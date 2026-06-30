Futbol muhabiri David Ornstein, The Athletic’teki “One To Watch” köşesinde yazdığı yazıda, son dönemde alınan maliyet azaltma önlemlerinin sağladığı mali esnekliğin, Manchester United’ın satış yapma konusunda çaresiz bir baskı altında kalmadan kadro seçeneklerini yeniden değerlendirmesine imkân tanıdığını vurguladı.

Önceki transfer dönemleri, yolların kalıcı olarak ayrılacağına işaret etse de, durum artık hem oyuncu hem de teknik ekip için karşılıklı olarak faydalı bir senaryoya dönüştü. Ornstein şöyle konuştu: "Bu konudaki karar verme sürecinin bir parçası Marcus Rashford'u da ilgilendiriyor. İngiltere milli takım forveti, önümüzdeki ay başlayacak sezon öncesi antrenmanlarda A takım kadrosuna yeniden katılmaya hazırlanıyor ve mevcut durum itibariyle Carrick'in onu kadroda kullanabilmesi mümkün olacak.

"Elbette durum değişebilir, çünkü henüz kesin bir karar alınmış değil. Ancak, potansiyel bir yeniden entegrasyona karşı genel olarak olumlu bir yaklaşım var."