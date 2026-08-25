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Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Üçüncü teklif kapıda! Fabian Hurzeler'den Yankuba Minteh hakkında önemli ipucu gelirken Liverpool, Brighton'ın kararlılığını yeniden test etmeye hazırlanıyor

Transfers
Liverpool
Y. Minteh
Brighton & Hove Albion
F. Hurzeler
Premier Lig

Liverpool, Brighton kanat oyuncusu Yankuba Minteh için üçüncü bir transfer teklifi sunup sunmamayı değerlendiriyor. Liverpool'un daha önce yaptığı 50 milyon £ ve 60 milyon £'luk teklifler reddedildi; Brighton ise 70 milyon £'un üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.

  • Kilit bir hedefin peşinde

    Liverpool Echo'ya göre, Liverpool, Brighton & Hove Albion kanat oyuncusu Yankuba Minteh için üçüncü bir transfer teklifi yapıp yapmamayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Merseyside ekibi, Gambiyalı milli oyuncu şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemese de 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katma konusunda yoğun ilgisini sürdürüyor. Minteh, bu ayın başlarında AS Roma'ya karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ardından ayak bileğinden ameliyat oldu ve bu nedenle sahalardan uzak kaldı.

    İyileşme süresinin iki ya da üç aya uzamasına rağmen Liverpool, transfer girişimini sürdürdü. Brighton, Anfield'dan gelen 50 milyon sterlinlik ve 60 milyon sterlinlik ilk teklifleri zaten geri çevirdi ve 70 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.

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    Hurzeler, olası ayrılıklarla ilgili konuştu

    Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, yoğun transfer söylentileri arasında kulübün öne çıkan oyuncuları olmadan hayata hazırlanması gerektiğini kabul etti. Minteh'in yanı sıra orta saha oyuncusu Carlos Baleba da Manchester United'a transfer olmaya yaklaşıyor. Hurzeler, başarısı doğal olarak elit talipleri çeken bir kulübü yönetmenin gerçekliğini açık sözlülükle anlattı.

    Hurzeler geçen hafta, "Onlar bizim için önemli oyuncular, çünkü son iki yıldaki yolculuğumuzun büyük bir parçası oldular" dedi. "Ama futbolda hepimizin şunu anlaması gerekiyor: Bir takım olarak başarılıysanız, takım iyi gidiyorsa birey öne çıkabilir ve ardından oyuncularımıza büyük bir talep olur."

  • Bir ekip olarak çözüm bulmak

    Hurzeler, kadro derinliği ile kolektif dayanıklılığın hayati önem taşımayı sürdürdüğünün altını çizdi ve takımının Aston Villa karşısında sezonun ilk gününde aldığı net 4-0'lık galibiyeti, bununla başa çıkabileceklerinin kanıtı olarak gösterdi. Minteh'in bire bir pozisyonlardaki eşsiz özelliklerini ve baş döndürücü hızını överken Alman teknik adam, takımın tek bir bireye bağlı kalmayacağında ısrar etti.

    Kanat oyuncusunun durumuyla ilgili güncelleme verirken Hurzeler, "Ayak bileğinde bir sorunu olduğunu biliyoruz" dedi. "Önümüzdeki haftaların nasıl geçeceğini, bunun nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor çünkü elbette o bizim için önemli bir oyuncu. Ama bugün onun yerini doldurabildiğimizi gördük. Tek bir oyuncuya bağlı kalmamamız çok önemli."

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    Durumun gelişmesi bekleniyor

    Liverpool transfer penceresi kapanmadan önce geliştirilmiş üçüncü bir teklif yapmayı değerlendirirken, Hurzeler şikâyet etmekten ziyade uyum sağlamaya odaklanmayı sürdürüyor. Brighton teknik direktörü, yüksek başarıların piyasada büyük ilgi yarattığını ve kulüpleri kendi içlerinde çözüm bulmaya zorladığını kabul ediyor.

    Hurzeler, bu tür durumları yönetmenin kulübün kimliğinin ve kendi görev tanımının bir parçası olduğunu da ekledi; yoğun bir transfer dönemi sırasında bunun yaşanabileceğini herkesin bildiğini ve kendilerinin de durumun nasıl gelişeceğini beklediğini belirtti.

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