Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slovan Bratislava’yı ağırlamaya hazırlanırken Lorenzo Pellegrini, tamamen maçına odaklandığını ve fiziksel olarak hazır olduğunu söyledi. Como karşısında altı ay aradan sonra ilk kez forma giyen orta saha oyuncusu, çocukluk kulübü Roma’da kalmak için kısa süre önce sözleşmesini bir yıl uzattı.

Pellegrini, takım arkadaşlarını kenardan izlediği dönemin ardından maç kondisyonunu tam olarak kazanmanın sabır gerektirdiğini kabul etti.

Ancak 29 yaşındaki oyuncu, artık sakin olduğunu ve Roma’nın Avrupa mücadelesine katkıda bulunmaya kararlı olduğunu vurguladı.