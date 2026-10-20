IPA Sport
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Uçurumun eşiğinden döndü! Pellegrini, sözleşme krizini ve Gasperini'nin kurtarıcı müdahalesini anlattı
Pellegrini, altı aylık aranın ardından sahalara dönünce huzur buldu
Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slovan Bratislava’yı ağırlamaya hazırlanırken Lorenzo Pellegrini, tamamen maçına odaklandığını ve fiziksel olarak hazır olduğunu söyledi. Como karşısında altı ay aradan sonra ilk kez forma giyen orta saha oyuncusu, çocukluk kulübü Roma’da kalmak için kısa süre önce sözleşmesini bir yıl uzattı.
Pellegrini, takım arkadaşlarını kenardan izlediği dönemin ardından maç kondisyonunu tam olarak kazanmanın sabır gerektirdiğini kabul etti.
Ancak 29 yaşındaki oyuncu, artık sakin olduğunu ve Roma’nın Avrupa mücadelesine katkıda bulunmaya kararlı olduğunu vurguladı.
- IPA Sport
Orta saha oyuncusu, yazın takımdan ayrılmamasını Gasperini'ye bağlıyor
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Pellegrini, Gasperini gelmeden önce Stadio Olimpico'dan ayrılacak gibi göründüğünü kabul etti. Pellegrini, “Hocanın rolü çok önemliydi çünkü geçen sezonun başında yollarımızı ayırmamız neredeyse olağan görünüyordu,” dedi.
“Ancak benim açımdan, geçen sezon hocayla ilk kez oturup konuştuğumuzda, onunla birlikte burada neler yapabileceğim konusunda hemen hemfikir olduk.”
“Geçen yaz kulüple, hocayla, teknik ekiple ve takım arkadaşlarımla konuştum. Hepsi burada kalmamı istediklerini söyledi. Dolayısıyla bu çok doğal bir karardı,” diye ekledi.
Gasperini'nin taktik sisteminde Pellegrini için uyum sağlama becerisi kilit önemde
Pellegrini, takımın ihtiyaçlarına göre merkez orta sahada veya daha ileri bir hücum rolünde oynayabileceğini vurguladı. Pellegrini, "En güçlü yanım, top ayağımdayken oynamak," dedi. "İster orta sahada ister ofansif orta sahada oynayayım, önemli olan boş alanı bulup değerlendirmek."
Takımın ruh hâline ilişkin olarak da "Genel atmosfer sakin ve rahat. Geliyoruz, antrenman yapıyoruz ve maçlarımıza hazırlanmak için çok çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.
Taktiksel çok yönlülüğü, takımdaki devam eden sakatlıklar nedeniyle Gasperini'ye önemli seçenekler sunuyor.
- Kirchner-Media
Toure, sakatlık endişelerine rağmen Pellegrini'nin Roma'sına saygı duyuyor
Rakip takımın teknik direktörü Yaya Toure, Roma'nın kadro kalitesini kabul ederken Slovan Bratislava'nın Stadio Olimpico'da geri adım atmayacağını söyledi. Toure, “Çok güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Bazı eksikleri var ama hâlâ güçlüler ve size büyük zarar verebilirler” dedi.
“Son iki maçtan çok şey öğrendik ve şimdi korkmadan karakterimizi göstermek istiyoruz.”
Roma, tur atlama şansını güçlendirmek için salı akşamı Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
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