"Ücret yapısını ortadan kaldırmak" - Premier Lig'deki küme düşme mücadelesinde yaşanan suçlama savaşında Tottenham'ın transfer sorunu açıklanıyor

Spurs’taki karışıklığın sebebi transfer politikası mı sorusuna yanıt veren Friedel, Birleşik Krallık çevrimiçi kumarhaneleri konusunda uzman Gambling.com ile yaptığı özel röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Bu gerçekten zor bir soru. Bu konuda birçok kişiyle tartıştım. Tottenham'ın sorunlarından biri, dev bir kulüp olma yolunda bir adım atmış olmaları. Onlar büyük bir kulüp. Bu arada, harika bir kulüp. Muhteşem bir kulüp. Ancak yabancı oyuncuları transfer etmekten bahsettiğinizde, Man City ile rekabet ediyorsunuz, Liverpool ile rekabet ediyorsunuz, Arsenal, Man United ve Chelsea ile rekabet ediyorsunuz. Diğer tüm bu kulüpler, Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak görülüyor. Yabancı menajerler bu şekilde yaklaşıyor. Yabancı oyuncular da bu şekilde yaklaşıyor. Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazandığını tarihsel olarak incelerseniz, haklı olduklarını görürsünüz.

“Bu yüzden Tottenham'a gelmek için genellikle daha fazla para talep edersiniz: ‘Tottenham'a geldim, burası daha fazla para kazandırıyor’. Tottenham’ın çok parası var, ama biraz daha az parası da var. Stadyum borcunu ödüyorlar. Yeni bir antrenman sahası inşa ettiler ve Lewis ailesi, oyuncu almak için kendi ceplerinden 100 milyon sterlin vermiş değil. Bu yüzden Daniel Levy, kulüp için gelir kaynakları yaratmak zorundaydı ve bunu da mükemmel bir şekilde yaptı.

“Ama sonra şu ikileme giriyorsunuz: O oyuncuyu transfer edebiliriz ve haftalık değeri 100 bin sterlin, ama o haftada 150 bin sterline Tottenham’a geleceğini söylüyor. O haftada 150 bin sterlin etmez. Ayrıca, sadece para için buraya gelen bir oyuncuyu istiyor muyuz? Bu yüzden bence mantıklı nedenlerden dolayı birçok oyuncuyu kaçırıyorlar.

“Yani bu, gidip parayı savurmak kadar basit bir şey değil. Çünkü diyelim ki bu sezon Premier Lig’de Tottenham küme düşmedi ve Tottenham, Arsenal ile aynı oyuncuların peşinde, ki bu sık sık olur, bu Premier Lig kulüpleri benzer oyuncuların peşindedir. O oyuncu, Arsenal’da oynamak, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve Premier Lig şampiyonlarıyla oynamak için belirli bir miktarı kabul edecektir. Tottenham için aynı miktarı kabul etmeyecektir. Tottenham'a gidersin, ama sadece daha fazla para varsa, çünkü o, Tottenham'da tüm kupaları kazanmanın doğru şey olduğunu düşünmez.”