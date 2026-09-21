PsnewZ
Çeviri:
'Uçuyor!' - PSG yıldızı Vitinha, Le Classique galibiyetinde maçın gidişatını değiştiren etkisinin ardından formda Ferran Torres'i övdü
Yedek oyuncu derbide kilidi açtı
Vitinha, Torres'in bitiricilikteki keskinliğine övgüler yağdırdı ve golcü oyuncu oyuna girdikten kısa süre sonra maçın seyrini değiştirdi. İspanyol hücum oyuncusu, 66. dakikada Desire Doue'nin nokta atışı ortasına iyi yükselip sert bir kafa vuruşu yaparak kilidi açtı. Takım arkadaşından gelen bu sıcak sözler, 26 yaşındaki oyuncunun Fransa'nın başkentinde formunun zirvesini yaşarken artan önemini ortaya koyuyor.
- Le Pictorium
Orta saha oyuncusu, bitiricilikteki formu alkışlıyor
Velodrome'da maçın bitiş düdüğünün ardından basın mensuplarına konuşan Vitinha, Torres'in momentumu yeniden PSG'nin lehine çevirmesini sağlayan yıkıcı verimliliğe dikkat çekti. Portekizli milli oyuncu, takım arkadaşlarına kolektif yükselişlerini sürdürmek için son bölgede bu bitiricilik standardını yakalamaları çağrısında bulundu. Maç sonrası röportajlarda oyuna sonradan giren futbolcunun anlık katkısına değinen Vitinha, "Umarım böyle devam eder, uçuyor! Bu verimlilik seviyesine ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
İspanyol, deplasmandaki zaferi adadı
Kafa vuruşuyla gelen gol, Torres'in ligdeki gol sayısını beş maçta dörde çıkardı ve Slovan Bratislava'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hat-trick'in ardından geldi. Angel Gomes Marsilya adına skora hızla denge getirse de, Marquinhos'un yakın mesafeden kaydettiği gol ve Timothy Weah'ın oyundan atılması, üç puanın tamamının son şampiyona gitmesini sağladı.
Belirleyici katkısını değerlendiren ve derbi galibiyetini adayan Torres, PSG TV'ye şunları söyledi: "Gerçekten çok mutluyum. Bu maçı sadece taraftarlar için, burada olamayan destekçilerimiz için kazanmak istedim. Bu galibiyet onlar için. Sadece Desire'nin topu aldığını ve benim de arkaya koşu yaptığımı hatırlıyorum. Topun bana geldiğini ve ağlara gittiğini gördüm. Takım arkadaşlarımla birlikte kutladım ve gerçekten çok güzel bir andı."
- AFP
Şampiyonluk yarışı yakında yeniden başlıyor
Ligdeki yalnızca ikinci galibiyetlerini almaları, Luis Enrique'nin ekibini altıncı sıraya yükseltti; lider Monaco'nun beş puan gerisindeler. PSG, milli aranın ardından 10 Ekim'de 6. hafta mücadelesinde Le Mans ile karşılaşarak sahalara dönecek. Torres'in alev alev formu, yoğun fikstürde ivmeyi korumaya çalışan son şampiyona hücumda kritik bir avantaj sağlıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun