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imago-sport-1084347961.jpgJonathan Moscrop
Alvino Hanafi
Çeviri:

Uçan İngiliz! Djed Spence, sakatlık kâbusunun ardından San Siro'da yaptığı süpersonik çıkışla büyüledi

Inter
D. Spence
Inter - Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A

Djed Spence, Parma karşısında Serie A'da alınan 3-0'lık galibiyette Inter Milan formasıyla resmi ilk maçına çıktıktan sonra büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. İngiliz kanat oyuncusu, sakatlığını atlattıktan sonra San Siro'da 27 dakikalık enerjik bir performans sergiledi.

  • Spence, Inter Milan'daki ilk maçına unutulmaz bir başlangıç yaptı

    İngiliz kanat oyuncusu Djed Spence, Inter'in San Siro'da Parma'yı 3-0 yendiği rahat Serie A galibiyetinde kulüp adına resmi ilk maçına çıktı. 73. dakikada Andy Diouf'un yerine oyuna giren 26 yaşındaki futbolcu, sahaya adım attığında ev sahibi taraftarlardan sıcak bir alkış aldı.

    Spence, sağ kanatta oyuna hemen hız kattı ve maçın son bölümünde takım arkadaşları Ange-Yoan Bonny ile Lautaro Martinez için gol fırsatları yarattı.

    Inter, Petar Sucic, Hakan Calhanoglu ve Marcus Thuram'ın ilk yarıdaki golleriyle üç puanı zaten garantilemişti.

  • imago-sport-1084347990.jpgJonathan Moscrop

    Kanat oyuncusu, San Siro'daki karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

    Spence, son düdüğün ardından Inter TV'ye konuşurken, ilk kez sahaya adım attığında duygulandığını itiraf etti. Eski Tottenham oyuncusu, zorlu rehabilitasyon sürecinde kendisine yardımcı oldukları için kulübün taraftarlarına teşekkür etti.

    "Bu güzel statta, bu muhteşem taraftarların önünde ilk maçına çıkmış olmaktan çok mutluyum; bana harika bir karşılama yaptılar" dedi Spence.

    "Harika bir duyguydu; sakatlığımdan döndüğüm bu süreçte birkaç zorlu hafta geçirdim ama geri döndüğüm için mutluyum ve taraftarlara teşekkür ediyorum."

  • Sağ kanatta anında etki

    Spence, oyuna girdikten sadece birkaç dakika sonra kendine has süratiyle dikkat çekti; rakibini geçerek Bonny için tehlikeli bir yerden sert bir orta yaptı. Daha sonra 83. dakikada yaptığı isabetli ortada top kaptan Martinez'i buldu, onun kafa vuruşu ise az farkla üstten auta gitti.

    Spence, yoğun maç takvimi sırasında takımı odakta tutması nedeniyle teknik direktör Cristian Chivu'yu övdü.

    "Bence önümüzdeki maçlarda bu istikrarı sürdürmemiz gerekecek" diyen Spence, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hocamız bizi her zaman odakta tutma konusunda çok iyi; bence doğru yönde ilerliyoruz."

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  • imago-sport-1084350456.jpgJonathan Moscrop

    Sıradaki görev Şampiyonlar Ligi'nde

    Sahalara başarılı bir dönüş yapan Spence, Inter yurt içi ve Avrupa kupalarında aralıksız bir fikstür dönemine hazırlanırken maç ritmini artırmayı hedefleyecek.

    Chivu'nun ekibi, 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü ağırlamak üzere San Siro'ya dönecek.

    Spence, İtalya'daki yaşama alışırken daha fazla süre almayı hedefleyecek.

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