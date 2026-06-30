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Üçüncü bir kiralık transfer olasılığının ortadan kalkmasıyla, Marcus Rashford’un Manchester United’a yeniden entegrasyonu konusunda ‘her yönden açık bir tutum’ sergileniyor
Forvet, Old Trafford’a bir umut ışığı oldu
Old Trafford’daki iç dinamikler, Rashford’un uzun vadeli geleceği konusunda önemli ölçüde değişti. Son on sekiz ayını Aston Villa ve La Liga şampiyonu Barcelona’da ayrı ayrı kiralık dönemler geçirerek dışarıda geçiren 28 yaşındaki forvet, önümüzdeki ay Carrington’a dönmeye hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, üçüncü bir geçici transferin düzenlenmesine kesin bir şekilde karşı çıkıyor; bu durum, akademi mezunu oyuncunun teknik direktör Michael Carrick yönetiminde forma giymesi için beklenmedik bir yol açıyor.
- Getty Images Sport
Takım dinamiklerindeki değişiklikler ortaya çıktı
Futbol muhabiri David Ornstein, The Athletic’teki “One To Watch” köşesinde yazdığı yazıda, son dönemde alınan maliyet azaltma önlemlerinin sağladığı mali esnekliğin, Manchester United’ın satış yapma konusunda çaresiz bir baskı altında kalmadan kadro seçeneklerini yeniden değerlendirmesine imkân tanıdığını vurguladı.
Önceki transfer dönemleri, yolların kalıcı olarak ayrılacağına işaret etse de, durum artık hem oyuncu hem de teknik ekip için karşılıklı olarak faydalı bir senaryoya dönüştü. Ornstein şöyle konuştu: "Bu konudaki karar verme sürecinin bir parçası Marcus Rashford'u da ilgilendiriyor. İngiltere milli takım forveti, önümüzdeki ay başlayacak sezon öncesi antrenmanlarda A takım kadrosuna yeniden katılmaya hazırlanıyor ve mevcut durum itibariyle Carrick'in onu kadroda kullanabilmesi mümkün olacak.
"Elbette durum değişebilir, çünkü henüz kesin bir karar alınmış değil. Ancak, potansiyel bir yeniden entegrasyona karşı genel olarak olumlu bir yaklaşım var."
Piyasa faktörleri kalıcı ayrılmayı engelliyor
Sözleşme süresi, maaş talepleri ve oyuncunun kişisel tercihlerinin bir araya gelmesi nedeniyle kalıcı bir transferin gerçekleşmesi zorlaşmıştır. Mevcut sözleşmesi Haziran 2028’e kadar süren Rashford, yurt içi bir rakip takıma katılmak istememekte; yurt dışındaki talipler ise onu ikna etmek için gereken üst düzey statüye sahip değildir.
Ornstein şunları ekledi: "Manchester United üçüncü bir kiralamadan kaçınmak istiyor ve Barcelona da onu kalıcı olarak kadrosuna katmayı düşünmüyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar sürerken, Premier Lig'deki başka bir takıma transfer olmak gibi bir niyeti yok ve şu anda onu Manchester United'dan ayrılmaya ikna edecek düzeyde bir talip de bulunmuyor."
- AFP
Carrick, kritik bir yaza hazırlanıyor
Rashford, 22 Ağustos’ta Hull City deplasmanıyla 2026-27 Premier Lig sezonuna başlayacak olan United’da kadroda yer alabilir. Atalanta’dan Ederson’un katılımıyla güçlenmesi beklenen Carrick’in kadrosu, önümüzdeki haftalarda daha fazla yeni transferin gelmesi beklenirken, bir an önce ritmini bulmak zorunda. Bu kritik sezon öncesi dönemi, Rashford’a değerini yeniden kanıtlaması ve ilk 11’de yer almayı hak etmesi için hayati bir fırsat sunuyor; ancak İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki performansı nedeniyle geri dönüşü gecikebilir.