir avantaj sağlıyor.

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