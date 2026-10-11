Spence, oyuna girdikten sadece birkaç dakika sonra kendine has süratiyle dikkat çekti; rakibini geçerek Bonny için tehlikeli bir yerden sert bir orta yaptı. Daha sonra 83. dakikada yaptığı isabetli ortada top kaptan Martinez'i buldu, onun kafa vuruşu ise az farkla üstten auta gitti.

Spence, yoğun maç takvimi sırasında takımı odakta tutması nedeniyle teknik direktör Cristian Chivu'yu övdü.

"Bence önümüzdeki maçlarda bu istikrarı sürdürmemiz gerekecek" diyen Spence, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hocamız bizi her zaman odakta tutma konusunda çok iyi; bence doğru yönde ilerliyoruz."