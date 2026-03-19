Getty Images Sport
Çeviri:
"Uçan bombalardan çıkan alevleri gördüm" - Michail Antonio, Katar'a transferini tamamladıktan sonra İran savaşının "korkunç" gerçekliğini anlattı
Katar'daki hayatın ürkütücü başlangıcı
Deneyimli forvet, çatışmanın şiddetlendiği sırada otel penceresinden tanık olduğu yürek parçalayıcı manzarayı anlattı. Antonio, talkSPORT'a verdiği röportajda, "İlk maçıma çıkmam gereken gün, bombaların sesini duyarken otel sallanıyordu; korkunç bir gündü, gerçekten dehşet vericiydi," dedi. "Pencereden dışarı baktığımda bombaların yol açtığı alevleri gördüm; benim için korkutucu olan tek gün oydu."
- Getty Images
Acil durum uyarıları nedeniyle maçlar durduruldu
İlk şoka rağmen Antonio, geçen hafta Al Duhail’e karşı 4-0 yenildikleri maçta 70 dakikadan biraz fazla süre alarak Al Sailiya formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Ancak, güvenlik durumunun ciddiyeti, Al Shahaniya ile oynanan son maçta bir kez daha yüzlerine çarptı. Doha genelinde çalan uyarı sirenleri üzerine oyuncular sahadan çıkarıldı ve maç 19 dakika boyunca durduruldu.
Bu maç, yerel saatle 21:51'de Ulusal Acil Durum Uyarısı verildikten sonra o akşam durdurulan üç Katar Yıldızlar Ligi maçından biriydi. Antonio, acil tehdidin ortadan kalkmasıyla birlikte artık daha güvende hissettiğini belirterek, "Burada çılgınca bir şey yaşamadım, bu yüzden kendimi burada oldukça güvende hissediyorum... burada iyi olduğum ve güvende olduğum konusunda içim rahat." dedi.
West Ham'dan ayrılışına duyulan hayal kırıklığı
Antonio, 323 maçta attığı 83 golle kulübün tüm zamanların en golcü Premier Lig oyuncusu olarak ayrıldığı West Ham'dan ayrılışına da değindi. Aralık 2024'te Antonio'nun ölümcül olabilecek trafik kazasından kısa bir süre sonra Hammers'ın başına geçen Graham Potter'ın, kadro revizyonu kapsamında kendisini takımdan göndermek istediğini iddia etti.
"Bunun esas olarak Graham Potter tarafından zorlandığını hissettim. Sanki eski rejimden kurtulmaya çalışıyormuş gibi geldi bana... Benim, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez gibi soyunma odasında daha fazla söz sahibi olan birçok kıdemli oyuncuyu takımdan çıkardı," dedi Antonio. Potter, ertesi yılın Eylül ayında Londra kulübü tarafından kovuldu.
Sakatlıkların ve egonun üstesinden gelmek
Orta Doğu'ya transfer olmadan önce Antonio, İngiltere'de yeni bir takım bulmaya çalışırken zorlu bir dönemden geçti. Brentford ve Leicester'a transfer olasılıkları, fiziksel kondisyon endişeleri nedeniyle suya düştükten sonra, deneme antrenmanları sırasında "egosunu bir kenara bırakmak" zorunda kaldığını itiraf etti. Antonio, BBC Sport'a "Hala son 10 yıldır Premier Lig'de sergilediğim niteliklere sahibim" dedi. "Bu ortada, çünkü antrenmanlara katıldığımda her teknik direktör bana sözleşme teklif etti."
Jamaika milli takım oyuncusu, milli takım arkadaşı Mason Holgate'in ikna etmesiyle sonunda Katar'da kısa süreli bir sözleşme imzaladı. Serbest oyuncu olarak yaşadığı süreci değerlendiren Antonio, "Menajerim, 'antrenman yapman, formunu kanıtlaman gerekecek' dedi. Egomu bir kenara bırakmak zorunda kaldım; işte böylece Brentford'a gittim. Onlarla iki hafta antrenman yaptım." Antonio sonunda Al Sailiya'ya transfer oldu ve kariyerine İngiliz futbol dünyasının spot ışıklarından uzakta devam ediyor.
