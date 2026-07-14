25 yaşındaki forvet, küçük pençelerinde bir cam şişeyi sıkıca tutan doldurulmuş bir rakun heykelini gururla sergiledi. Haaland, kısa bir süre sonra Instagram sayfasında her zamanki kuru mizahıyla bu sahneye ilişkin “Beni eve kadar takip etti” yorumunu yaptı.

İnternette anında “içki içen rakun” olarak viral olan bu doldurulmuş hayvan, ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen Dünya Kupası turnuvası sırasında yapılan kapsamlı bir alışveriş turunun sonucu. Dallas’taki bir kovboy eşya dükkanında, bu olağanüstü forvetin cüzdanını iyice boşalttığı ve bu sıra dışı hatıra için yaklaşık 750 ABD doları ödediği iddia ediliyor.