Kafa vuruşuyla gelen gol, Torres'in ligdeki gol sayısını beş maçta dörde çıkardı ve Slovan Bratislava'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hat-trick'in ardından geldi. Angel Gomes Marsilya adına skora hızla denge getirse de, Marquinhos'un yakın mesafeden kaydettiği gol ve Timothy Weah'ın oyundan atılması, üç puanın tamamının son şampiyona gitmesini sağladı.

Belirleyici katkısını değerlendiren ve derbi galibiyetini adayan Torres, PSG TV'ye şunları söyledi: "Gerçekten çok mutluyum. Bu maçı sadece taraftarlar için, burada olamayan destekçilerimiz için kazanmak istedim. Bu galibiyet onlar için. Sadece Desire'nin topu aldığını ve benim de arkaya koşu yaptığımı hatırlıyorum. Topun bana geldiğini ve ağlara gittiğini gördüm. Takım arkadaşlarımla birlikte kutladım ve gerçekten çok güzel bir andı."