31 yaşındaki oyuncunun haklı olduğu şüphe götürmez. Önümüzdeki sezon, O'Nien'in AFC Sunderland formasıyla geçireceği dokuzuncu sezon olacak. O'Nien, Black Cats ile Avrupa Ligi'nde mücadele edecek; işte tam da bu cümle, tüm bu hikayeyi bir tür modern masal haline getiriyor.

Sunderland'ın uluslararası bir turnuvada yer alması, 53 yıldır görülmemiş bir olaydı. Sezonu (iyi finanse edilen) bir yükselen takım olarak başlayan kulüp, Premier League'in son haftasında Chelsea'yi 2-1 yenerek yedinci sıraya yükseldi. O'Nien bu başarıya büyük katkı sağladı.

Defans oyuncusu, skoru 2-0'a getiren golün asistini yaptı. Bu, İngiltere'nin en üst liginde yaptığı ilk asist oldu; zaten bu seviyedeki ilk maçlarıydı. O'Nien, 2018'den beri Sunderland'da forma giyiyordu. Ancak o zamanlar kulüp hala üçüncü ligdeydi ve O'Nien, takımın en göze çarpan oyuncusu olmaktan çok uzaktı.