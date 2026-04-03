"Ücret yapısını ortadan kaldırmak" - Premier Lig'deki küme düşme mücadelesinde yaşanan suçlama savaşında Tottenham'ın transfer sorunu açıklanıyor
Kupa mücadelesi sona erdi, ancak Premier Lig'deki zorluklar devam ediyor
Ange Postecoglou, 2025 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak 17 yıllık büyük kupa hasretine son vermiş olsa da, birkaç hafta sonra teknik direktörlük görevinden alındı. O günden bu yana Thomas Frank ve Igor Tudor da Spurs'un teknik direktörlüğünü üstlendi; ikincisi ise bu görevde sadece 44 gün ve yedi maç kalabildi.
Kulübün başına Roberto De Zerbi geçti ve İtalyan teknik adam, takımı kurtarma görevini üstlendi. Elinde bolca yetenekli oyuncu var, ancak talihsiz sakatlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda. Devraldığı kadro, bu sorunların üstesinden gelmek için yeterince derin mi?
Son transfer dönemlerinde Harry Kane, Hugo Lloris ve Heung-min Son gibi isimlerin ayrılmasıyla Tottenham Hotspur Stadyumu'na gelen ve giden oyuncular hakkında bariz sorular soruldu. Tecrübeli uluslararası süperstarların yerine yeni oyuncular alırken paranın karşılığını almak zor oldu.
Tottenham'ın yaşadığı zorlukların sebebi transfer politikası mı?
Spurs’taki karışıklığın sebebi transfer politikası mı sorusuna yanıt veren Friedel, Birleşik Krallık çevrimiçi kumarhaneleri konusunda uzman Gambling.com ile yaptığı özel röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Bu gerçekten zor bir soru. Bu konuda birçok kişiyle tartıştım. Tottenham'ın sorunlarından biri, dev bir kulüp olma yolunda bir adım atmış olmaları. Onlar büyük bir kulüp. Bu arada, harika bir kulüp. Muhteşem bir kulüp. Ancak yabancı oyuncuları transfer etmekten bahsettiğinizde, Man City ile rekabet ediyorsunuz, Liverpool ile rekabet ediyorsunuz, Arsenal, Man United ve Chelsea ile rekabet ediyorsunuz. Diğer tüm bu kulüpler, Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak görülüyor. Yabancı menajerler bu şekilde yaklaşıyor. Yabancı oyuncular da bu şekilde yaklaşıyor. Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazandığını tarihsel olarak incelerseniz, haklı olduklarını görürsünüz.
“Bu yüzden Tottenham'a gelmek için genellikle daha fazla para talep edersiniz: ‘Tottenham'a geldim, burası daha fazla para kazandırıyor’. Tottenham’ın çok parası var, ama biraz daha az parası da var. Stadyum borcunu ödüyorlar. Yeni bir antrenman sahası inşa ettiler ve Lewis ailesi, oyuncu almak için kendi ceplerinden 100 milyon sterlin vermiş değil. Bu yüzden Daniel Levy, kulüp için gelir kaynakları yaratmak zorundaydı ve bunu da mükemmel bir şekilde yaptı.
“Ama sonra şu ikileme giriyorsunuz: O oyuncuyu transfer edebiliriz ve haftalık değeri 100 bin sterlin, ama o haftada 150 bin sterline Tottenham’a geleceğini söylüyor. O haftada 150 bin sterlin etmez. Ayrıca, sadece para için buraya gelen bir oyuncuyu istiyor muyuz? Bu yüzden bence mantıklı nedenlerden dolayı birçok oyuncuyu kaçırıyorlar.
“Yani bu, gidip parayı savurmak kadar basit bir şey değil. Çünkü diyelim ki bu sezon Premier Lig’de Tottenham küme düşmedi ve Tottenham, Arsenal ile aynı oyuncuların peşinde, ki bu sık sık olur, bu Premier Lig kulüpleri benzer oyuncuların peşindedir. O oyuncu, Arsenal’da oynamak, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve Premier Lig şampiyonlarıyla oynamak için belirli bir miktarı kabul edecektir. Tottenham için aynı miktarı kabul etmeyecektir. Tottenham'a gidersin, ama sadece daha fazla para varsa, çünkü o, Tottenham'da tüm kupaları kazanmanın doğru şey olduğunu düşünmez.”
Spurs'un karşı karşıya olduğu sorunlar
2011 ile 2015 yılları arasında Spurs'ta dört sezon geçiren Friedel sözlerine şöyle devam etti: “Tottenham için asıl risk şu: Maaş yapımızı tamamen alt üst edip bu işe girişecek miyiz, yoksa girmeyecek miyiz? Ve eğer maaş yapınızı bozup bu riski göze alırsanız, Premier Lig'i kazanacağınızın garantisi yok çünkü Liverpool yeniden kadro kuracak, Man City yeniden kadro kuracak, Man United giderek iyileşiyor ve onlar da yeniden kadro kuracak.
“Bu yüzden Daniel Levy’yi kendisine verilen fonlarla ve yarattığı gelir kaynaklarıyla yaptığı işten dolayı takdir ediyorum. Bir sonraki adımı atmak zor. Bunu başardıktan sonra gerçekten zor oluyor. Ve bence Aston Villa şu anda çok benzer bir durumda. Bilirsiniz, Şampiyonlar Ligi’nde bir yıl daha geçirirlerse yine para kazanırlar, gelirleri yine artar. Neredeyse aynı durumdalar.”
Alt sıralarda kıyasıya mücadele: Spurs küme düşmekten kurtulabilecek mi?
Friedel’in eski kulüplerinden biri olan Villa bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışında hâlâ iddialı olsa da, Spurs’un takviminde geriye kalan yedi maçla birlikte durumları endişe verici.
De Zerbi'nin göreve başlamasıyla birlikte bu maçların ilki, Pazar günü Sunderland deplasmanında oynanacak. Tottenham, bu maça küme düşme hattının bir sıra ve tek bir puan üzerinde girerken, altlarında Championship'e giden kapı yavaş yavaş açılmaya başlıyor.