"Uçan bombalardan çıkan alevleri gördüm" - Michail Antonio, Katar'a transferini tamamladıktan sonra İran savaşının "korkunç" gerçekliğini anlattı

İlk şoka rağmen Antonio, geçen hafta Al Duhail’e karşı 4-0 yenildikleri maçta 70 dakikadan biraz fazla süre alarak Al Sailiya formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Ancak, güvenlik durumunun ciddiyeti, Al Shahaniya ile oynanan son maçta bir kez daha yüzlerine çarptı. Doha genelinde çalan uyarı sirenleri üzerine oyuncular sahadan çıkarıldı ve maç 19 dakika boyunca durduruldu.

Bu maç, yerel saatle 21:51'de Ulusal Acil Durum Uyarısı verildikten sonra o akşam durdurulan üç Katar Yıldızlar Ligi maçından biriydi. Antonio, acil tehdidin ortadan kalkmasıyla birlikte artık daha güvende hissettiğini belirterek, "Burada çılgınca bir şey yaşamadım, bu yüzden kendimi burada oldukça güvende hissediyorum... burada iyi olduğum ve güvende olduğum konusunda içim rahat." dedi.







