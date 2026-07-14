Oslo Gardermoen Havalimanı'nda günün en dikkat çeken görüntüsü şuydu: Norveç'in golcüsü Erling Haaland, uzatmaların ardından İngiltere'ye karşı 1-2'lik acı çeyrek final yenilgisinin ardından uçaktan indi ve kollarında son derece tuhaf bir nesne tutuyordu.
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Uçaktan bir rakunla birlikte indi! Erling Haaland’ın Dünya Kupası’ndaki tuhaf vedası
25 yaşındaki forvet, küçük pençelerinde bir cam şişeyi sıkıca tutan doldurulmuş bir rakun heykelini gururla sergiledi. Haaland, kısa bir süre sonra Instagram sayfasında her zamanki kuru mizahıyla bu sahneye ilişkin “Beni eve kadar takip etti” yorumunu yaptı.
İnternette anında “içki içen rakun” olarak viral olan bu doldurulmuş hayvan, ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen Dünya Kupası turnuvası sırasında yapılan kapsamlı bir alışveriş turunun sonucu. Dallas’taki bir kovboy eşya dükkanında, bu olağanüstü forvetin cüzdanını iyice boşalttığı ve bu sıra dışı hatıra için yaklaşık 750 ABD doları ödediği iddia ediliyor.
- AFP
Norveç, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından coşkulu bir karşılama ile karşılandı
Ancak bu, tarihe geçen bu Norveç futbol günündeki tek tuhaf an olarak kalmayacaktı. Zira daha sonra Norveç başkentinin sokaklarında yaşananlar adeta bir halk şenliğine benziyordu.
Kraliyet Sarayı ile Üniversite Meydanı arasındaki 450 metreye yakın kısa mesafede, çeyrek finalde elenmiş olsalar da turnuvanın sürpriz takımı için coşkuyla kutlama yapmak üzere tahminen 90.000 heyecanlı insan bir araya geldi.
Takım ilk olarak doğrudan Oslo Sarayı’na gitti. Orada, spora meraklı 89 yaşındaki Kral Harald V., Prens Haakon ve Norveç kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle birlikte, Dünya Kupası kadrosuna şahsen teşekkür etmek için bekliyordu.
Norveç Veliaht Prensi Haakon, taraftarlarla birlikte kürek yarışının zaferini kutladı
Milli takım kaptanı Martin Ödegaard, hükümdarla yapılan görüşmeden sonra memnuniyetini dile getirdi: "Bizi evimizde ağırladı ve performansımızdan dolayı tebrik etti."
Saray Meydanı’nda ise taraftarlar için duygusal bir doruk noktası yaşandı. Takım, taraftarlarla birlikte artık dünya çapında ünlü olan kürek sevinci dansını sergiledi.
Kraliyet ailesine özgü bir an: Veliaht Prens Haakon bizzat davulu eline aldı ve kürek çeken ulusal kahramanlara ritmi belirledi. Ardından profesyonel oyuncular, kutlama yapan kalabalığın arasından Belediye Binası Meydanı’na doğru ilerlemek üzere açık bir otobüse bindi. Muazzam kalabalık nedeniyle bu yolculuk ancak yürüyüş hızında gerçekleşebildi.
- AFP
Özel jetle kaçış: Haaland partiyi neden erken terk etti?
Ancak milli takımın büyük bir kısmı Oslo’da yavaş adımlarla zafer turu atarken, ülkenin en büyük yıldızı çoktan ortada yoktu. Haaland ve orta saha oyuncusu Sander Berge, o sırada çoktan havaalanına doğru yola çıkmıştı. İki profesyonel oyuncu, kraliyet karşılama töreninden erken ayrılmak zorunda kalmış ve Sicilya’ya yaz tatili için giden uçağın içindeydiler.
Bu acele ayrılışın arkasındaki neden, karmaşık seyahat planlamasıydı. Aslında Haaland ve Berge, memleketlerine uğramayı hiç düşünmüyorlardı; doğrudan tatile uçmak istiyorlardı.
Ancak ikna edildikten sonra bu iki yıldız oyuncu, Oslo'ya gitme kararını değiştirdiler. Ancak Norveç milli takım uçağının ABD'nin Miami kentinden kalkışının gecikmesi nedeniyle iki yıldızın zaman çizelgesi altüst oldu ve sonunda, Oslo sokaklarında kalabalıklar coşarken özel jetle erken ayrılmak zorunda kaldılar.
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