Liverpool Echo'ya göre, Liverpool, Brighton & Hove Albion kanat oyuncusu Yankuba Minteh için üçüncü bir transfer teklifi yapıp yapmamayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Merseyside ekibi, Gambiyalı milli oyuncu şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemese de 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katma konusunda yoğun ilgisini sürdürüyor. Minteh, bu ayın başlarında AS Roma'ya karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ardından ayak bileğinden ameliyat oldu ve bu nedenle sahalardan uzak kaldı.

İyileşme süresinin iki ya da üç aya uzamasına rağmen Liverpool, transfer girişimini sürdürdü. Brighton, Anfield'dan gelen 50 milyon sterlinlik ve 60 milyon sterlinlik ilk teklifleri zaten geri çevirdi ve 70 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.